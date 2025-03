เปิดเดอะเซ็นทรัลพหลโยธินปีหน้า CPN ซุ่มผุดมิกซ์ยูสย่านเพลินจิต

ผู้จัดการรายวัน 360 – CPN เตรีมเปิด เดอะ เซ็นทรัล พหลโยธินปีหน้า บริการคูู่กับเซ็นทรัลลาดพร้าว ซึ่งยังอยู่ระหว่างการเจรจาสัมปทานที่ดิน ส่วนปีหน้าพร้อมเปิดบริการอีก 2 โครงการ ส่วนปีนี้เปิดสาขาใหม่รวดเดียว 3 แห่ง สานต่อแผน 5 ปี ทุ่ม1.2 แสนล้านบาท อัตราเติบโตเฉลี่ย10%นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี2568นี้บริษัทเตรียมเปิดโครงการใหม่ 3 แห่งคือ มาร์เก็ตเพลส เทพรักษ์ 28 มีนาคมนี้, เซ็นทรัล พาร์ค ทั้งศูนย์การค้าและออฟฟิศ เดือนสิงหาคมนี้ และ เซ็นทรัล กระบี่ เปิดเดือนตุลาคมนี้ ส่วนโครงการเก่าที่รีโนเวทเสร็จและเปิดปีนี้เช่นกันคือ เซ็นทรัลปิ่นเกล้าส่วนปีหน้า มีโครงการที่จะเปิดอีกหลายแห่ง คือ เดอะ เซ็นทรัล พหลโยธิน เปิดปลายปีในส่วนของรีเทล ที่ลงทุนเฟสแรกประมาณ 20,000 ล้านบาท และเซ็นทรัลขอนแก่น กลางปีหน้า และเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ทกลางปีสำหรับสาขาพหลโยธินนี้ สรุปชื่อว่า เดอะ เซ็นทรัล พหลโยธิน จะเป็น The Future Place for All บนที่ดิน 49 ไร่ พื้นที่ศูนย์การค้า (GBA) 460,000 ตร.ม. ศูนย์การค้าระดับ Flagshipโดยจะเติบโตควบคู่กับ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ซึ่งเป็นมิกซ์ยูสแห่งแรก และเป็นแลนด์มาร์กของย่านมาพร้อมกับที่เราก่อตั้งบริษัทฯ มา 45 ปี“เราเข้าใจผู้บริโภคเป็นอย่างดี ปัจจุบันมีดีมานด์ที่เติบโตจากความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มขึ้น และกลุ่มลูกค้าใหม่ ลาดพร้าวและพหลโยธินจึงมีศักยภาพที่พร้อมสำหรับการมีศูนย์การค้าเซ็นทรัล 2 แห่ง เดอะเซ็นทรัลพหลโยธิน จะดึงดูดอินเตอร์แบรนด์ มาเปิดแฟลกชิบสโตร์ครั้งแรกในไทยเช่นเดียวกับที่ประสบความสำเร็จมาแล้วที่เซ็นทรัลเวิลด์”ส่วนสาขาลาดพร้าวเดิมจะหมดสัญญากับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยในปี2571 ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งสาขานี้พื้นที่เต็มหมดแล้ว มีร้านค้าดังๆจำนวนมากทั้งไทยและต่างประเทศ ที่ต้องการจะเปิดสาขาในศูนย์ลาดพร้าวแต่เราก็ไม่มีพื้นที่ให้ หรือแม้แต่ร้านเดิมท่ีต้องการขยายพื้นที่เป็นหลัก2,000 ตารางเมตร แต่ก็ไม่มีพื้นที่ให้ ซึ่งเราต้องการขยายพื้นที่เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาแล้วแต่ทำไม่ได้ จึงพัฒนาโครงการ เดอะ เซ็นทรัล พหลโยธินขึ้นมารองรับโครงการดังกล่าวยังอยู่ในแผนงานลงทุน 120,000 ล้านบาทในแผน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2568-2572 ประกาศแผนพัฒนาโครงการ Mega Projects และโครงการใหม่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่จะทยอยเปิดตัวภายใน 5 ปี เริ่มต้นที่โครงการ ‘Central Park’ ที่จะเปิดให้บริการปีนี้ พร้อมประกาศ 3 โครงการใหม่ นำโดยเมกะโปรเจ็กต์แห่งอนาคต ‘The Central’ พหลโยธิน ปั้น New CBD แห่งใหม่ ให้กรุงเทพฯ และ ‘Central Northville’ (เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์เดิม) มิกซ์ยูสยิ่งใหญ่ที่สุดใจกลางนนทบุรี พร้อมด้วย ‘Central Khonkaen Campus’ โครงการแห่งที่ 2 ในจังหวัดขอนแก่น พร้อมมีแผนพัฒนาเมกะโปรเจ็กต์ในย่านพระราม 1, พระราม 9, เพลินจิต และอีกหลายโครงการในแผนงานภายในสิ้นปีนี้จะมีทั้งสิ้น 135 โครงการจากทุกธุรกิจ และจากจำนวนนี้เป็นโครงการมิกซ์ยูสรวมทั้งสิ้น 30 โครงการจากทั้งหมด 44 ทำเลศักยภาพโดยบริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตรายได้เฉลี่ย 10% ต่อปี สัดส่วนรายได้แบ่งเป็น รีเทล 75% และที่ไม่ใช่รีเทล 25% ปีที่แล้วทุบสถิติผลประกอบการทั้งหมดทั้งรายได้รวมที่ 51,843 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 16,729 ล้านบาท อีกทั้งดึงดูด All-Time High Traffic รวมกว่า 500 ล้าน Visits ต่อปี และมีนักท่องเที่ยวมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลถึง 67 ล้าน Visits ต่อปีส่วนโครงการเซ็นทรัล นอร์ธวิลล์ โครงการมิกซ์ยูสใหม่ที่ใหญ่ที่สุดใจกลางนนทบุรี ลงทุน 4,500 ล้านบาท บนที่ดินถึง 59 ไร่ และมีพื้นที่ศูนย์การค้า (GBA) 210,000 ตร.ม. รองรับการขยายของแบรนด์ดังทั้งไทยและเทศ คาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงไตรมาส2 ปี 2569อีกโครงการมิกซ์ยูส คือเซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส ลงทุน 3,000 ล้านบาท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแห่งที่ 2 ของขอนแก่น บนพื้นที่ 30 ไร่ มีพื้นที่ศูนย์การค้า (GBA) 67,000 ตร.ม. เป็น The New Dimension of Lifestyleจะเปิดช่วง Q2 ปี 2569 และแผนพัฒนาคอนโดรูปแบบใหม่ และ GO! Hotel แห่งแรกของอีสานโครงการเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พลิกโฉม Retail Landscape ยกระดับ Master Planning ใหม่ บนที่ดิน 130 ไร่ พื้นที่ศูนย์การค้า (GBA) 173,000 ตร.ม. รวมถึงขยายโซนกาดหลวง Indoor Local Market มากขึ้นถึง 3 เท่ารวมเป็น 10,000 ตร.ม. เปิดไตรมาส2ปี 2569สำหรับภาคใต้ ได้ต่อยอดความสำเร็จของ เซ็นทรัล ภูเก็ต ในการเป็น luxury mall หนึ่งเดียวนอกกรุงเทพฯ ส่งเสริมศักยภาพ World-Class Tourist Destination ของภูเก็ต ด้วยพื้นที่ศูนย์การค้า Floresta, Festival รวม (GBA) 400,000 ตร.ม. และโครงการที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ จะมีการขยายพื้นที่โซนลักชูรี่อีก 20,000 ตร.ม. โดยลงทุนเพิ่ม 3,000 ล้านบาท ทำให้มูลค่าโครงการทั้งมิกซ์ยูสรวมกว่า 23,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนขยายเฟสแรกจะเปิดใน Q3/2569 และในเดือน ต.ค. 68 พร้อมเปิดให้บริการเซ็นทรัล กระบี่ ที่จะผลักดันศักยภาพเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และจะเป็นศูนย์การค้าต้นแบบด้าน Sustainable & Mindful Travel ควบคู่ไปกับเมืองโครงการที่ปรบปรุงใหญ่อีกได้แก่ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า – New Soul of the District (เปิด Q3 ปี 2568) เป็นศูนย์กลางย่านธนบุรี ประชากรเติบโตและมีกำลังซื้อเพิ่ม, เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ – The Life Extraordinaire (เปิด Q4 ปี 2568) ย่านที่เติบโตเป็นศูนย์กลางออฟฟิศ ครอบครัวกำลังซื้อสูง และคอมมูนิตี้ Expat และเซ็นทรัล บางนา– Life Well Lived (เปิด Q3 ปี 2569) ย่านที่อยู่อาศัยระดับลักชูรี่กำลังซื้อสูง โดยลงทุน 3,200 ล้านบาท ปรับ Master Planning ขยายพื้นที่โครงการมิกซ์ยูสบนพื้นที่ 50 ไร่ เป็น Total Transformation ในรอบ 30 ปีที่พลิกโฉมทุกร้านค้า“ปัจจุบันกว่า 80% ของแบรนด์ระดับโลกเลือกมาเปิด First Time in Thailand ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล และมี Flagship Stores มากถึง 50 ร้าน หลายแบรนด์มีสาขาที่ประสบความสำเร็จในด้านยอดขายในระดับ Top Rank สำหรับอีกหนึ่งความสำเร็จในการดูแลพาร์ทเนอร์คู่ค้า คือการสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจด้วย The 1 Biz เครื่องมือ CRM ที่ช่วยขับเคลื่อนยอดขาย ล่าสุดแบรนด์ที่เข้าร่วมมีอัตราการเติบโตสูงสุดถึง 3 เท่า ปีที่ผ่านมาสมาชิก The 1 แลกพอยท์ในโซนร้านค้ากว่า 300 ล้านพอยท์ และบิลที่สะสมพอยท์สูงสุดแตะ 3.4 ล้านบาท นอกจากนี้ เรายังได้สร้าง Experience Application ‘Central X’ เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์แบบ O2Oอีกด้วย”