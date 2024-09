ส่อง 4 เหตุผล 4 รางวัล ของทรูจากเวที HR Excellence Awards Thailand 2024

สำหรับรางวัล HR Excellence Awards 2024 ในปีนี้ ทรูคอร์ปอเรชั่นได้รับมอบรางวัลใน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.Gold ความเป็นเลิศด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Excellence in Change Management) 2.Gold ความเป็นเลิศด้านความผูกพันของพนักงาน (Excellence in Employee Engagement) 3.Gold ความเป็นเลิศด้านการสร้างแบรนด์นายจ้าง (Excellence in Employer Branding) และ 4.Silver ความเป็นเลิศด้านการสรรหาและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ (Excellence in Graduate Recruitment and Development) โดยในแต่ละรางวัลที่ได้รับเป็นผลสืบเนื่องมาจากภารกิจที่ตั้งใจทำอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม จึงอยากชวนมาดู 4 เหตุผลที่ทำให้ทรูคว้า 4 รางวัลความเป็นเลิศนั่นคือการควบรวมกิจการระหว่างทรู คอร์ปอเรชั่น และดีแทคได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย อีกทั้งยังสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรทั้งด้านเทคโนโลยี ระบบ และพนักงานของบริษัท จึงทำให้ ทรู ต้องมุ่งเน้นการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำแพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคล SuccessFactors มาช่วยในการสร้างระบบ HR ให้มีความเป็นหนึ่งเดียว เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงานและทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นทรูได้ออกแบบและพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง โครงการที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการในครั้งนี้มีหลายส่วนที่โดดเด่น ได้แก่ การสร้างพื้นที่การทำงาน ภายใต้แนวคิดที่ส่งเสริมการทำงานที่สนุก ผ่อนคลายและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Createch Living Space) รวมถึงกิจกรรมที่เสริมสร้างความผูกพันผ่านวัฒนธรรมองค์กรค่านิยม 4C มุ่งเน้นการทำงานที่สร้างแรงจูงใจและรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อให้องค์กรไปถึงเป้าหมาย ตลอดจนการสร้างช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้าง มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ทั้งในเรื่องทิศทางของบริษัท และการเปิดกว้างให้พนักงานได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะกับผู้บริหาร ในการทำให้ ทรู เป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุด รวมถึงการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำให้แก่ผู้บริหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความผูกพันกับพนักงานภายในทีมของตน นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาระบบและรูปแบบการทำงานที่เอื้อต่อความสะดวกของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานอย่างสูงสุด ทั้งหมดนี้เรามีตัวชี้วัดอุณภูมิความสุขและความผูกพันของพนักงาน โดยใช้เครื่องมือ pulse survey ซึ่งได้ทำแบบสำรวจกับพนักงานในทุกๆ ไตรมาสเพื่อให้ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทที่รู้จักในฐานะสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม ส่งเสริมให้คนอยากมาร่วมงานและทำให้พนักงานรู้สึกภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ทรูได้ดำเนินกลยุทธ์ Employer Value Proposition (EVP) ที่ตอบสนองความต้องการของพนักงานภายในและกลุ่มเป้าหมายภายนอก เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมความสามัคคี นวัตกรรม และความเป็นเลิศ ภายใต้แนวคิดการมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางซึ่งให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และการเติบโตของพนักงาน การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมให้พนักงานสามารถปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดผ่านโครงการต่างๆ เช่น Hackathon เปิดโอกาสให้พนักงานสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ รวมถึงการทำสิ่งดีๆ ตอบแทนกลับคืนสู่สังคม โดย ทรู เชื่อมั่นว่าภายใต้แนวคิดเหล่านี้จะสามารถทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนทรู จัดโครงการ True Next Gen โครงการที่ออกแบบมาเพื่อสร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและศักยภาพสูง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำแห่งอนาคตในวงการเทคโนโลยีและโทรคมนาคม มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการทำงานที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านทักษะเทคนิคและการบริหารจัดการ ทรูเชื่อมั่นว่าการลงทุนในคนรุ่นใหม่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในอนาคต และจะช่วยนำพาองค์กรให้ก้าวข้ามความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่หรือบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการปรับตัว และทักษะการแก้ปัญหา รวมถึงผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผู้ที่ได้รับเลือกจะมีโอกาสในการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารโครงการ และทักษะการสื่อสาร การทำงานจริงร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเรียนรู้การทำงานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย การพัฒนาทักษะเชิงกลยุทธ์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม และมีที่ปรึกษา (mentor) เพื่อให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ทรูมุ่งมั่นในการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เติบโตเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำองค์กรในอนาคตการได้รับรางวัล HR Excellence Awards 2024 เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของทรู คอร์ปอเรชั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้พนักงานทุกคนสามารถเติบโตได้ในทุกด้าน นี่ไม่เพียงแต่ทำให้ทรูเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นองค์กรที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา