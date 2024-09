CPN ขยายฐานกลุ่มกระเป๋าหนัก ใช้จ่ายมากกว่าลูกค้าทั่วไป 25 เท่า

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัลพัฒนา รุกลูกค้ากำลังซื้อสูง มอบเอกสิทธิ์เหนือระดับ ‘INFINITE TOP-UP’ เฉพาะสมาชิก The 1 Exclusive ชูแกร่ง โมเดล The Ecosystem for All จับมือกว่า 1,000 แบรนด์ หรือ 3,000 ร้านค้าชั้นนำ ใช้ The 1 BIZ เป็นโซลูชันขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตยั่งยืนไปด้วยกัน ตั้งเป้าสมาชิก The 1 Exclusive เติบโตกว่า 400% ในอีก 5 ปี อัดสิทธิพิเศษมากมาย กระตุ้นสมาชิก The 1 อัปเกรดสถานะเป็น The 1 Exclusive ผ่านการสะสมยอดใช้จ่ายภายในศูนย์การค้า 400,000 บาท/ปีดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคกำลังซื้อสูงมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแต่ต้องการสินค้าและบริการคุณภาพสูง แต่ยังมองหาประสบการณ์พิเศษและแตกต่าง รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลด้วยเหตุนี้ Loyalty Program จึงเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาลูกค้ากลุ่มนี้ เซ็นทรัลพัฒนาใช้จุดแข็งของโมเดล The Ecosystem for All ที่มีฐานสมาชิก Wealth บน Loyalty Platform ที่ใหญ่ที่สุด เพื่อสร้าง Personalized Experience ได้อย่างตรงจุดในปี2566ที่ผ่านมา สมาชิก The 1 Exclusive ใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเติบโตเพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน อัตราการกลับมาใช้บริการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ก็สูงกว่าสมาชิกทั่วไปถึง 5 เท่า โดยมีการสะสม-แลกคะแนนผ่าน The 1 APP สูงถึง 90% ปัจจุบัน สมาชิก The 1 Exclusive มียอดใช้จ่ายมากกว่าสมาชิกทั่วไปถึง 25 เท่านอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนายังร่วมมือกับร้านค้าชั้นนำกว่า 1,000 แบรนด์ หรือ 3,000 ร้านค้า เพื่อมอบโปรโมชั่นและประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยจุดแข็งนี้ เราจึงพัฒนาเครื่องมือ 'The 1 BIZ' ให้สำหรับร้านค้าสามารถเข้าถึงศักยภาพนี้ได้ โดยลูกค้าสามารถสะสม-แลกคะแนนกับร้านค้าที่ร่วมรายการได้แบบไม่มีสะดุด ช่วยให้ร้านค้าสามารถทำ CRM ได้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น ดึงดูดลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม และสร้างฐานลูกค้า advocate ได้ คาดว่าภายใน 5 ปี จะมีจำนวนสมาชิก The 1 Exclusive เติบโตกว่า 400%“โดยสมาชิก The 1 สามารถอัปเกรดสถานะสมาชิกเป็น The 1 Exclusive เพียงสะสมยอดใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าครบ 400,000 บาท ต่อปี เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเอกสิทธิ์เหนือระดับแบบเอ็กซ์คลูซีฟ” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าวล่าสุด เปิดตัวคอนเซ็ปต์ INFINITE TOP-UP: สิทธิประโยชน์ไม่รู้จบ มอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า The 1 Exclusive โดยเฉพาะ1. BIGGER OFFER: เปิดประสบการณ์แห่งการสะสม-แลกคะแนนในเรตพิเศษที่เหนือชั้น รับคะแนน The 1 ทวีคูณสูงสุดถึง X10** ในการช้อปครั้งแรก กับแบรนด์ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลที่ร่วมรายการและในเดือนเกิดของคุณ เติมเต็มความสุขในทุกวันด้วยคะแนน The 1 X2 เมื่อช้อปปิ้งกับแบรนด์ที่ร่วมรายการกว่า 1,000 แบรนด์ หรือ 3,000 ร้านค้า และเพลิดเพลินไปกับการแลกคะแนนเป็นส่วนลดในอัตราสุดพิเศษที่คุณจะหาไม่ได้จากที่ไหน โดยที่คะแนนไม่มีวันหมดอายุ ให้คุณใช้จ่ายได้คุ้มค่ากว่าไปอีกขั้น2. GREATER EXPERIENCE: ยกระดับทุกประสบการณ์สู่ความเหนือระดับ ดื่มด่ำกับบริการจอดรถฟรี 4 ชั่วโมงแรกในพื้นที่พิเศษที่สงวนไว้สำหรับคุณ และผ่อนคลายไปกับบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟในห้องรับรองพิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อมอบความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง รวมไปถึงสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดให้เฉพาะสมาชิก The 1 Exclusive เท่านั้น ประเดิมด้วย 3 อีเวนต์สุดพิเศษจับมือกับแบรนด์ดังอย่าง Jim Thompson มอบประสบการณ์ด้านแฟชั่น ผ่าน Styling Workshop โดยแฟชั่นสไตล์ลิสต์ชื่อดังจากนิตยสาร ELLE และ L'Officiel ต่อเนื่องด้วย Pandora จัดงาน งาน Be Love Be Lucky เพื่อสมาชิกที่หลงใหลในจิวเวลรี่ เลือกเครื่องประดับเสริมดวงโดยแม่หมอพิมพ์ฟ้า หรือแบรนด์ชั้นนำอย่าง Starbucks ในการจัดเวิร์คช็อปดริปกาแฟ และกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดให้เฉพาะสมาชิกตลอดปี3. GREATEST MOMENT: สร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำไม่รู้ลืมด้วยของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ออกแบบมาเพื่อคุณเท่านั้นปัจจุบันมีกว่า 1,000 แบรนด์ หรือ 3,000 ร้านค้าชั้นนำในศูนย์การค้าเซ็นทรัลที่เข้าร่วมสะสมและแลกคะแนน The 1 เป็นส่วนลดได้ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของสมาชิกอย่างสมบูรณ์แบบ โดยโปรแกรม INFINITE TOP-UP จะเสริมให้ทุก Touch Point ภายในพื้นที่ของเซ็นทรัลพัฒนาเป็นประสบการณ์ที่พิเศษสุดด้วยสิทธิประโยชน์และบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิกคนพิเศษ The 1 Exclusive เท่านั้น