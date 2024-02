ไอคอนสยาม และไอคอนคราฟต์ จัดงานที่สุดของเทศกาลกาแฟระดับพรีเมียม “ICONIC CRAFT COFFEE FEST 2024” ร่วมดื่มด่ำกับเมนูเครื่องดื่มกว่า 1,000 รายการ

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไอคอนคราฟต์, สยาม ทาคาชิมายะ และไอซีเอส จัดงานเทศกาลกาแฟสุดยิ่งใหญ่แห่งปีภายใต้คอนเซ็ปต์ Coffee in the Creative Park ยกขบวนร้านกาแฟและคาเฟ่ชื่อดังทั่วไทยมาไว้ในงานกว่า 50 ร้าน มากกว่า 1,000 รายการ ทั้งเมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ ไม่ว่าจะอุปกรณ์ เครื่องชงกาแฟ มารวมไว้ในที่เดียว พบกับ “Specialty Coffee” ตั้งแต่คัดเมล็ดกาแฟ จนถึงกระบวนการ คั่ว บด กลั่น ชง ให้ได้กาแฟที่มีรสชาติระดับพรีเมียม, ชิมกาแฟฝีมือแชมป์บาริสต้า รางวัลระดับประเทศ และศูนย์รวมประสบการณ์กาแฟที่ทุกคนสามารถเพลิดเพลินไปกับการสร้างสรรค์กาแฟในแบบของตัวเอง ลิ้มลองกลิ่นละมุนรสละไมของเครื่องดื่มเมนูซิกเนเจอร์แก้วพิเศษ และสัมผัสกับเสน่ห์เฉพาะตัวของเมล็ดกาแฟจากทั่วประเทศไทย พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ตลอด 11 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 67 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยามไฮไลต์ของงานที่ห้ามพลาดคือ เมนู Specialty Coffee กาแฟสูตรพรีเมียมที่คัดสรรมาเฉพาะงานนี้ที่ไอคอนสยามเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีเครื่องชงกาแฟและอุปกรณ์ทำกาแฟจากหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกสรรอย่างจุใจ ตลอดจนเมล็ดกาแฟหลากหลายสายพันธุ์จากแหล่งที่ปลูก (แบรนด์ไทย) อร่อยเข้มถึงใจ คุณภาพเทียบเท่าระดับโลก อาทิ กาแฟ Okinawa Latte, Spanish Latte จากร้าน Rise.bkk, กาแฟบ๊วยจากเชียงราย, กาแฟกะทิ จากร้าน Siriwat Selected Coffee, Honduras Whiskey and Colombia Honeydew จากร้าน Brew Flavor, กาแฟอาราบิก้าไทย 100% สูตร ‘เจ้าจอม’ ‘บ้านป่า’ และ ‘เนินเขา’ จากร้าน 19 Degrees North (19 องศาเหนือ), กาแฟตระกูล Age Rum จากร้าน POUR OVER LAB, Americano (ICONSIAM Blend) สูตรพิเศษจากทางร้าน Beans Coffee Roaster, เมล็ดกาแฟคั่วดอยหล่อ, กาแฟดงมะไฟ และกาแฟดอยลังกาเทพเสด็จ เป็นต้น ส่วนสายหวาน ก็มีร้านขนมหวานชื่อดัง และเครื่องดื่มสำหรับสาย Non- Coffee เช่น ช็อกโกแลตสุดอร่อย ตามด้วยชาชั้นเยี่ยม ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษเพื่อคุณโดยเฉพาะมาให้เลือกชิมกันด้วย และตลอดงานยังมีดนตรีที่ช่วยขับกล่อมสร้างบรรยากาศให้ทุกคนได้ร่วมดื่มด่ำความสุขนี้ไปพร้อมๆ กันสิทธิพิเศษสำหรับ ONESIAM Member 3 ต่อ ต่อที่ 1 เมื่อซื้อสินค้าจากร้านเครื่องดื่มในไอคอนสยามหรือไอซีเอส ครบ 200 บาทขึ้นไป รับทันที Thai Specialty Coffee Drip Bag “ICONIC RIVER” จาก ICONCRAFT X GRAPH ลงทะเบียนรับสิทธิ์บริเวณจุดลงทะเบียนในงาน ต่อที่ 2 รับคูปองส่วนลดเครื่องดื่ม ทันที 50.- บาท เมื่อกดรับสิทธิ์ผ่าน ONESIAM SuperApp (สำหรับซื้อเครื่องดื่มตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ภายในงานเท่านั้น) และต่อที่ 3 เมื่อซื้อสินค้าไอคอนคราฟต์ภายในงาน ครบ 2,000 บาทขึ้นไป ได้รับแก้ว ICONCRAFT มูลค่า 450 บาท จำนวน 1 ใบ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย)สาวกคอฟฟี่เลิฟเวอร์มาร่วมดื่มด่ำกับบรรยากาศเทศกาลงานกาแฟสุดคึกคักแห่งปี ในงาน “ICONIC CRAFT COFFEE FEST 2024” ลิ้มรสความอร่อยของหลากหลายเมนูพิเศษจากคาเฟ่ดังและร้านกาแฟชั้นนำมากมายกว่า 50 ร้าน ตลอด 11 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ไอคอนสยาม โทร.1338 หรือ Facebook: ICONSIAM