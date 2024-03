เปิดศึกมินิมาร์ท! ท็อปส์ เดลี่ ขายแฟรนไชส์ สานฝันคนตัวเล็กสู่เจ้าของธุรกิจลงทุน 1.07 ลบ. สร้างรายได้ 60,000 บาท/เดือน

เปิดศึกมินิมาร์ท ท็อปส์ เดลี่ เปิดขายแฟรนไชส์ สานฝันคนตัวเล็กสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ งบลงทุน 1.07 ล้านบาท การันตีสร้างรายได้ให้ผู้ลบทุน 60,000 บาทต่อเดือนภายใน 2 ปี

“การเปิดรับสมัครแฟรนไชส์ ท็อปส์ เดลี่ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเพิ่มขึ้นของแฟรนไชส์ เป็นสัดส่วน 45% จากเดิม 30% ของสาขาทั้งหมด รองรับการขยายตัวของธุรกิจมินิซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากจะเป็นการสนับสนุนโอกาสและสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงให้กับผู้ที่สนใจร่วมลงทุนทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ให้ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในเครือเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทลแล้ว ยังทำให้ ท็อปส์ เดลี่ กลายเป็นศูนย์กลาง หรือ ฮับ (Hub) ของคนในชุมชน โดยมีคนในชุมชน เป็นเจ้าของ ท็อปส์ เดลี่ ถือเป็นวิถีของการสร้างความเชื่อมโยงของท็อปส์ เดลี่ กับคนในชุมชนได้อย่างดี ทำให้ ท็อปส์ เดลี่ เข้าใกล้ชีวิตประจำวันของลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อโอกาสในการนำเสนอประสบการณ์ความสุขที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ตามวิสัยทัศน์ Food Experience for All พร้อมทั้งเป็นอีกหนึ่งกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตจากฐานรากอย่างยั่งยืน” นางสาวเมทินี กล่าวสรุป

กล่าวว่า เพื่อเดินหน้าสานต่อความสำเร็จในการเป็น Growth Engine ให้กับธุรกิจด้วยกลยุทธ์การเป็นผู้นำร้านค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ตทุกฟอร์แมท ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกเซกเมนต์ ตามยุทธศาสตร์ 5 ปี ด้วย ‘ท็อปส์ เดลี่ (Tops daily)’ หนึ่งในธุรกิจภายใต้เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ต้องการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง สร้างความมั่นคงทางด้านการเงินให้กับคนไทยในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่ บุคคลทุกเพศ ทุกวัย กลุ่มคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มองหาความมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการที่มองหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ ให้มีโอกาสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรทางธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ที่มีความเชี่ยวชาญและศักยภาพในธุรกิจค้าปลีกกลุ่มฟู้ด ที่ก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์ 1 ของประเทศไทยโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการส่งมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และนำเสนอทางเลือกของการซื้อสินค้าที่หลากหลายและแตกต่าง จึงเป็นที่มาของการพัฒนาแผนกลยุทธ์ขยายธุรกิจ เปิดตัว ‘แฟรนไชส์ ท็อปส์ เดลี่’ อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยโมเดลแฟรนไชส์ที่มอบทางเลือกทั้งรูปแบบการลงทุนน้อยและการลงทุนมาก เพื่อสร้างโอกาสความมั่นคงและแข็งแกร่งทางด้านการเงิน อาชีพ และธุรกิจให้กับทุกคน เป็นแฟรนไชส์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคน ได้มีโอกาสเติบโตไปด้วยกันกับท็อปส์ เดลี่ และร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคง– แฟรนไชส์ท็อปส์ เดลี่ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือสำหรับผู้ที่มีกรรมสิทธิ หรือสิทธิครอบครองที่ดิน/อาคาร ขนาดมากกว่า 200 ตรม.เป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปี ใช้เงินลงทุน 4 - 6 ล้านบาท การันตีรายได้ 150,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 24 เดือนแรกของสัญญาสำหรับผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดิน แต่สนใจที่จะเข้าสวมสิทธิ์บริหารร้านท็อปส์ เดลี่ ที่เปิดอยู่เดิม ใช้เงินลงทุน 1.07 ล้านบาทขึ้นไป การันตีรายได้ 60,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 24 เดือนแรกของสัญญา– ท็อปส์ เดลี่ พร้อมต้อนรับผู้ลงทุนทุกกลุ่ม ทุกประเภท ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่บุคคลทั่วไปที่มีความใฝ่ฝันเป็นเจ้าของธุรกิจที่มั่นคงในระยะยาวและกลุ่มนักลงทุนที่มองหาเส้นทางการเติบโตของธุรกิจ เพื่อมาร่วมสมัครเป็นครอบครัวแฟรนไชส์ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด– ปัจจุบัน ท็อปส์ เดลี่ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 515 สาขา โดยนับตั้งแต่การปรับโฉมโมเดล ท็อปส์ เดลี่ สู่ Joy-venience Store ภายใต้แนวคิด Every Day for Everyone ศูนย์รวมแห่งความสุขที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์ดีๆ ให้กับลูกค้าในทุกวัน พบว่าลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี สะท้อนความสำเร็จผ่านอัตราการเติบโตของยอดขายสูง (same store sale growth) นอกจากนี้ ยังโดดเด่นและแตกต่างด้วยสินค้าคุณภาพที่หลากหลายตามความเชี่ยวชาญที่สะท้อนผ่านดีเอ็นเอของท็อปส์ รวมกว่า 6,000 SKU ครอบคลุมทั้งสินค้านำเข้า สินค้าเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสินค้า Eat now Eat later พร้อมรับประทานที่หลากหลายที่สุด ตอกย้ำศักยภาพของค้าปลีกกลุ่มฟู้ดชั้นนำที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ที่สนใจร่วมลงทุนแฟรนไชส์– แฟรนไชส์ท็อปส์ เดลี่ เสริมสร้างโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของเครือเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ผู้นำธุรกิจค้าปลีกด้านอาหารของไทย ที่มากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และดำเนินธุรกิจโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ควบคู่กับการให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้คน ชุมชน และสังคม ให้มีโอกาสที่จะเติบโตไปพร้อมๆ กันนอกจากนี้ ท็อปส์ เดลี่ ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่สนใจลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ ด้วยการสนับสนุนจากสถาบันการเงินจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) เพื่อให้คำปรึกษาวางแผนเรื่องการเงินและการลงทุน ตลอดจนการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการลงทุนแฟรนไชส์ท็อปส์ เดลี่โดยเฉพาะ ผ่านข้อเสนอวงเงินกู้สูงสุดกว่า 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR-1.25% ผ่อนชำระนานสูดสุดที่ 12 ปีและยังมีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นสูงสุดถึง 6 เดือน รวมถึงการพัฒนาร่วมกันกับท็อปส์ เดลี่ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์กับนักลงทุนในทุกๆ รูปแบบที่แตกต่างกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ท็อปส์ เดลี่ ยังให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตลอดระยะสัญญาอย่างมั่นคง จากทีมเทรนนิ่งมืออาชีพตลอดกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่ม บริการด้านระบบต่างๆ การตรวจสอบสินค้า IT ที่ปรึกษาเรื่องบัญชี ระบบ การขนส่ง ตลอดจนโปรโมชั่นส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด จนสามารถก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างไรก็ตาม