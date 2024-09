“ห้างเซ็นทรัล” ผนึก “ไป่เหลี่ยน” อัดสิทธิประโยชน์รับโกลเด้นวีค

ผู้จัดการรายวัน 360 –ผนึกกำลังครั้งสำคัญ ระหว่าง ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จับมือ ไป่เหลียน ผู้นำธุรกิจรีเทลของจีน และ 8 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ กระตุ้นเศรษฐกิจรับ Golden Week อัดสิทธิประโยชน์ครบวงจรต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกกำลัง ไป่เหลียน (Bailian INC.) หนึ่งในผู้นำธุรกิจรีเทลในจีน และ 8 พันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ Trip.com Group ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรชั้นนำระดับโลก, WeChat Pay, Alipay, Union Pay, ผู้ให้บริการการสื่อสาร China Unicom, สายการบิน China Southern, สายการบินไทย และสายการบินนกแอร์ ร่วมมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งเหนือระดับ ด้วยสิทธิประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบสำหรับกลุ่มลูกค้าชาวจีนที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยต้อนรับเทศกาล Golden Week ในเดือนตุลาคม 2567 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568จากการสำรวจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่าในช่วงตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 18 ส.ค. 2567 นักท่องเที่ยวชาวจีนได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 4.5 ล้านคน และคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นถึง 8.5 ล้านคน ภายในสิ้นปี2567นี้นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ชาวจีนจำนวนมากนิยมมาพักผ่อนและจับจ่ายใช้สอยตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วง Golden Week ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสำคัญที่ชาวจีนออกเดินทางท่องเที่ยว ด้วยความหลากหลายทั้งเมืองท่องเที่ยว อาหาร แหล่งช้อปปิ้งโดยเฉพาะห้างเซ็นทรัลเป็นห้างอันดับต้นๆ ที่ชาวจีนเลือกมา ด้วยสินค้าที่หลากหลายรวมไว้ในที่เดียว และเสน่ห์ของการบริการของเราเป็นจุดแข็งมัดใจลูกค้า ทำให้ชาวจีนเป็นหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มียอดใช้จ่ายในอันดับต้นๆ ของห้างเซ็นทรัล จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ห้างเซ็นทรัลจะมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวชาวจีน และสร้างรายได้ให้กับประเทศ"เราได้ร่วมมือกับไป่เหลียน (Bailian INC.) และกลุ่มพันธมิตรธุรกิจในจีนที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการเมื่อมาที่ไทย เพื่อผนึกกำลังดูแลและส่งมอบสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าชาวจีนสะดวกสบายที่สุดที่ห้างเซ็นทรัล นอกจากนี้ เรายังได้มีโอกาสดูแลลูกค้าคนสำคัญของห้างเซ็นทรัลอย่างกลุ่ม CENFINITY และ THE 1 EXCLUSIVE ที่เดินทางไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ ผ่านความร่วมมือในครั้งนี้”JIANG Shen Vice General Manager ของ Bailian INC. กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่ไป่เหลียน (Bailian INC.) ได้ร่วมมือกับห้างเซ็นทรัลซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจรีเทลในประเทศไทย ถือเป็นก้าวแรกของการส่งเสริมพัฒนาและผลักดันเศรษฐกิจในระดับนานาชาติของเรา ผ่านความร่วมมือของห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ศูนย์การค้าและเอาท์เล็ทของไป่เหลียน (Bailian INC.)“ความร่วมมือในครั้งนี้กลุ่มไป่เหลียน (Bailian INC.) ตั้งเป้าผลักดันยอดการจับจ่ายใช้สอยจากต่างประเทศ ผ่านการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสประสบการณ์และวัฒนธรรมย่านการค้าชั้นนำในเซี่ยงไฮ้ ตลอดจนการส่งเสริมการทำธุรกรรมผ่านบัตรต่างประเทศ, การให้บริการสองภาษา และบริการ VAT Refund ที่ห้างร้านชั้นนำในเครือไป่เหลียน (Bailian INC.) ทั้ง 10 แห่ง ที่ร่วมรายการ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์และประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าทั้งสองห้างที่มีจำนวนมากกว่า 60 ล้านคน”ความร่วมมือระหว่างห้างเซ็นทรัล กับ ไป่เหลียน (Bailian INC.) และพันธมิตรธุรกิจชั้นนำในครั้งนี้ มุ่งมอบสิทธิประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบดูแลนักท่องเที่ยวจีนที่มาเยือนประเทศไทย เพื่อครอบคลุมสิทธิประโยชน์และสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอย่างเหนือระดับเต็มรูปแบบให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน ผ่านมาตรฐานการบริการระดับพรีเมียมของห้างเซ็นทรัลที่ครอบคลุมทุกจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญและทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 28 ก.พ. 2568 มีรายละเอียดดังนี้1. Central Tourist Welcome Privileges มอบคูปองจากหลากหลายจากแบรนด์ดังชั้นนำ เพียงนักท่องเที่ยวชาวจีนแสดงหนังสือเดินทางพร้อมบัตรสมาชิกห้างไป่เหลียน (Bailian INC.) หรือ หลักฐานการใช้บริการ China Unicom, China Southern, การบินไทย, นกแอร์ หรือแอปพลิเคชั่น Trip.com ที่จุดบริการลูกค้าสัมพันธ์ห้างเซ็นทรัล สาขาที่ร่วมรายการ (ได้แก่ ห้างเซ็นทรัลชิดลม, ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์, ห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่, ห้างเซ็นทรัลพัทยา และห้างเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า) แลกรับโปรโมชันและสิทธิพิเศษเอาใจกลุ่มลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะ ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ. 2568 รวมไปถึง• คูปองแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า 1,800 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันทุกสาขา รวมถึง ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, ท็อปส์ ฟู้ดฮอลล์ และท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด สาขาที่ร่วมรายการ• คูปองส่วนลดมูลค่าสูงสุด 70 บาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่ Tops Supermarket, Tops Food Hallและ Tops Fine Food ที่ร่วมรายการ• สิทธิพิเศษและส่วนลดที่คัดสรรพิเศษเพื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก กว่า 45 แบรนด์ รวมมูลค่ากว่า 12,000 บาท อาทิ La Mer, Estée Lauder, Tom Ford Beauty, MAC, Sabina, Guy Laroche, Marks & Spencer, Sanrio, Smiggle, Adidas, Sunglass Hut, Tissot, Zwilling, PAÑPURI, Dyson เป็นต้น (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย)2. ของสมนาคุณสุดพิเศษและเครื่องดื่มสมุนไพรฟรีจาก Lofter ต้อนรับลูกค้าชาวจีนคนพิเศษอย่างอบอุ่นที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดบริการลูกค้าสัมพันธ์)3. ส่วนลดสูงสุดมูลค่า 2,000 บาท เมื่อช้อปที่แผนก Luxe Galerie เซ็นทรัลชิดลม เพียงชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Union Pay วันนี้ – 30 มิ.ย. 2568 (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย)4. ช้อปเพลินด้วยอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ สำหรับลูกค้าชาวจีน เพียงชำระผ่าน WeChat Pay และ Alipayที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย)5. ส่วนลดสูงสุดมูลค่า 60 หยวน เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข กับ Alipay ผ่านแคมเปญ Summer Holidayวันนี้ – 9 ต.ค 2567 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)6. ส่วนลดสูงสุด 50 บาท/ใบเสร็จ เพียงชำระเงินด้วยบัตร Union Pay วันนี้ – 31 ธ.ค 2567(จำกัดสูงสุด 10 ครั้ง/ หมายเลขสมาชิก/ ตลอดแคมเปญ)7. ส่วนลด 10% มูลค่าสูงสุด 600 บาท เพียงชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Union Pay วันนี้ – 30 มิ.ย. 2568(จำกัดสูงสุด 3 ครั้ง/ ตลอดแคมเปญ)8. บริการ Personal Shopper ผู้ช่วยช้อปส่วนตัวสุดพรีเมียม พร้อมบริการล่ามแปลภาษา ‘Central Interpreter Service โดย Galaxy S24 Series’ ที่จะช่วยดูแลลูกค้าชาวจีนแต่ละท่านตลอดการช้อป (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดบริการลูกค้าสัมพันธ์)9. บริการห่อของขวัญฟรี10. บริการ Vat Refund ภายในห้างเซ็นทรัล11. บริการส่งสินค้าฟรีถึงโรงแรมการผนึกกำลังในครั้งนี้ ยังทำให้ห้างเซ็นทรัลได้สามารถมอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษให้กับลูกค้าคนสำคัญอย่างกลุ่มลูกค้าCENFINITY และ THE 1 EXCLUSIVE ที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟในช่วงฤดูร้อนจีนนับตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ต.ค 2567 ที่จุดบริการลูกค้าของห้างไป่เหลียน (Bailian INC.) 10 สาขาที่ร่วมรายการในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประกอบด้วย No.1 Yaohan, Orient Shopping Centre, Yongan Department Store, Shanghai Fashion Store, No.1 Shopping Center, Bailian Xijiao Shopping Mall, Bailian Zhonghuan Commerce Plaza, Bailian Youyicheng, The River Mall และ Qingpu Bailian Outlets รับกระเป๋ากีฬาสุดพิเศษฟรี พร้อมคูปองส่วนลดมูลค่ารวมสูงสุด 300 หยวน (สินค้ามีจำนวนจำกัดตามเงื่อนไข)