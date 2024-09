เฮอร์ทิจูด คลินิก ผุดสาขา 4 ที่เอ็มสเฟียร์

Hertitude CLINIC คลินิกหัตการความงามชั้นนำของไทย ตอกย้ำความสำเร็จและความเชี่ยวชาญระดับสากล เปิดประสบการณ์ความงามเหนือระดับ ขยายสาขาใหม่ สุดหรู ณ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ใจกลางเมืองย่านสุขุมวิทHertitude CLINIC (เฮอร์ทิจูด คลินิก) คลินิกหัตการความงามชั้นนำของประเทศไทย ตอกย้ำความสำเร็จและความเซี่ยวชาญระดับสากล ขยายสาขาเพิ่มขึ้นขึ้นปีนี้ เปิดสาขาใหม่สุดหรู ใจกลางเมืองย่านสุขุมวิท ศูนย์การค้า Emsphere เพื่อมอบประสบการณ์ความงามเหนือระดับ ที่ก้าวล้ำด้วยนวัตกรรมมาตรฐานระดับสากล พร้อมการดูแลอย่างใกล้ซิด โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฮอร์ทิจูด คลินิก ก่อตั้งขึ้น โดย คุณหมออาร์ม นายแพทย์วรพจน์ ศิรามังคลานนท์ Medical Director ชื่อดัง ซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจของคุณหมอ ด้วยเป็นเพราะความชื่นชอบด้านศิลปะจนกระทั่งเรียนจบแพทยศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้เดินทางไปศึกษาต่อด้านผิวหนังและเลเซอร์ที่ Harvard Medical School สหรัฐอเมริกา เพราะเหตุผลว่าการรักษาด้าน Cosmetic Dermatology เป็นการรักษาที่ใช้วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และนวัตกรรมต่างๆ ที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับศิลปะ คือ หมอต้องมีศิลปะ มีจินตนาการที่จะทำให้คนๆ หนึ่งสวยขึ้น ดูดีขึ้นHertitude CLINIC นิยามมาจากคำว่า Her Attitude หมายถึง ผู้หญิงมีทัศนคติที่ดี เก่งรอบด้าน มีความมั่นใจและที่สำคัญยังไม่ลืมการดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอจุดเด่นของ Hertitude CLINIC คือ คลินิกสุดหรู เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ โดดเด่นด้วยเทคนิคการรักษาที่ออกแบบเฉพาะบุคคลและได้รับการยอมรับมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งยังใสใจเรื่องความปลอดภัยของคนใช้สูงสุดซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ เลือกใช้ผลิตลิตภัณฑ์หลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกที่คัดสรรมาแล้ว ว่าช่วยส่งเสริมให้ผิวมีสุขภาพดีในระยะยาว ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเลเซอร์จากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และ เกาหลีนอกจากนี้ยังร่วมกับการรักษาด้วยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญอีกด้วย โดยทีมแพทย์ของ Hertitude มากด้วยประสบการณ์เป็นผู้เซี่ยวชาญด้านผิวพรรณและเลเซอร์ รวมถึงการรักษาด้วยสารเติมเต็มและลดเลือนริ้วรอยจากสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร การันตีความสามารถด้วยการเป็น Key of Leader, Global Speaker และ Global Trainerปัจจุบัน Hertitude CLINIC มี 4 สาขา คือ Gaysorn Village, The Crystal รามอินทรา, The Crystal ราชพฤกษ์ และล่าสุดกับสาขาที่ 4 ตั้งอยู่ที่ Emsphere ชั้น 8 อาคาร EM TOWER ในบรรยากาศที่ให้ประสบการณ์ความล้ำสมัยที่ไม่มีใครเหมือน มีความเป็นส่วนตัว ตกแต่งแบบ Contemporary design ให้ความรู้สึกอบอุ่นในขณะเดียวกันยังมีความ professional โอบล้อมด้วยวิวธรรมชาติและสังคมคนเมือง คนไข้ที่มารับบริการสามารถสัมผัสบรรยากาศจากห้องหัตถการในโซนต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงนวัตกรรมและหัตถการที่เปิดให้บริการ เช่น Oligio, Filler, Botox, Coolsculpting, Ulthera, Ultracol, Radiesse, บริการดูดไขมัน และเติมเต็มผิวด้วยไขมันตัวเอง เป็นต้น มุ่งเน้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และเทรนด์ที่มีความต้องการอยากให้ภาพลักษณ์ดูดี เพิ่มความมั่นใจและสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติครอบคลุมคนไข้ทุกช่วงทุกวัยพิเศษสุดเฉพาะสาขา Emsphere เท่านั้นที่มีเครื่องยกกระชับตัวใหม่อย่าง Oligio ที่จะช่วยให้หน้ายกกระชับ แก้มตอบ และหน้ายุง และยังมีเครื่องตรวจสภาพผิวพร้อมวิเคราะห์รูปหน้าใหม่ล่าสุด 3D Meta Vu คอยดูแลและวิเคราะห์ผิวอย่างตรงจุดมีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจน คือ Beyond Beauty เหนือกว่าแค่ความงาม เรามอบประสบการณ์การรักษาที่ปลอดภัยด้วย Professional ด้านความงาม และเชื่อในความงามที่ปราศจาก downtime (ไม่ต้องพักฟื้น)โปรโมชั่นแนะนำช่วงเปิดสาขา Emsphere1.Oligio ยกกระชับผิวให้ผิวทั่วใบหน้า 31,900 บาท (600 shots) แถมฟรี 100 Shots2.Definisse ฟิลเลอร์พรีเมียมจาก Italy เติมเต็มรูปหน้าฟรี 1 cc เมื่อซื้อ package ราคา 75,000 บาท (5cc)3.Coolsculpting ฟรี 1 cycle เมื่อซื้อ package 10 cycles