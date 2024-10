บีโอไอชี้วิกฤตความขัดแย้งโลก หนุนต่างชาติแห่ลงทุนอาเซียนช่วง1-2ปีนี้

บีโอไอ ชี้ปัจจัย 3G “Geopolitics -Green Transformation -Global minimum tax”มีผลต่อทิศทางการลงทุน ขณะที่โลกเผชิญความท้าทายต่างๆแต่ภายใต้วิกฤติย่อมมีโอกาส ทำให้มีการลงทุนในอาเซียนและไทยเพิ่มมากขึ้นในช่วง2ปีนี้นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าว ในงาน ASEAN Economic Outlook 2025: The Rise of ASEAN, A Renewing Opportunity ว่า ขณะนี้มีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทิศทางการลงทุนของโลก คือ 3 G ประกอบด้วย1. Geopolitics ภูมิรัฐศาสตร์ , 2.Green Transformation ซึ่งบริษัทชั้นนำของโลกมีเป้าหมายในการความเป็นกลางทางคาร์บอนและNet Zero และ 3.Global minimum tax ซึ่งเป็นกติกาใหม่ของโลก ตามเกณฑ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งมาตรการนี้จะบังคับให้บริษัทข้ามชาติที่มีรายได้เกิน 750 ล้านยูโร ต้องเสียภาษีขั้นต่ำ 15% ซึ่งเมื่อประเทศต่างๆเริ่มใช้มาตรการภาษีนี้ทำให้ดึงดูดการลงทุนจะน้อยลง แต่เครื่องมือทางด้านการเงินจะมีความสำคัญมากขึ้นแทนโดยปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้าสหรัฐกับจีนล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนให้เกิดการย้ายฐานการลงทุนมายังในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นรวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับการลงทุนมากที่สุด มีเครือข่าย 5G ครอบคลุมทุกจังหวัด มีความมั่นคง ปลอดภัย ทำให้มีความได้เปรียบประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งมีสัดส่วนพลังงานสะอาดสูงมากเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการดึงดูดการลงทุนในธุรกิจ Data Center และ Cloud Serviceท่ามกลางวิกฤติย่อมมีโอกาส ทำให้ไทยสามารถดึงดูดการลงทุนและบุคลากรทักษะสูงจากต่างประเทศ (Talent) ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม และ สร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ประกอบด้วย1.ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมถึงแบตเตอรี่และชิ้นส่วนฯ 2.อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง รวมทั้งแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB) ที่มีการลงทุนอย่างมากในปีนี้3.อุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเห็นได้จากอุตสาหกรรมData Center ที่มีการลงทุนมากขึ้นในไทย ซึ่งภายหลังจากที่กูเกิลประกาศแผนลงทุนดาต้า เซ็นเตอร์ในไทยเรียบร้อยแล้ว ยังมีบริษัทใหญ่อีกหลายรายที่พูดคุยกับบีโอไอซึ่งคาดว่าจะประกาศตัวเลขการลงทุนได้เร็วๆนี้4.อุตสาหกรรมไบโอเบส และอุตสาหกรรมสีเขียว และ5. การทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ