‘ไทยออยล์’ รับรางวัลและการรับรอง ‘Best Places to Work’ ประจำปี 2567 จาก WorkVenture

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือไทยออยล์ บริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีคุณภาพสูง และเป็นโรงกลั่นนํ้ามันแบบคอมเพล็กซ์ (Complex Refinery) ที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปที่มีมูลค่าสูงในสัดส่วนที่สูงมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกซึ่งได้รับการรับรองและรางวัลที่มีความสำคัญมากอีกรางวัลหนึ่ง จากบริษัท เวิร์คเวนเจอร์ เทคโนโลจีส์ จำกัด หรือ WorkVenture บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการสร้างแบรนด์องค์กร และผู้จัดทำโพลสุดยอด 50 องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุดของประเทศไทย (TOP 50 Companies in Thailand)เพราะความสำเร็จของไทยออยล์ไม่ได้เกิดขึ้นจากใครคนใดคนหนึ่ง แต่เกิดจากพลังทุ่มเทและความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน ดังนั้น สิ่งที่ไทยออยล์ให้ความสำคัญเสมอมา คือ การดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเปิดพื้นที่ในการสร้างสรรค์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามแนวคิดทั้งนี้ จากผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่ทำงานในไทยออยล์ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ลักษณะงาน (Job Attributes) ค่าตอบแทนและความก้าวหน้า (Reward and Career) การดูแลพนักงานและวัฒนธรรมองค์กร (People and Culture) รวมถึงภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) พนักงานกว่า 2,000 ชีวิตต่างกดหัวใจและโหวตให้ว่าไทยออยล์เป็นองค์กรที่มอบประสบการณ์เชิงบวก ทำให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจและมองเห็นคุณค่าในการทำงาน มีวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มอบโอกาสในการทำงานที่ท้าทาย พร้อมทั้งโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพอย่างเหมาะสม และมีความมั่นคงในอาชีพการงานและนั่นก็คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ไทยออยล์ได้รับรางวัลและการรับรองจาก WorkVenture ให้เป็น Best Places to Work 2024 หรือซึ่งรางวัลดังกล่าวมีการมอบให้เมื่อเดือน สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านบริหารศักยภาพองค์กร และทีมงาน รับมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารสูงสุดบริหารสายงานระบบข้อมูล และที่ปรึกษาอาวุโสด้านการสร้างแบรนด์นายจ้าง บริษัท เวิร์คเวนเจอร์ เทคโนโลจีส์ จำกัด (WorkVenture)แน่นอนว่า ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กร ซึ่งมองว่าไทยออยล์ไม่ใช่เพียงแค่ที่ทำงาน แต่ยังเป็นสถานที่ที่อยู่แล้วมีความสุข และเป็นพื้นที่ที่มอบโอกาสในการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันเพื่อ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ของไทยออยล์ที่พร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนา ก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน