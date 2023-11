ของขวัญครบรอบแต่งงาน 3 ปีที่แสนพิเศษ “ก้อย รัชวิน” เปิดคลิป “ตูน บอดี้สแลม” คุยกับลูกสาวในท้อง

เรียกว่าวันเวลาหมุนเวียนไปอย่างรวดเร็ว เผลอแปปเดียว คู่สามี ภรรยาคนดังอย่างหรือและก็แต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันมานานถึง 3 ปี และกำลังจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูก 2 ในอีกไม่กี่วันนี้แล้วล่าสุดก็ได้ออกมาอวดโมเมนต์สุดอบอุ่น ด้วยการโพสต์คลิปขณะที่หนุ่มตูนกำลังพูดดคุยกับลูกสาวในท้องผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่นบรรยายว่า“No words can describe how lucky I am to have you in my life. I’m so grateful for all you’ve done for me. 13 years that we’ve been together and 3 years of being married. Now our family is going bigger we are soon to be father and mother of 2 beautiful son and daughter … Thanks for everything, I love you very much my hubby you are my home.วันครบรอบแต่งงานปีนี้คงไม่มีของขวัญอะไรพิเศษไปกว่า การที่ลูกสาวของเรากำลังจะลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่วันนี้ แม่ดีใจที่มีพ่อๆ และรู้สึกขอบคุณทุกๆอย่างที่พ่อๆ ทำให้พวกเรานะคะ รู้ว่าพ่อทำงานเหนื่อยมากๆ แม่จะทำหน้าที่ของแม่และภรรยาให้ดีที่สุดทุกครั้งที่พ่อกลับมาบ้านของเรานะ Happy 3rd Anniversary 28.11.23 #TogertherForeverKT”และก่อนหน้านั้นสาวก้อยก็ได้เปิดภาพย้อนอดีตไปวันวิวาห์ ด้วยแคปชั่นว่า “28.11.23 ~ รูปที่วนกลับมาทุกๆปี ดูกี่ครั้งก็มีความสุข Happy 3rd Anniversary I love you with all my heart #TogetherForeverKT”