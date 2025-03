​เซ็นทรัลพัฒนา เตรียมเปิด “Market Place เทพรักษ์” 28 มี.ค. นี้ ขนทัพแบรนด์-ร้านค้าดังกว่า 360 ร้าน ปักหมุดทำเลดีที่สุด เจาะใจกลางย่านพหลฯ-วัชรพล

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all เชื่อมโยงทุกธุรกิจทั้ง Retail-Residence-Hotel-Office สร้างความแข็งแกร่งใน The Ecosystem for All เดินหน้าเตรียมเปิด Market Place เทพรักษ์ยิ่งใหญ่ 28 มี.ค. นี้ เจาะโซนกรุงเทพฯตอนเหนือ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ครบครันที่สุดให้กับชาวพหลฯ-วัชรพล สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ครั้งแรกกับโมเดล Community Mall ผนวกกับ Urban Fresh Marketไฮไลท์ Market Place เทพรักษ์ ครบจบในที่เดียวด้วย ทัพแบรนด์ร้านค้าดัง-ทำเลดีที่สุด-เดินทางสะดวกที่สุด• ขนทัพแบรนด์และร้านค้าดัง กว่า 360 ร้าน รวมทั้งร้านอาหารดังระดับมิชลินสตาร์, Wongnai User's Choice และ Street Food มากมาย อาทิ ราดหน้ายอดผักสูตร 40 ปี สาขาศาลเจ้าพ่อเสือ, เกตุโอชา ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นระดับพรีเมี่ยมในตำนานกว่า 43 ปี, ขนมเบื้องหวาน ผึ้งน้อย, กุ๊กขี้เมา จากบรรทัดทอง, เช็งซิมอี๊, หมูทอดเจ๊จง, เสือเบิร์นไฟ, ซั่งไห่ (ซาลาเปาและข้าวมันไก่), ผักบ้านต่าย ผักออร์แกนิก, ราดหน้าเฮียอ้วน เยาวราช, ผัดไทยรสชา, กงสี ทีบาร์, ร้านชาวเลซีฟู้ดส์ และร้านเต้าหู้ทอดสวัสดี แม่โอเล่• ครบครันและดีที่สุดด้วย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล เช่น Auto1, Tops Supermarket กลุ่มร้านบริการทั้งสุขภาพและความงาม เช่น พื้นที่ผ่อนคลายและทำกิจกรรมของทุกคนในครอบครัว Kid Playground และพื้นที่ Pet-friendly พาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นได้ และ PETClub ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าพรีเมียม สำหรับสัตว์เลี้ยงและบริการต่างๆ ครบวงจร• Urban Fresh Market ครั้งแรก ของ Community Mall ที่มีตลาดสดรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณภาพ สะอาดปลอดภัย เพลิดเพลินกับการจับจ่าย ทั้งของสด อาหารทะเล อาหารออแกนิก และวัตถุดิบชั้นเลิศจากทั่วโลก และมีร้านหลากหลายทั้ง Ready to Eat, Grab & Go, Take Home• เดินทางสะดวกที่สุด ตั้งอยู่บนทำเลดีที่สุดบนถนนเทพรักษ์ ใจกลางพหลโยธิน-วัชรพล โดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้เวลาเพียง 5 นาทีจากถนนพหลโยธิน และใช้เวลาเพียง 10-15 นาทีจากถนนวิภาวดี ใช้ทางด่วนฉลองรัช หรือเส้นทางถนนวัชรพล หรือโดยสารรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ใช้เวลาเพียง 7 นาทีจากสถานีสายหยุด พร้อมพื้นที่จอดรถรองรับกว่า 200 คันเซ็นทรัลพัฒนา มุ่งมั่นสร้าง Centre of Life ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คน ครั้งแรกกับ Community Mall โมเดลใหม่ Market Place เทพรักษ์ ผสาน Urban Fresh Market ตลาดสดรุ่นใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชาวพหลฯ-วัชรพล เชื่อมโยงชุมชน & Pet-Friendly และ Sustainable Community ใส่ใจคุณภาพชีวิต ดูแลสิ่งแวดล้อมติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities