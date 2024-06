กว่า 2 ทศวรรษ บนเส้นทางสายความงาม ของ “คุณหมอหนุ่ม – อาจารย์นายแพทย์ รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและการปรับรูปหน้า

ในวงการแพทย์เพื่อความงาม น้อยคนนักที่จะมีประสบการณ์ยาวนานและสั่งสมชื่อเสียงโด่งดังเทียบเท่า “คุณหมอหนุ่ม – อาจารย์นายแพทย์ รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์“ Board of Dermatology, Global Allergan Trainer & Medical Director แพทย์ผู้มากความสามารถและเชี่ยวชาญด้านผิวหนังและการปรับรูปหน้า ด้วยความสามารถของคุณหมอหนุ่ม จึงได้ถูกเชิญให้เป็น KOL, Advisory Board และ Speaker เช่น Global Allergan Trainer หนึ่งเดียวในไทย และทำให้ Rassapoom Clinic เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างเป็นวงกว้างในวงการความงาม การดูแลเรือนร่างรวมถึงการดูแลสุขภาพโดยส่งเสริมให้สุขภาพดีจากภายใน บทสัมภาษณ์พิเศษนี้ พาคุณไปรู้จักคุณหมอหนุ่มในมุมมองที่ลึกซึ้ง ทั้งบทบาทหน้าที่ แนวคิด และเทรนด์ความงามในอนาคตกว่า 20+ ปีบนถนนแห่งการแพทย์เพื่อความงามจุดเริ่มต้นคือจากที่จบมาเป็นหมอผิวหนัง ก็ได้มีโอกาสทํางานด้านผิวหนัง มีคนไข้เข้ามา แรก ๆ ก็จะมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งคนไข้ที่มาเกี่ยวกับเรื่องของความงามและคนไข้ที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคด้วย แต่ว่าส่วนใหญ่คนไข้ที่เข้ามาก็จะมาด้วยเรื่องความงาม เนื่องจากว่าเราก็จะมีโอกาสได้ไปบรรยายทั้งในไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องต่าง ๆ ก็ทำให้คนไข้รู้จักชื่อเสียงทางด้านนี้ ดังนั้นมากกว่า 95% ของคนไข้ก็จะเข้ามาด้วยเรื่องของความงาม3 พาร์ทในตนเอง..ที่ท้าทายหลัก ๆ แล้วตอนนี้ชีวิตจะแบ่งเป็นสามพาร์ท คือแพทย์ผู้รักษาและปรุงแต่งความงามให้คนไข้อาจารย์สอนแพทย์ทั้งในมหาวิทยาลัยและ Global Trainer และในส่วนของ Dermatologist KOL งานที่ไปบรรยายจะเป็นงานเรื่องของการฉีด การปรับรูปหน้า เรื่องการยกพยุงหน้า การทําให้หน้าดูอ่อนเยาว์ลง ปีนึงน่าจะเป็นหลักเกือบร้อยงานดังนั้น เวลาขึ้นไปบรรยายแล้วก็ต้องทําทุกอย่างให้ดีที่สุด แล้วก็ต้องทําทุกอย่างให้เราสามารถที่จะแอดวานซ์ไปกว่าผู้ฟังเพราะผู้ฟังก็ไม่ได้แค่เป็นหมอ ที่จบใหม่เท่านั้น ไม่ใช่เป็นแค่จูเนียร์ บางคนก็อายุมากกว่าเราเยอะ หรือเป็นระดับอาจารย์ ดังนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองให้ก้าวข้ามไปอีกขั้นเราจะได้ไปบรรยายหรือพูดในงานประชุมวิชาการทางการแพทย์ทั้งในไทยและต่างประเทศเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกว้าวที่สุด และประทับใจ เพราะว่าทุกคนที่มาฟังก็เป็น expert จากทั่วโลก ดังนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ สำหรับงานบรรยาย ก็มีทั้งในเมืองไทย เป็นงานอินเตอร์เนชั่นแนลในเมืองไทย รวมทั้งได้รับเชิญไปบรรยายในงานอินเตอร์เนชั่นแนลที่ต่างประเทศ อย่าง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นฮ่องกง ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศสจากประสบการณ์ทั้งหมดเราก็ได้เก็บรวบรวมเคส แล้วก็พัฒนาเป็นเทคนิคของตัวเอง ยกตัวอย่างในการฉีดฟิลเลอร์ที่เรียกว่าTriangular Facelift เป็นเทคนิคเฉพาะที่ตัวเองพัฒนาขึ้นมา และได้มีโอกาสไปถ่ายทอดในงานบรรยายทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศด้วย จากที่เราเห็นมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เราพัฒนามาเรื่อย ๆ รวมทั้งเรื่องของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการพัฒนามาใหม่ ๆ อย่างที่เราทราบอยู่เทคโนโลยีต่าง ๆ มันไม่หยุดนิ่งอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มเครื่องต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องกลุ่มพวกฉีดทั้งหมด เราก็ใช้ประสบการณ์ทั้งหมดใส่เข้าไปตรงนั้น เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด และปลอดภัยที่สุดปณิธาน ในการรักษาคนไข้ตลอดมาถ้ามองในแง่เรื่องของผลลัพธ์ เราก็อยากจะให้คนไข้ทุกคนพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่สุด ตอบโจทย์ที่สุดและคุ้มค่าที่สุดรวมทั้งปลอดภัยกับคนไข้ที่สุดด้วยครับ อันนี้คือมุมมองในแง่เรื่องของการรักษาคนไข้ แต่อีกมุมมองในแง่ความเป็นแพทย์คือเนื่องจากว่าการที่เราทําด้านความงาม แน่นอนมันจะมีความก้ํากึ่งระหว่างความงามกับเรื่องธุรกิจหรือว่าคอมเมอร์เชียลนิดนึง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการรักษาคนไข้ที่เราจะต้องตอบโจทย์ที่สุดให้คนไข้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ต้องมีจรรยาบรรณเข้ามาเกี่ยวข้องว่าเราต้องคํานึงถึงเรื่องของประโยชน์คนไข้เป็นหลักมากกว่าผลประโยชน์ด้านธุรกิจครับมุมมองและเทรนด์ความงามในอนาคต 2025คอลลาเจน ไบโอสติมูเลเตอร์ ยังคงเป็นเทรนด์ความงามหลักในปี 2568 เทคโนโลยีการฉีดกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนี้ จะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีแบรนด์ใหม่ ๆ ที่เข้ามาเป็นตัวเลือกที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงโบทูลินัมท็อกซิน ก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าจับตามอง เทคโนโลยีนี้กำลังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เทรนด์ความงามล้ำสมัยในอนาคต ผมมองไปถึงเทคโนโลยีที่ไม่ใช่แค่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพียงอย่างเดียว แต่จะพัฒนาไปถึงขั้นกระตุ้นการสร้าง อิลาสติน เพิ่มเติมด้วย อิลาสติน เป็นโปรตีนอีกชนิดหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อความยืดหยุ่นของผิว เมื่ออายุมากขึ้น การสร้างอิลาสตินจะลดลง ทำให้ผิวหย่อนคล้อย เทคโนโลยีกระตุ้นอิลาสตินจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่จะช่วยให้ผิวหน้ากลับมาเต่งตึงดูอ่อนเยาว์ได้อีกครั้ง เทรนด์ความงามในอนาคต ยังมีอะไรน่าสนใจอีกมากมาย เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะถูกพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย ผมมั่นใจว่า วงการความงามจะพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด และสร้างความตื่นเต้นให้กับทุกคนอย่างแน่นอนDermatologist KOLเนื่องจากตัวเองเป็น KOL หรือว่า Speaker ให้กับหลายบริษัทมายาวนานมาหลายปี เชื่อว่าคุณหมอหลายคนให้เกียรติเรา อย่างเวลาเราไปงานหรือไปที่ไหนหรือว่าเราทำคลิปออกมาทุกคนก็จะมาเคารพในความเป็นอาจารย์หรือความเป็นสปีกเกอร์ ปัจจุบันก็จะมีบริษัทเยอะมากตอนนี้ในเมืองไทยเขาก็คงอยากจะหาสปีกเกอร์หรือว่า KOL ของแต่ละบริษัทออกมา ก็จะมีคุณหมอหน้าใหม่ๆที่กําลังจะก้าวขึ้นมา อยากจะบอกว่ากว่าที่เรามาถึงจุดนี้ ต้องผ่านสะสมประสบการณ์มายาวนานบวกกับเราต้องมีการวางตัวที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราพูดหรือว่าการบรรยายหรือการสอน ทั้งเรื่องของความใส่ใจ ให้ข้อมูลในสิ่งที่ถูกต้องฝากถึงคนในยุคปัจจุบัน ในโลกออนไลน์ที่ความงามและศัลยกรรมอยู่ใกล้ตัวมากขึ้นยุคที่ทุกคนสรรหาเรื่องความงาม การที่เราทําตัวเองให้สวยงามขึ้น เป็นเรื่องที่ดี แล้วการเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง มีผลดีกับทั้งเรื่องอาชีพการงานด้วย รวมทั้งบางคนอาจจะได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆ เหล่านี้มองว่าการที่เราจะเลือกทําเรื่องความงามหรือศัลยกรรม อาจจะต้องมองทั้งเรื่องของคุณหมอที่ต้องเลือกว่าต้องมีประสบการณ์ มีความสามารถ รวมทั้งสถานที่ที่เราไปทําจะต้องเป็นคลินิกที่น่าเชื่อถือ และอาจจะต้องปรึกษาคุยกับแพทย์ก่อนเพราะว่าบางคนทําจน Over done แบบดูผิดธรรมชาติ เพราะบางคนดูตัวเองไม่ออกว่ามันผิดธรรมชาติไปแล้วก็มีเหมือนกัน อันนี้อยากจะให้คุยแล้วปรึกษาคุณหมอกันให้ดี เพื่อจะได้ผลลัพธ์ออกมาดูดีที่สุดแล้วเราก็จะได้มีใบหน้าที่ดูสวยงามเป็นธรรมชาติ และสวยที่สุดครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องใบหน้า อยากปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้ดูดี ดูเด็ก อ่อนเยาว์ สดใสขึ้น สามารถจองคิวปรึกษาปัญหารูปหน้ากับคุณหมอหนุ่ม – อาจารย์นายแพทย์ รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ได้ที่ รัสมิ์ภูมิ คลินิกทั้ง 4 สาขา พระราม 2, เลียบด่วนรามอินทรา, รัตนาธิเบศร์ และสุขุมวิท 49 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account : @rassapoomclinic , https://www.rassapoomclinic.com/