“ท็อปส์เดลี่” ลุยศึกแฟรนไชส์ ทำเล็กให้ใหญ่ชนค่าย “เซเว่นฯ”

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าเต็มสูบ ปั้นโมเดลแฟรนไชส์ ท็อปส์เดลี่ เต็มรูปแบบ หวังเป้าหมายสัดส่วนเป็นร้านแฟรนไชส์ 45% จากปัจจุบันอยู่ที่ 30% มี 2 รูปแบบ ชูจุดแข็ง 4 ประการดึงดูดนางสาวเมทินี พิศุทธิ์สินธพ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า บริษัทวางแผนการขยายร้านท็อปส์เดลี่ ในรนระบบแฟรนไชส์อย่างเต็มรูปแบบจากนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็๋มีการขายแฟรนไชส์ท็อปส์เดลีบ้่างแล้วเช่นกัน แต่ยังไม่เต็มรูปแบบ เพื่อรองรับกับความนต้องการของตลาดการบริโภคของคคนไทยและผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองโดยมองว่าธุรกิจคอนวีเนียนสโตร์หรือมินิซูเปอร์มาร์เก็ตในไทยนั้นยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นเช่น เกาหลีใต้ 1 สาขา บริการคนประมาณ 953 คน ญี่ปุ่น 1 สาขา บริการคนประมาณ 2,200 คน ขณะทีประเทศไทยนั้น 1 ร้าน บริการมากถึง 4,428 คน นั่นหมายความว่า โอกาสที่ไทยยังเปิดคอนวีเนียนสโตร์หรือมินิซูเปอร์มาร์เก็ตได้อีกมากอีกทั้งเป็นการสานต่อความสำเร็จในการเป็น Growth Engine ให้กับธุรกิจด้วยกลยุทธ์การเป็นผู้นำร้านค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ตทุกฟอร์แมท ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกเซกเมนต์ ตามยุทธศาสตร์ 5 ปี ด้วย ‘ท็อปส์ เดลี่ (Tops daily)’ หนึ่งในธุรกิจภายใต้เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ต้องการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง สร้างความมั่นคงทางด้านการเงินให้กับคนไทยในประเทศสำหรับ ‘แฟรนไชส์ ท็อปส์ เดลี่’ เปิดตัวด้วยเงื่อนไขที่ถูกพัฒนามาเพื่อมอบโอกาสให้กับทุกคนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่มั่นคงในระยะยาว ตลอดจนนักลงทุนที่อยากต่อยอดธุรกิจ โดยชูจุดแข็งแฟรนไชส์ผ่าน 4 จุดขายหลัก ได้แก่1. ลงทุนต่ำ คืนทุนไว กำไรดี การันตีรายได้ – แฟรนไชส์ท็อปส์ เดลี่ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 สำหรับผู้ที่มีกรรมสิทธิ หรือสิทธิครอบครองที่ดิน/อาคาร ขนาดมากกว่า 200 ตรม.เป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปี ใช้เงินลงทุน 4 - 6 ล้านบาท การันตีรายได้ 150,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 24 เดือนแรกของสัญญา และรูปแบบที่ 2 สำหรับผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดิน แต่สนใจที่จะเข้าสวมสิทธิ์บริหารร้านท็อปส์ เดลี่ ที่เปิดอยู่เดิม ใช้เงินลงทุน 1.07 ล้านบาทขึ้นไป การันตีรายได้ 60,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 24 เดือนแรกของสัญญา2. ธุรกิจแฟรนไชส์สำหรับทุกคน – ท็อปส์ เดลี่ พร้อมต้อนรับผู้ลงทุนทุกกลุ่ม ทุกประเภท ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่บุคคลทั่วไปที่มีความใฝ่ฝันเป็นเจ้าของธุรกิจที่มั่นคงในระยะยาว และกลุ่มนักลงทุนที่มองหาเส้นทางการเติบโตของธุรกิจ เพื่อมาร่วมสมัครเป็นครอบครัวแฟรนไชส์ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด3. การันตีความสำเร็จด้วยศักยภาพอันแข็งแกร่ง – ปัจจุบัน ท็อปส์ เดลี่ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 515 สาขา โดยนับตั้งแต่การปรับโฉมโมเดล ท็อปส์ เดลี่ สู่ Joy-venience Store ภายใต้แนวคิด Every Day for Everyone ศูนย์รวมแห่งความสุขที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์ดีๆ ให้กับลูกค้าในทุกวัน พบว่าลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี สะท้อนความสำเร็จผ่านอัตราการเติบโตของยอดขายสูง (same store sale growth) สินค้าคุณภาพรวมกว่า 6,000 SKU ครอบคลุมทั้งสินค้านำเข้า สินค้าเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสินค้า Eat now Eat later พร้อมรับประทานที่หลากหลายที่สุด4. โอกาสในการผนึกกำลังร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจกับเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ผู้นำค้าปลีกด้านอาหารของไทย – แฟรนไชส์ท็อปส์ เดลี่ เสริมสร้างโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของเครือเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ผู้นำธุรกิจค้าปลีกด้านอาหารของไทย ที่มากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และดำเนินธุรกิจโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ควบคู่กับการให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้คน ชุมชน และสังคม ให้มีโอกาสที่จะเติบโตไปพร้อมๆ กันนอกจากนี้ ท็อปส์ เดลี่ ยังสได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) เพื่อให้คำปรึกษาวางแผนเรื่องการเงินและการลงทุน ตลอดจนการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการลงทุนแฟรนไชส์ท็อปส์ เดลี่โดยเฉพาะ ผ่านข้อเสนอวงเงินกู้สูงสุดกว่า 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR-1.25% ผ่อนชำระนานสูดสุดที่ 12 ปีและยังมีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นสูงสุดถึง 6 เดือน รวมถึงการพัฒนาร่วมกันกับท็อปส์ เดลี่ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์กับนักลงทุนในทุกๆ รูปแบบที่แตกต่างกันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ ท็อปส์ เดลี่ ยังให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตลอดระยะสัญญาอย่างมั่นคง จากทีมเทรนนิ่งมืออาชีพตลอดกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่ม บริการด้านระบบต่างๆ การตรวจสอบสินค้า IT ที่ปรึกษาเรื่องบัญชี ระบบการขนส่ง ตลอดจนโปรโมชั่นส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดจนสามารถก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย“การเปิดรับสมัครแฟรนไชส์ ท็อปส์ เดลี่ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเพิ่มขึ้นของแฟรนไชส์ เป็นสัดส่วน 45% จากเดิม 30% ของสาขาทั้งหมดปัจจุบันเซ็นทรัลรีเทลมีท็อปส์หลายรูปแบบประกอบด้วย Tops Food Hall 17 สาขา,Tops Fine Food 2 สาขา , Tops Premium 139 สาขา, Tops Daily 515 สาขาโดยปัจจุบัน ท็อปส์ เดลี่ ขยายสาขากว่า 23 จังหวัด สัดส่วนดังนี้ ท็อปส์ เดลี่ สาขา กรุงเทพฯ และปริมณฑล 57%ต่างจังหวัด 43% และต่างจังหวัด 43% ประกอบด้วย ภาคใต้ 17%, ภาคตะวันออก 12%, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6%, ภาคกลาง 5% ที่เหลือจะเป็นภาคตะวันตกและภาคเหนืออีกโดยกลุ่มพื้นที่ร้านท็อปส์ เดลี่ แบ่งเป็น พื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัย (Residential) 51%, ร้านในปั้มน ้ามัน 12%, สถานที่ท่องเที่ยวและโรงแรม 11% และประเภทอื่นๆ 26%