7 ปีแห่งการสร้างคน “ฟู้ดแพชชั่น” ปั้นมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การเรียน พร้อมยกระดับธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด องค์กรที่เชื่อมั่นว่าคนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ เดินหน้าสานต่อกลยุทธ์ Go Beyond Food Industry มุ่งเสริมสร้าง ‘ทักษะและการเรียนรู้’ ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ผ่าน ศูนย์อบรมฟู้ดแพชชั่น ธุรกิจพีเพิลคอนเน็ค และ ศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคนให้เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนธุรกิจร้านอาหารไทย ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีที่ผ่านมา ฟู้ดแพชชั่น มุ่งพัฒนา ศูนย์การเรียนเชิงอาชีพควบคู่กับการฝึกประสบการณ์จริง ภายใต้ระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและอาชีพให้กับคนทำงาน รวมถึงผู้ที่หลุดออกจากระบบการศึกษา พร้อมยกระดับมาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการไทยอย่างเป็นรูปธรรมล่าสุด ฟู้ดแพชชั่น ตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านการพัฒนาคนในธุรกิจร้านอาหารไทย คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที TPQI Fair 2025 จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI ประเทศไทย การันตีความสำเร็จในฐานะ ศูนย์การเรียนเชิงอาชีพแห่งเดียวในธุรกิจร้านอาหาร ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ พร้อมยกระดับมาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืนนาฑีรัตน์ บุญรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและหน่วยธุรกิจพีเพิลคอนเน็ค บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด กล่าวว่า “ความแข็งแกร่งของแบรนด์ร้านอาหารไม่ได้วัดกันที่ ‘รสชาติ’ หรือ ‘โปรโมชัน’ แต่เริ่มจาก ‘คน’ ที่เก่ง มีใจรักบริการ และเข้าใจมาตรฐานธุรกิจบริการอย่างแท้จริง ฟู้ดแพชชั่น จึงเลือกลงทุนกับ การสร้างคน อย่างเป็นระบบ ผ่าน ศูนย์อบรมฟู้ดแพชชั่น ธุรกิจพีเพิลคอนเน็ค และ ศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น ให้เป็นศูนย์การเรียนระบบทวิภาคี เชื่อมการเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์จริงในสถานประกอบการตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ฟู้ดแพชชั่นมุ่งเปิดโอกาสทางการศึกษาและอาชีพให้กับเยาวชน รวมถึงพนักงานที่หลุดจากระบบการศึกษา และบุคคลทั่วไป ผ่านหลักสูตรและกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อคนทำงานโดยเฉพาะ เราเน้นให้ผู้เรียนสามารถทำงานควบคู่ไปกับการเรียน เพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาและทักษะอาชีพที่ใช้งานได้จริง ซึ่งผู้ที่เข้าอบรมกับศูนย์อบรมฟู้ดแพชชั่นและธุรกิจพีเพิลคอนเน็คของเรา จะได้รับการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้องค์กรกว่า 5,000 องค์กรทั่วประเทศ ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมอนามัย ขณะที่ศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สำหรับพนักงานร้านอาหาร บุคคลทั่วไป และผู้หลุดจากระบบการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับผู้เรียนทุกคนโดยที่ผ่านมาเรามุ่งสร้าง ‘มืออาชีพตัวจริง’ ให้กับตลาดบริการไทย ผ่านศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น ที่มีระบบการเรียนรู้ยืดหยุ่น เข้าถึงง่าย และตอบโจทย์คนทำงาน โดยมีโครงการ ‘ทุนสานฝัน’ สำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เปิดโอกาสให้เรียนฟรี มีที่พัก พร้อมรับค่าจ้างระหว่างเรียนโดยไม่มีพันธะใช้ทุน อีกทั้งยังเปิดรับบุคคลภายนอก และจับมือกับพันธมิตรธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น บางจากรีเทล ที่ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมกับเราอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ เรายังมีกิจกรรม EDC ‘นู๋ทำได้’ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงในที่ทำงาน เพื่อปั้นบุคลากรคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมร้านอาหารไทยที่เติบโตอย่างมีมาตรฐาน และปีนี้ ศูนย์อบรมฟู้ดแพชชั่น ธุรกิจพีเพิลคอนเน็ค ยังขยายบทบาทด้าน CSV ผ่านโครงการ Creating Shared Value โดยจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารฟรีให้ผู้สัมผัสอาหาร พ่อค้าแม่ค้า เทศบาล และชุมชนไปแล้วกว่า 1,000 คน และตั้งเป้าขยายผลต่อเนื่องให้ครบ 2,000 คนภายในปี 2569จากการเดินหน้าพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องจนมาสู่ความสำเร็จที่ฟู้ดแพชชั่น คว้า 2 รางวัลระดับประเทศตอกย้ำโมเดล ‘การสร้างคน’ ที่จับต้องได้จริง ด้วยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่แตกต่างและเห็นผลลัพธ์ชัดเจน โดย ศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ‘บุคคลต้นแบบในการขับเคลื่อนคุณวุฒิวิชาชีพ’ และ ‘รางวัลสถานประกอบการดีเด่น’ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นศูนย์การเรียนแห่งเดียวในธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับรางวัลนี้ และเป็นบทพิสูจน์ว่าแนวทางการสร้างคนของเราสามารถยกระดับมาตรฐานธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” นาฑีรัตน์ฯ กล่าวทั้งนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมดี ๆ จาก ศูนย์อบรมฟู้ดแพชชั่น ธุรกิจพีเพิลคอนเน็ค ได้ที่ Facebook: ศูนย์อบรมฟู้ดแพชชั่น ธุรกิจพีเพิลคอนเน็ค และอย่าพลาดเรื่องราวและประสบการณ์การเรียนรู้จาก ศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น ที่พร้อมส่งต่อความรู้และโอกาสดี ๆ ได้ที่ Facebook: ศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น