ไอคอนสยาม ปลื้มคนร่วมงาน “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2024' ล้นหลาม ยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทย “ต้นน้ำ-ปลายน้ำ” ผงาดสู่ระดับสากล

จบไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับมหกรรมงานกาแฟที่ผ่านมา ครั้งแรกของการรวมทุกเรื่องกาแฟมาไว้ในงานเดียว ส่งเสริมกาแฟไทยให้ก้าวสู่เวทีสากล เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคชาวไทยได้สัมผัสกาแฟจากระดับโลก สู่การเป็น World Coffee Destination ครบทุกมิติผ่าน ICONIC PERSON ดื่มด่ำกาแฟจากฝีมือบาริสต้าชั้นนำ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลก ICONIC CONTEST การแข่งขันชงกาแฟระดับสากลครั้งแรกของประเทศไทยเพื่อ เฟ้นหาแชมป์สุดยอดกาแฟแก้วพิเศษ และ ICONIC MENU พบกับเครื่องดื่มกาแฟ Signature menu รังสรรค์โดยคุณชัญญา ธาราธิคุณเดช Global Brand Ambassador Barista Attitude บาริสต้าเพียงหนึ่งเดียวในเอเชียแปซิฟิกปลื้มประสบความสำเร็จสูงสุด ทราฟฟิกพุ่ง-ยอดขายโต 2 เท่านายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า การจัดงานในปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เป็นการยกระดับงานให้มีความยิ่งใหญ่ โดยมีเป้าหมายเพื่อก้าวสู่ “World Coffee Destination” หรือจุดหมายปลายทางมหกรรมกาแฟที่ทั่วโลกต้องนึกถึง จากการจัดงานตลอด 10 วัน ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยมียอดขายเติบโตขึ้น 2 เท่า เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว พร้อมสร้างแรงดึงดูดกลุ่มประชาชน ผู้สนใจทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น 20% มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.5 ล้านคน บรรลุเป้าหมายของไอคอนสยาม ที่ต้องการสนับสนุนกาแฟไทยก้าวไกลสู่กาแฟระดับโลกนอกจากเป็นมหกรรมกาแฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้ว ที่สำคัญ “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2024” ยังเป็นหนึ่งในงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไอคอนสยามในการ “ร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Values)” ด้วยการเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบรายย่อย SMEs ไทยได้มีโอกาสในการยกระดับธุรกิจ อีกทั้งยังสอดแทรกมิติในการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด ผ่านการแจกกากกาแฟที่สกัดกาแฟแล้วจากร้านค้าภายในงานให้ผู้สนใจนำไปใช้ในด้านอื่นต่อ รวมถึงแจกปุ๋ยน้ำไนโตรเจนสูงจากกากกาแฟเพื่อดูแลรักษาต้นไม้และดินให้ผู้ร่วมงาน เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการต่อยอดด้าน Waste Management ที่ไอคอนสยามให้ความสำคัญมาโดยตลอด”ICONIC CRAFT COFFEE EXPO กับบทบบาทในการยกระดับฝีมือ “บาริสต้า” ไทยสู่สากลหนึ่งสิ่งที่พิสูจน์ความสำเร็จจากการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งสร้างปรากฏการณ์ให้กับอุตสาหกรรมกาแฟไทย ต้องยกให้กับการแข่งขัน “Thailand Iconic Coffee & Creativity Championship 2024” (TICC) ครั้งแรกของการแข่งขันกาแฟในระดับสากลเพื่อเฟ้นหาสุดยอดบาริสต้าชิงแชมป์ประเทศไทย ภายใต้คอนเซปต์ Thai Identity to the World ด้วยการดึงเอาเอกลักษณ์ความเป็นไทยออกมาสร้างสีสันอย่างเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในการดื่มกาแฟ โดยมีกรรมการระดับแนวหน้าอย่างคุณชัญญา ธาราธิคุณเดช Global Brand Ambassador Barista Attitude บาริสต้าเพียงหนึ่งเดียวในเอเชียแปซิฟิก เล่าถึงการจัดการแข่งขันนี้ว่า “Thailand Iconic Coffee & Creativity Championship 2024” (TICC) ถือเป็นการแข่งขันในรูปแบบใหม่ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวงการกาแฟไทย มีคณะกรรมการระดับสากล ยกระดับจากงานแฟร์สู่มหกรรมกาแฟที่เชื่อมต่อผู้คนในอุตสาหกรรมกาแฟทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังเริ่มและมองหาไอเดียใหม่ๆ คอนเน็กชั่นใหม่ๆ เมื่อเข้ามาที่ในงาน จะได้เจอกลุ่มคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกาแฟตัวจริง ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทั้งลูกค้าและผู้ประกอบการด้วยกัน นับว่าไอคอนสยามจัดงานครั้งนี้ได้ไม่เหมือนใคร และเป็นการยกระดับการจัดงานกาแฟในมิติใหม่อย่างแท้จริง”คุณพันธ์เทพ เกษมศรี ณ อยุธยา แชมป์ “Thailand Iconic Coffee & Creativity Championship 2024” (TICC) กับเมนูสุดครีเอทอย่างกาแฟข้าวเหนียวมะม่วง กล่าวว่า “จากประสบการณ์ที่เข้าแข่งงานกาแฟมาแล้วประมาณ 7 ปี การแข่งขันนี้มีรูปแบบที่พิเศษไม่เหมือนงานอื่น ทำให้ทุกคนตื่นเต้น สนุกสนาน เป็นเวทีที่ท้าท้ายทั้งความสามารถในการสร้างสรรค์เมนู นอกจากนั้นยังได้พัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆ เช่น การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า การต่อยอดไอเดียสู่การทำธุรกิจจริง ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย”ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟปลื้ม ยอดขายโต-แบรนด์เป็นที่รู้จักวงกว้างICONIC CRAFT COFFEE EXPO ในครั้งนี้รวบรวมสินค้าเกี่ยวกับกาแฟ ร้านกาแฟ และคาเฟ่ดังจากทั่วประเทศไทยมาไว้มากสุดในงานเดียวกว่า 230 แบรนด์ดัง มีเมนูกว่า 1,000 เมนู ให้คอฟฟี่เลิฟเวอร์ได้ดื่มด่ำกับกลิ่นอันหอมกรุ่นและรสชาติของกาแฟอย่างเต็มอิ่ม โดยหนึ่งในแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ด้วยยอดขายกาแฟที่สูงสุดในงาน คือ ROAST8RY ร้านดังจากเชียงใหม่ ของคุณอานนท์ ธิติประเสริฐคุณอานนท์ กล่าวว่า ผลตอบรับจากการร่วมงานในปีนี้ พบว่าลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งตลอด 5 ปีที่ผ่านมาของการจัดงานกาแฟของไอคอนสยาม ส่งผลดีต่อแบรนด์ ROAST8RY ในมิติต่างๆ ทั้งยอดขาย และแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยมีลูกค้าประจำเพิ่มขึ้น ที่ชัดเจนคือ มีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ติดตามสื่อโซเชียลมีเดียของทางร้าน แล้วเดินทางมาที่ ROAST8RY ในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมากแอีกแบรนด์กาแฟที่โดดเด่น และได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากการร่วมงานในปีนี้ มียอดออเดอร์จากลูกค้าจำนวนมาก คือ ร้าน “ยศนิยม คอฟฟี่” ว่าที่ ร.ต.ณฐกฤต สมบูรณ์ค้ำชู กล่าวว่า “งานปีนี้มีการโฟกัสกลุ่มลูกค้าชัดเจนมากขึ้น มีกลุ่มที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟที่มาเที่ยวชมงานมากขึ้น ทำให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน ด้วยศักยภาพของไอคอนสยามที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทำให้ทางแบรนด์ยศนิยมได้กลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มตะวันออกกลาง ซึ่งช่วยทำให้แบรนด์ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี ”สำหรับงาน “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2024” ไอคอนสยาม ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สมาคมกาแฟไทย, Barista Attitude, UCC, MONIN, ซีพี เมจิ, MINUS NINE, WONDER MILK, Prom Chim Coffee Academy, True, เครือเจริญโภคภัณฑ์, ไอคอนคราฟต์ และไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ โดยปีนี้ได้ขยายพื้นที่การจัดงานครอบคลุมถึง 4,000 ตารางเมตร ทั้งในส่วนของไอคอนสยามและไอซีเอส เพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์แบบ Total Immersive Experience ให้กับผู้ที่เข้าร่วม รวบรวมทุกสินค้าร้านกาแฟและคาเฟ่ดังทั่วทุกภูมิภาค ตอบโจทย์ครบทั้งตลาด B2B นักธุรกิจ SMEs และตลาด B2C ตอกย้ำจุดยืนไอคอนสยามมุ่งเน้นสร้างประสบการณ์เหนือระดับนำสิ่งที่ดีที่สุดของไทยไปสู่เวทีโลก