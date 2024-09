“เพาเวอร์บาย” ลุยรีโนเวทท้ายปี ผุดสแตนด์อโลนหัวหินดึงทัวริสต์

ผู้จัดการรายวัน 360 - เพาเวอร์บาย ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล รุกแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม “หัวหิน” เปิดสาขาสแตนด์อโลน หมุดหมายแห่งใหม่ของคนรักเทคโนโลยี รองรับดีมานด์ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าย่านหัวหิน และการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยว ตั้งเป้าเจาะกลุ่มคนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ พร้อมเดินหน้า กลยุทธ์ขยายสาขาใหม่-ปรับโฉมสาขาเดิมนายสุวิณ โกษีอํานวย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “เพาเวอร์บาย ได้ขยายสาขารูปแบบสแตนด์อโลนใจกลางเมืองหัวหิน เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด รวมทั้งได้ทำการพัฒนารูปแบบร้าน และจัดสรรสินค้าที่เหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “Power Up Your Life” มุ่งนำเสนอประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แตกต่าง ตอกย้ำความเป็นผู้นำศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจรทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจด้วยศักยภาพของหัวหิน 3 ด้านหลัก ดังนี้ 1. ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะพื้นที่หัวหิน จุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ มีอัตราการเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น ในปี 2566 มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเยือนประมาณ 11.14 ล้านคน รายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2566 ประมาณ 44,000 ล้านบาท (ข้อมูลจาก ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์),2. จุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านโลเคชั่นของร้านตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม การสัญจรเดินทางสะดวก ใกล้ตลาด แหล่งชุมชน และรายล้อมไปด้วยโรงแรมชั้นนำทั้งขนาดเล็กและใหญ่ 3. ดีมานด์การซื้อของผู้บริโภคในหัวหิน และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติมีกำลังซื้อสูง มั่นใจว่าหัวหินจะเป็นสาขาเรือธงของบริษัทฯ อีกแห่งหนึ่งสำหรับแม็กเน็ตของ เพาเวอร์บาย หัวหิน คือ พื้นที่ขนาดใหญ่ มีที่จอดรถกว้างขวาง ช้อปง่ายใกล้บ้าน ภายในร้านประกอบด้วย 5 โซนหลัก ได้แก่ โซน Vision & Sound สินค้ากลุ่มภาพและเสียง, โซน Major Appliance เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มาพร้อมเทคโนโลยี, โซน Air เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม, โซน Small Appliance เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท Cooking และ Health และโซน Tech. & Gadget แกดเจ็ตแบรนด์ชั้นนำ สมาร์ทโฟนคอลเลคชั่นใหม่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสริม เกมฮิต“เรายังเพิ่มความสะดวกในการช้อปผ่านแพลตฟอร์มออมนิชาแนล ซึ่งมีสินค้าจากแบรนด์ดังกว่า 20,000 รายการ ให้เลือกสรรได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม สามารถช้อป ครบ จบในที่เดียว”ในครึ่งปีหลัง ยังได้ รีโนเวทสาขาเดิม อาทิ สาขาเมกา บางนา, สาขาเซ็นทรัล พระราม 2, สาขาเซ็นทรัล พระราม 3, สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต และสาขาเซ็นทรัล ชิดลม เป็นต้น เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น และมีมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขากับคอนเซ็ปต์ Power Up Your Life รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ให้อัพเดทตลอดเวลา เพื่อให้เข้าถึง และตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในทุกมิติของทุกเจเนอเรชั่นในการเปิดสาขาใหม่ ได้เตรียมโปรโมชั่น อาทิ สินค้านาทีทองลดกระหน่ำทุกวันเสาร์-อาทิตย์, ช้อปครบตามเงื่อนไขแลกซื้อหม้อทอดไร้น้ำมัน PHILIPS และ ซาวด์บาร์ polkaudio ในราคาพิเศษ, ช้อปครบ 3,000 บาท รับฟรี กล่องเก็บของอเนกประสงค์, สมาชิกเดอะวัน ช้อปครบ 8,500 บาท รับส่วนลด 300 บาท และแลกคะแนนเท่ายอดซื้อรับส่วนลดเพิ่ม 12.5%, ส่วนลดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ช้อปครบ 7,000 บาท รับส่วนลด 320 บาท, บริการจัดส่ง และติดตั้งฟรี รับสิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 2 ตุลาคม 2567 ที่ เพาเวอร์บาย หัวหิน เท่านั้น