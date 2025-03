CPF มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อผู้บริโภค คว้า 3 รางวัล 2024-2025 Thailand's Most Admired Company จากนิตยสาร BrandAge

จากความมุั่งมั่นพัฒนานวัตกรรมด้านอาหาร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ภายใต้พันธกิจสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิด Sustainovation ที่ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลิตอาหารที่ดีต่อกายและใจ สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้หรือได้รับจากนิตยสารสื่อชั้นนำด้านการตลาด ได้แก่บริษัทที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการบริการน่าเชื่อถือสูงสุด กลุ่มธุรกิจอาหาร ขณะเดียวกันอีก 2 รางวัล ภายใต้ 'แบรนด์ CP' ได้แก่รางวัลความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บริโภค หมวดสินค้าบริโภค กลุ่มไส้กรอก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และรางวัลแบรนด์ที่มีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษ จากการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ตอกย้ำความอร่อยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่ครองใจผู้บริโภคมายาวนานกล่าวว่า ด้วยนโยบายการดำเนินธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ ครัวของโลกที่ยั่งยืน ทำให้ ซีพีเอฟได้รับรางวัล 2024-2025 Thailand's Most Admired Company โดยนำนวัตกรรมมาพัฒนาอาหารที่ดีต่อกายและดีต่อใจ ตามแนวคิด Sustainovation เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอย่างยั่งยืน ทั้งในภาวะปกติและวิกฤติ ผ่านกระบวนการผลิตคุณภาพที่มีมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อย ในราคาที่เหมาะสม พร้อมสร้างสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภคควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้านกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้บริโภคมีความต้องการหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกนับเป็นความท้าทาย ทั้งวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงรสชาติแปลกใหม่ จึงสามารถออกแบบให้ผลิตภัณฑ์ตเป็น 'Brand for Me' ตอบโจทย์และเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นตัวเลือกที่ทุกคนนึกถึง ผ่านกลยุทธ์ 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1. ตอกย้ำคุณภาพ : เน้นการผลิตไส้กรอกจากเนื้อเต็มชิ้น พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งโปรตีนที่อร่อยและคุ้มค่าแก่ผู้บริโภค 2. พัฒนาสินค้าใหม่ : การนำเสนอรสชาติและรูปแบบความแปลกใหม่ เพิ่มความสนุกในการรับประทาน โดยเฉพาะในกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพ 3. ขยายช่องทางการเข้าถึง : รุกตลาดออนไลน์ พร้อมเสริมกิจกรรมการตลาดที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด และ 4. การสร้าง Brand Love : ร่วมงานกับพรีเซ็นเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ รวมถึงการสร้างคอนเทนต์ที่ง่ายต่อการเข้าถึง เพื่อเชื่อมต่อกับผู้บริโภครุ่นใหม่ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้บริโภค โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ CP ให้เป็น 'ไส้กรอกที่ทุกคนรัก และนึกถึง' ในทุกสถานการณ์ ซึ่งเน้นการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่ครอบคลุมความต้องการอย่างแท้จริง