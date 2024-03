สยามพารากอน -ไอคอนสยาม สุดเจ๋งคว้า 4 รางวัลแบรนด์ศูนย์การค้าที่น่าเชื่อถือที่สุด 2024

กรุงเทพฯ (28 มีนาคม 2567) – กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ ตอกย้ำความสำเร็จของการเป็นผู้นำในการพัฒนาจุดหมายปลายทางระดับโลก ครองความเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง คว้า 4 รางวัลจากเวที 2024 Thailand’s Most Admired Brand และ 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company โดยสยามพารากอน คว้ารางวัลอันดับ 1 ศูนย์การค้าที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย ในหมวดช่องทางขายสมัยใหม่ และ รางวัล Brand Impact Award ซึ่งเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ขณะที่ไอคอนสยาม ได้รางวัลองค์กรที่มีภาพลักษณ์น่าเชื่อถือสูงสุดในกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า โดยมีนางสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และนางสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ร่วมงานรับรางวัล ซึ่งจัดโดยนิตยสาร BrandAge สื่อชั้นนำด้านธุรกิจและการตลาด ณ โรงแรม พูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ4 รางวัลที่กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ได้รับ ดังนี้สยามพารากอน ได้รับรางวัลอันดับ 1 จากการโหวตแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด จากผลสำรวจ 2024 Thailand’s Most Admired Brand ในหมวดช่องทางขายสมัยใหม่ กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า และรางวัลพิเศษ Brand Impact Award สำหรับแบรนด์ที่มีความโดดเด่นจากการดำเนินกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการตลาดสยามพารากอน รับรางวัลบริษัทที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมน่าเชื่อถือสูงสุด กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ด้วยคะแนนโหวตสูงสุดในด้านความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) จากผลสำรวจ 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company ในกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าไอคอนสยาม รับรางวัลองค์กรที่มีภาพลักษณ์น่าเชื่อถือสูงสุด กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าด้วยคะแนนโหวตสูงสุดในด้านภาพลักษณ์ (Corporate Image) จากผลสำรวจ 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company ในกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า รางวัลครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อศูนย์การค้าในเครือของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้นำในการพัฒนาโกลบอลเดสติเนชั่นอันดับ 1 ของประเทศไทย มุ่งสร้างประสบการณ์เหนือระดับที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาติมาอย่างยาวนาน