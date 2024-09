กระหึ่มงานกาแฟที่เซ็นทรัลเวิลด์ พบกูรู-เวิร์คชอป-ชิม300 แบรนด์

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัลพัฒนา ผนึกกำลังสมาคมกาแฟพิเศษไทย (SCATH) จัดงาน “Thailand Coffee Hub 2024 – centralwOrld” สร้าง coffee universe ใจกลางเมือง เริ่มด้วยประสบการณ์พิเศษกาแฟไทย ชิมฟรี 30 สุดยอดเมล็ดกาแฟพิเศษไทย (Thai Specialty Coffee Award 2024) และกูรูกาแฟไทย ที่พร้อมแบ่งปันความรู้อย่างใกล้ชิด พบปะบาริสต้าชื่อดังกว่า 10 ประเทศทั่วโลก ร่วมกิจกรรม workshop กับกูรูกาแฟชื่อดัง และบาริสต้ามือรางวัล ช้อปอุปกรณ์กาแฟสำหรับ home brewer ลิ้มรสกาแฟจากแบรนด์ดังไทย-ต่างประเทศกว่า 100 แบรนด์ ทั่วศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตั้งแต่ 2 ต.ค. 67 – 8 ต.ค. 67ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “Thailand Coffee Hub เป็นเทศกาลงานกาแฟที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ นอกจากพันธมิตรหลักคือสมาคมกาแฟพิเศษไทยแล้ว เรายังมีพันธมิตรแบรนด์กาแฟกว่า 300 ราย ที่ร่วมกันเดินสายจัดงานตลอดทั้งปี โดยเริ่มแคมเปญที่เซ็นทรัลเวิลด์ และโรดโชว์ไปทั่วทุกภูมิภาค ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลตามหัวเมืองใหญ่ เพื่อขยายชื่อเสียงของกาแฟไทยไปยังกลุ่ม Quality Tourist ร่วมกันส่งเสริมธุรกิจกาแฟให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างประเทศไทยเป็นหนึ่งใน World’s Coffee Event Destination เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น, เซ็นทรัล หาดใหญ่, เซ็นทรัล นครสวรรค์, เซ็นทรัล พัทยา, เซ็นทรัล จันทบุรี การจัดงานแต่ละปี ได้สร้างรายได้ให้กับธุรกิจกาแฟไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมถึงรายได้ของธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม และการท่องเที่ยวในจังหวัดที่เราไปจัดงานอีกมากมาย”งาน Thailand Coffee Hub – centralwOrld กับแนวคิด The Coffee universe: A Space of Endless Passion” จักรวาลคน(รัก)กาแฟไม่สิ้นสุด ซึ่งนอกจากสื่อถึงแรงบันดาลใจและความหลงใหลใน coffee lifestyle ของกลุ่มคอมมูนิตี้คนรักกาแฟแล้ว ยังสื่อถึงเมนูกาแฟพิเศษมากมายนับพันเมนูให้เลือก Sip ในงานเดียว และไฮไลต์อีกมากมาย อาทิ• ยกระดับประสบการณ์ SIP กาแฟไทย ไปกับ SCATH เปิดชิมฟรี 30 สุดยอดเมล็ดกาแฟแห่งปี จากเวทีประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟพิเศษไทยปีล่าสุด และกูรูกาแฟไทย ที่พร้อมแบ่งปันความรู้อย่างใกล้ชิดในทุกวัน• เปิดวาร์ป International Coffee Culture กาแฟพิเศษจากหลายทวีปทั่วโลก ทั้งเอเชีย แอฟริกาตะวันออก อเมริกาใต้ จนถึง ยุโรป เช่น• Southeast Asian Coffee พบกับ 80S Plus Coffee จากราชอาณาจักรกัมพูชา, Lao Slow Bar จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, Dew Coffee Roaster จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์• กาแฟ Colombia ทวีปอเมริกาใต้ กับ Cota Cafe กาแฟจากไร่คุณภาพระดับโลก เสริฟในรูปแบบ Morning Coffee พร้อม Waffle de Yuca วาฟเฟิลสไตล์โคลัมเบีย• Taye Ethiopian Coffee ทวีปแอฟริกาตะวันออก ชาวเอธิโอเปียทุกบ้านจะต้อนรับและบอกลาแขกด้วยการเสิร์ฟกาแฟ เชิญชมเอกลักษณ์การคั่วกาแฟสดสไตล์เอธิโอเปีย การจุดควันด้วยเปลือกไม้สมุนไพรเพื่อสร้างบรรยากาศอันหอมหวน• Vietnamese Coffee กับ La Caph Coffee (Vietnam) Refined เวียดนาม และ IDOcean (Vietnam)สัมผัส กลิ่นอาย เอกลักษณ์กาแฟฟิน (Café Phin) คือการนำกาแฟบดใส่ในถ้วยกรอกสังกะสี โดยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของเวียดนามอยู่ด้านบนของถ้วย• Shalobar จากประเทศตุรกี ทวีป เอเชีย-ยุโรป ใช้เทคนิคดั้งเดิม ‘Sand Coffee’ หรือกาแฟทราย เป็นเทคนิคการชงกาแฟแบบดั้งเดิมของอาณาจักรออตโตมัน ที่ใช้ทรายเป็นตัวกระจายความร้อน เพิ่มความนุ่มและสัมผัสครีมมีให้กับกาแฟ• วัฒนธรรมกาแฟญี่ปุ่น กับรสชาติความละมุนละไมในการชงและการดื่ม จากร้านกาแฟชื่อดังของญี่ปุ่น KONO (Japan), Onibus Coffee (Japan), Trunk Japan X Lalulao Coffee (Japan x Lao)• กิจกรรมพิเศษเพื่อคนรักคนกาแฟ ทั้งวัน ในทุกวัน ทั้ง Workshop กับสมาคมกาแฟพิเศษไทย และจากแบรนด์กาแฟชั้นนำ การสาธิตและการแข่งขันชงกาแฟระดับประเทศ ทั้งการแข่งขันดริปกาแฟ Thailand Coffee Brewer League รอบ FINAL ด้วยผู้ท้าชิง บาริสต้าระดับ Asean หลากหลายประเทศ และรายการใหม่ Morning Dream Latte Art Championship การแข่งขันหาผู้ที่มีสกิลความเป็นเลิศด้าน Latte Art• รวมแบรนด์กาแฟพิเศษจากทั่วภูมิภาคในประเทศไทย อาทิ Nitan ร้านดังจากพัทยา, Roast8ry ดีกรีแชมป์ระดับโลกจากเชียงใหม่, Cold Summer แบรนด์น้องใหม่ ในเครือ The Summer Coffee Company, Godfather Coffee คาเฟ่ดังจากขอนแก่น, The First Valley Coffee Estate ไร่กาแฟดังขวัญใจคอกาแฟพิเศษ สไตล์สโลว์บาร์ จากดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่, Hai Coffee Roaster เน้นเสิร์ฟกาแฟแบบไมโครล็อตจากทั่วทุกมุมโลก, Pirom Coffee มอบประสบการณ์ Fine Robusta เมล็ดกาแฟคุณภาพสูง ยกระดับโรบัสต้าไทย และร้านดังติดท็อปลิสต์ All time favorite คนรักกาแฟ อาทิ Bottomless, Beanslooker, NANA Coffee Roasters, Hario, Factory Coffee, Santipanich Roaster Company, Rosetta Coffee Roaster, Hacking Coffee Roasters , โรงคั่วกาแฟปัญญาพาณิชย์ และอีกมากมาย• ช้อป coffee item และเมล็ดกาแฟที่คัดสรรมาพิเศษจากแบรนด์ดัง อาทิ Bluekoff, Yellow Stuff, Fellow Thailand, The Morning Dream เครื่องสตรีมนมสุดล้ำ เป็นต้น• CP Meiji เปิดประสบการณ์ใหม่ ของกาแฟนม และ สลัชชี่ชาไทย กับนมเมจิ พาสเจอร์ไรส์ หลากหลายสูตร รังสรรค์เป็นเมนูนมสุดพิเศษ ให้ได้ลิ้มลอง• Birdy Café Workshop ‘Make Everywhere your Home Café’ By Birdy Home Café Black ให้ ทุกคนได้เป็น Barista ชงเครื่องดื่มด้วยตัวเอง• Craft Cocoa Galaxy รวมคราฟต์โกโก้ไทย จากแหล่งปลูกทั่วประเทศ พร้อมเสิร์ฟหลากหลายเมนู เข้มข้นเต็มรสชาติโกโก้ไทยประดับแชมป์ อาทิ Charlee and Friends, Choc-a-dii x Kaori Coffee, Sakulthai, Cocoa XO, Charoendee และอีกมากมาย• Specialty Matcha เปิดประสบการณ์คราฟต์ สายชาเขียว และชาสเปเชียลตี อาทิ Midori Hayate ร้านชาเขียวสเปเชียลตี จากขอนแก่น, Koyo Tearoom ชาจากเมืองอูจิเกียวโต, Osha Ocha Matcha Specialty ร้านมัทฉะออแกนิคที่เชี่ยวชาญด้านชาจากเมืองชิซุโอกะ, Purists Artisanไอศกรีมมัทฉะที่ได้รับรางวัลมากมาย และได้รับการยอมรับให้เป็นมัทฉะเกรดพิธีชงชา, Flourist.bakehouse ร้านสเปเชียลตีชาเขียว ที่มีดีทั้งเครื่องดื่ม และเบเกอรีชาเขียวสุดเข้มข้น• โปรโมชันพิเศษเฉพาะในงาน Thailand Coffee Hub – centralwOrld: 2 ต.ค. 67 – 8 ต.ค. 67• รับฟรีของที่ระลึกสุด Exclusive* สำหรับคอกาแฟ เพียงดาวน์โหลด และลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน Application Central Life X ณ จุดกิจกรรมภายในงาน *ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด• สิทธิเศษ สมาชิก The 1 Exclusive และ The 1• แลก 50 คะแนน รับส่วนลด 50 บาท ไม่มีขั้นต่ำ (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อหมายเลขสมาชิก The 1, จำกัดรวม 800 สิทธิ์ ตลอดแคมปญ)• แลก 200 คะแนน รับส่วนลด 25 บาท ไม่มีขั้นต่ำ (จำกัด 10 สิทธิ์ ต่อหมายเลขสมาชิก The 1, จำกัดรวม 1,000 สิทธิ์ ตลอดแคมปญ)* พิเศษขึ้นอีกขั้น เฉพาะสมาชิก The 1 Exclusive• แลก 100 คะแนน รับส่วนลด 120 บาท ขั้นต่ำ 100 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อหมายเลขสมาชิก The 1, จำกัดรวม 300 สิทธิ์ ตลอดแคมปญ)โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย#เข้มทะลุมิติ #Coffeeuniverse #จักรวาลกาแฟใหญ่ที่สุดใจกลางเมือง #Hubของคนรักกาแฟ #SCATH #ThailandCoffeeHub2024 #centralwOrld #CentralPattanaรายละเอียดโปรโมชั่นพิเศษในงานรับฟรี ของที่ระลึกสุด Exclusive* สำหรับคอกาแฟ• เพียงดาวน์โหลด และลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน Application Central Life X ณ จุดกิจกรรมภายในงาน รับเลย ของที่ระลึกสุดพิเศษ อาทิ เครื่องชงกาแฟแคปซูล Morning Machine, เสื้อที่ระลึกงาน Thailand Coffee Hub , Fellow Carter ลาย Coffee Universe limited edition สุดพิเศษที่ทำขึ้นเฉพาะงานนี้เท่านั้น*ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณจุดลงทะเบียนหน้างานสิทธิเศษ สมาชิก The 1 Exclusive และ The 1• แลก 50 คะแนน รับส่วนลด 50 บาท ไม่มีขั้นต่ำ (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อหมายเลขสมาชิก The 1, จำกัดรวม 800 สิทธิ์ ตลอดแคมปญ)• แลก 200 คะแนน รับส่วนลด 25 บาท ไม่มีขั้นต่ำ (จำกัด 10 สิทธิ์ ต่อหมายเลขสมาชิก The 1, จำกัดรวม 1,000 สิทธิ์ ตลอดแคมปญ)และพิเศษเฉพาะสมาชิก The 1 Exclusive แลก 100 คะแนน รับส่วนลด 120 บาท ขั้นต่ำ 100 บาท (จำกัด 