GULF คว้า 4 รางวัลจากงาน HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2024 สะท้อนความเป็นสุดยอดองค์กรที่ใส่ใจพนักงานและความยั่งยืน

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) คว้า 4 รางวัลจากงาน HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2024 ได้แก่ รางวัลอันทรงเกียรติอย่าง Best Company to Work For in Asia สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ร่วมกับอีก 3 รางวัลสำคัญ ได้แก่ รางวัล Most Caring Company รางวัล Diversity, Equity & Inclusion และรางวัล Sustainable Workplace Award สะท้อนถึงความแข็งแกร่งขององค์กรในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยม ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนสำหรับรางวัล Best Company to Work for in Asia มอบให้กับองค์กรที่โดดเด่นน่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย พิจารณาจากวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม และการเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ ซึ่งในปีนี้มีองค์กรไทยที่เข้าร่วมการคัดเลือกกว่า 298 บริษัท ส่วนรางวัล Most Caring Company สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของ GULF ที่มีต่อพนักงานทุกคน และการมอบสวัสดิการที่ครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ GULF ยังได้รับรางวัล Diversity, Equity & Inclusion ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายที่ส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียมในองค์กร การทำงานที่เปิดกว้าง ยุติธรรม และเท่าเทียมกัน และรางวัล Sustainable Workplace Award ที่สะท้อนถึงบริหารงานทรัพยากรบุคคลตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนายสมิทธ์ พนมยงค์ Executive Officer GULF กล่าวว่า “การได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia ถือเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคนในองค์กร สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีความสุข และยั่งยืน มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการพัฒนาและเติบโตของพนักงานทุกคน เราเชื่อว่าพนักงานคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดขององค์กร การดูแลพนักงานจึงเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้เราเดินหน้าพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ”“นอกจากพนักงานที่เป็นหัวใจสำคัญแล้ว เรายังมีค่านิยมที่แข็งแกร่งที่เปรียบเสมือนดีเอ็นเอของคน GULF คือ ‘G-U-L-F’ ได้แก่ ‘Goal-Oriented’ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเอง มีพลังและกล้าที่จะเอาชนะขีดจำกัดต่างๆ ส่วน ‘Unity’ สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นทีม เพื่อความสำเร็จของส่วนรวม ‘Learning’ ส่งเสริมให้พนักงานหาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ผ่านการวางแผนการหมุนเวียนงาน การโอนย้ายข้ามสายงาน การส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน และการฝึกอบรบและพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ตามทิศทางของธุรกิจ และทิศทางของโลก และ ‘Flexibility’ ที่ต้องปรับตัว รับมือทุกความท้าทาย พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า และสร้างคุณค่าต่อสังคมและเศรษฐกิจไปด้วยกัน” นายสมิทธ์ กล่าวเสริมงาน HR Asia Best Companies to Work for in Asia จัดโดย HR Asia นิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคเอเชีย เพื่อยกย่องความสำเร็จขององค์กรชั้นนำในภูมิภาคที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยประเมินจากผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงานแบบองค์รวม การนำเสนอแนวทางในการดูแลและพัฒนาพนักงาน พิธีมอบรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา จีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ศรีลังกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกัลฟ์ได้ที่:เว็บไซต์ - https://www.gulf.co.th/th/news.phpเฟสบุ๊กแฟนเพจ - https://www.facebook.com/GulfEnergyDevelopment/ และ https://www.facebook.com/GulfSPARK.TH