RoV เผยโฉม "Dolia" ฮีโร่เงือกสาวสายซัพพอร์ต แจกฟรี 10 ก.ค.นี้!

ภายในงาน "DOLIA Night at the Aquarium" ผู้ร่วมงานได้พบกับประสบการณ์สุดพิเศษ เดินทางค้นหาบทเพลงแห่งท้องทะเล สู่การค้นพบ Dolia เงือกสาวจากมหาสมุทรที่สาบสูญ ตระการตากับโชว์นางเงือกในอควาเรียมขนาดยักษ์และโชว์พิเศษจาก Sister’s Time วงประสานเสียงโซปราโน่ชื่อดัง กระทบไหล่เหล่าฮีโร่ RoV ตัวจริงในกิจกรรม Mini Game พร้อมร่วมรับฟังรายละเอียดการอัพเดตแพตช์ใหม่และทดลองเล่นเกม RoV บนแพตช์ใหม่ล่าสุดก่อนใคร ทั้งยังได้ร่วมประชันฝีมือการเล่นเกมแบบ 1 ต่อ 1 เพลิดเพลินกับประสบการณ์แปลกใหม่ตลอดกว่าสองชั่วโมงนอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าว ยังประกาศอัปเดตแพตช์ใหม่ล่าสุด โดยเพิ่มจุดวาร์ปใหม่ เพิ่มความคุ้มครองของป้อมปราการ ปรับตำแหน่งมอนสเตอร์ป่า ปรับปรุงไอเทมเคลื่อนที่ ปรับปรุงระบบติดตามของมอนสเตอร์ป่า ปรับปรุงระบบแรงก์ พร้อมเผยโหมดใหม่ Mic Battle และอื่น ๆ โดยแพตช์ใหม่จะเปิดให้ใช้งานในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ rov.in.th Dolia เป็นฮีโร่ใหม่สายซัพพอร์ต มาพร้อมความสามารถในการแปลงร่าง โดยมีรูปลักษณ์เป็นมนุษย์เมื่ออยู่บนบก และเปลี่ยนเป็นร่าง Merfolk (ชาวเงือก) เมื่ออยู่ในพื้นที่น้ำ Dolia มี Passive Skill ที่ชื่อว่า 'Gift of the Merfolk' โดยเมื่ออยู่ในร่างชาวเงือก Dolia จะสามารถลดเอฟเฟกต์ลดความเร็วที่ได้รับลง 50% และสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตและมานา (Mana Point: MP) ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเลือกเพื่อนร่วมทีมเพื่อใช้สกิล 'Ocean Gift' การโจมตีปกติเมื่ออยู่ในร่าง Merfolk เป็นการสาดกระสุนน้ำ สร้างความเสียหายในวงกว้าง นอกจากนี้ Dolia ยังมีสกิล 'Echoing Wave' สามารถปล่อยคลื่นเสียงสร้างความเสียหายเวทและลดความเร็ว พร้อมสกิล 'Mermaid Lagoon' ที่สามารถสร้างพื้นที่น้ำและฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียง และสกิลอัลติเมต 'Oceanic Gift' ซึ่งจะรีเซ็ตระยะเวลาคูลดาวน์ของสกิลที่นานที่สุดให้เพื่อนร่วมทีมที่ผูกพันธสัญญาได้พิเศษ! ระหว่างวันที่ 3 - 19 กรกฎาคมนี้ แฟนเกม RoV เตรียมพบกับกิจกรรมรับฮีโร่ Dolia ฟรี (ถาวร) รายละเอียดกิจกรรมติดตามภายในเกมหรือที่เพจ Garena RoV Thailand แฟนเกม RoV สามารถร่วมเดินทางค้นหาบทเพลงแห่งท้องทะเล สู่การค้นพบ Dolia เงือกสาวจากมหาสมุทรที่สาบสูญ ได้ในกิจกรรม "Dolia live at the Aquarium" โดยผู้ที่ซื้อบัตรเข้าชม ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิลด์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 4 - 9 กรกฎาคม 2567 สามารถเพลิดเพลินกับ จุดถ่ายรูปพิเศษพร้อมการตกแต่งในธีม Dolia และรับไอเทมโค้ดจากเกม RoV ฟรี สามารถสำรองบัตรเข้าชม ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิลด์ และสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษจาก RoV ได้ที่ SEA LIFE Bangkok Ocean World นอกจากนี้ ภายในงาน Arena of Valor Premier League (APL) 2024 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2567 ณ ยูโอบี ไลฟ์ แบงคอก ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ RoV ชวนแฟนเกมร่วมกิจกรรม "รวมพลคนเงือก" แต่งคอสเพลย์ Dolia เชียร์แข่ง APL แสดงพลังแห่งเงือกสาว โดย 50 คนแรกที่ร่วมกิจกรรมในวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป รับฟรีทันที โมเดลฟิกเกอร์อะคริลิก Dolia (จำนวนจำกัด เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด) พร้อมร่วมถ่ายภาพ ณ บูธถ่ายภาพ พร้อมรับภาพถ่ายที่ระลึก ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Garena RoV Thailand