“เบบี้แอนด์มัม” ส่ง “เฟอร์ตี้รสชาไทย” เสริมทัพ ปักธงรายได้ปี 68 แตะ 500 ล้าน

นายเรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เบบี้แอนด์มัม คือ ผู้นำอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์บำรุงเตรียมตั้งครรภ์และเป็นผู้บุกเบิก (First Mover) ตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากรายแรกในไทย ด้วยเล็งเห็นโอกาสจากดีมานด์ในตลาดเตรียมตั้งครรภ์ของผู้มีบุตรยากที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากคู่สมรสหลายคู่มีภาวะมีบุตรยากสูงขึ้น จากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ความเครียด ความเร่งรีบ โภชนาการ การพักผ่อนรวมถึงการแต่งงานที่ล่าช้าและเลือกที่จะมีบุตรเมื่อมีความพร้อม ซึ่งส่วนใหญ่มักพบในวัยที่มีอายุมากเกิน 35 ปี และเป็นช่วงวัยที่มีภาวะเจริญพันธุ์ถดถอย ส่งผลทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะมีบุตรยาก จึงทำให้คู่แต่งงานหลายๆ คู่ ที่มีความพร้อมที่จะมีบุตรหันมาให้ความสำคัญในการบำรุงเตรียมความพร้อมทางร่างกายก่อนมีบุตรทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมากขึ้น และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง 10 – 15% ต่อปี ขณะเดียวกันตลาดผู้มีบุตรยากชาวต่างชาติจะโตมากขึ้นในไทย แม้เทคโนโลยีรักษาผู้มีบุตรยากทั่วโลกทันกันหมดก็จริง แต่หมอไทยบริการดี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนให้ตลาดเตรียมตั้งครรภ์โตตามไปด้วยโดยเบบี้แอนด์มัมเป็นผู้นำแหล่งความรู้เตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยาก ซึ่งกลยุทธ์สำคัญของเบบี้แอนด์มัม คือ การทุ่มเทไปกับการค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยด้านโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์ มุ่งเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องการเจริญพันธุ์ และงานวิจัยที่ถูกต้องและทันสมัย คัดกรองและนำมาเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้มีบุตรยาก โดยทีมนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ นำโดย “ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์” เจ้าของเเบรนด์ คือเเม่เหล็กและมีตัวตน ผู้บริโภคจับต้องและเข้าถึงได้ เป็นผู้มีบุตรยากและมีประสบการณ์จริง เป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา เป็นทั้งครู เป็นทั้งเพื่อนของแม่ๆ ผู้ติดตามทุกคน ทานจริง ทำจริง ศึกษาคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความจริงใจและหวังดีต่อผู้มีบุตรยากท่านอื่นๆ ที่อยากให้ประสบความสำเร็จสมหวังมีบุตรอย่างตั้งใจ พร้อมตอบทุกถามโดยครูก้อยเอง คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยเสริมภาวะเจริญพันธุ์นอกจากนี้เบบี้แอนด์มัมยังไม่หยุดยั้งพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะมีบุตรยาก โดยเข้าร่วมงานสัมมานาทางวิชาการเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์ชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไม่ว่าจะเป็นประเทศออสเตรเลียและฮ่องกงอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาเผยแพร่ให้กับผู้บุตรยากท่านอื่นๆ ในเพจ พร้อมนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงเตรียมตั้งครรภ์ที่ตอบโจทย์ปัญหาด้านโภชนาการของผู้มีบุตรยากอีกด้วยล่าสุดปีนี้บริษัทพร้อมเปิดตัวโปรตีนรสชาติใหม่ “เฟอร์ตี้รสชาไทย” ที่ผ่านกระบวนการ Decaffeination สกัดคาเฟอีนออก เพิ่มทางเลือกกับผู้บริโภคพร้อมส่งเสริมผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์ให้ได้รับโปรตีนที่พอเพียง โดยตั้งเป้าครองส่วนแบ่งตลาดบำรุงเตรียมตั้งครรภ์ 80% ในปี 2568 เพื่อตอกย้ำผู้นำอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์บำรุงเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากรายแรกในไทย” นายเรืองศักดิ์ กล่าวปัจจุบันตลาดบำรุงเตรียมตั้งครรภ์จะโตอีกมาก เพราะค่าหมอทำเด็กหลอดเเก้วราคาสูง ผู้ที่มีบุตรยากไม่อยากทั้งเสียเงิน และเสียใจ เสียเวลา จึงจะหันมาเพิ่มโอกาสสำเร็จ ด้วยการเตรียมตัวบำรุงร่างกายก่อนไปพบแพทย์ โดยหากประเมินภาพรวมตลาดโภชนาการและอาหารเสริมเตรียมตั้งครรภ์มีมูลค่าราว 300 ล้านบาท และมีแนวโน้มขยายขึ้นและคาดว่าจะโตได้อีก 10 ถึง 15% ต่อปี โดยปัจจุบันเบบี้แอนด์มัม ถือส่วนแบ่งตลาด 70% ที่ 204 ล้านบาท อ้างอิงข้อมูลการยื่นงบการเงินปี 2566 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงเตรียมตั้งครรภ์เป็น 4 กลุ่ม คือ- หมวดหมู่โปรตีนเตรียมตั้งครรภ์ (Ferty และ Ferta) 60 ล้านบาท- หมวดหมู่เครื่องดื่มสุขภาพเตรียมตั้งครรภ์ (น้ำมะกรูดครูก้อย) 57 ล้านบาท- หมวดหมู่วิตามินเตรียมตั้งครรภ์ ( OvaAll) 55 ล้านบาท- หมวดหมู่บำรุงเตรียมตั้งครรภ์ อื่นๆ 32 ล้านบาทโดยโปรตีนบำรุงเตรียมตั้งครรภ์ เป็นเซกเม้นต์ที่ใหญ่สุดของบริษัทและมียอดขายเป็นอันดับ 1 และเป็นโปรตีนสำหรับเตรียมตั้งครรภ์เจ้าแรกในไทยมีทั้งสำหรับบำรุงหญิงและบำรุงชาย โดยมี 3 SKUs ได้แก่ โปรตีน เฟอร์ตี้ (Ferty) ใน 1 กล่อง คละ 4 รส ได้แก่ รสช็อคโกแลต รสสตรอว์เบอร์รี่ รสวนิลานมข้าว รสเมล่อนญี่ปุ่น และ เฟอร์ตี้ คอฟฟี่ (Ferty Coffee) รสกาแฟที่มีการสกัดคาเฟอีนออก นอกจากนี้ยังมี เฟอร์ต้า (Ferta) โปรตีนผสมมัลติวิตามินสำหรับผู้ชายอีกด้วย และจากการทำรีเสิร์ชเก็บข้อมูลเดต้าของลูกค้า พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ชื่นชอบทานโปรตีนเสริมอาหารที่มีรสชาติที่หลากหลาย และชื่นชอบรสชาไทยเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันยังเป็นรสชาติที่คนต่างชาติรู้จักและชื่นชอบอีกด้วย ทางบริษัทจึงได้คิดค้นและพัฒนา “เฟอร์ตี้รสชาไทย (Ferty Cha Thai Flavour)” ที่ทำการสกัดคาเฟอีนออก เพื่อให้ผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์ได้เพลิดเพลินกับการดื่มโปรตีนรสชาไทยที่ชื่นชอบโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของคาเฟอีนต่อการตั้งครรภ์ด้านครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์ กรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งเพจให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์ยืนหนึ่งในใจมีบุตรยากhttps://www.facebook.com/BabyAndMom.co.th กล่าวเสริมว่า จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์พบว่าการบริโภคคาเฟอีนของคุณแม่ตั้งครรภ์ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์ โดยการบริโภคคาเฟอีนในปริมาณ 100 มก.ต่อวัน เพิ่มความเสี่ยงในการแท้งบุตร 14% เพิ่มความเสี่ยงทารกเสียชีวิตในครรภ์ 19% เพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้ทารกมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยลง 7% และยังเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้ทารกมีการโตช้าในครรภ์ 10% อ้างอิงงานวิจัยเรื่อง Maternal caffeine consumption and pregnancy outcomes: a narrative review with implications for advice to mothers and mothers-to-be. ที่ตีพิมพ์ที่วารสาร BMJ evidence-based medicine ปี 2021 ประเทศไอซ์แลนด์และที่สำคัญผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์ควรได้รับโปรตีนที่เพียงพอ 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เพราะในร่างกายมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักถึง 75% ของน้ำหนักตัว โปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุดในการสร้างและซ่อมแซมเซลล์ รวมถึงไปเซลล์สืบพันธุ์ เซลล์ไข่ ผนังมดลูกโดยมีรายงานวิจัยที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการทานโปรตีนที่เพียงพอช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์หลากหลายฉบับ อาทิ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Frontier in Public Health ปี 2018 ศึกษาพบว่า อาหารที่ถูกหลักโภชนาการส่งผลต่อโอกาสในการตั้งครรภ์ที่เพิ่มขึ้น (Influence of Diet on Fertility) โดย "โปรตีน" เป็นสารอาหารหลักที่ขาดไม่ได้ ที่ช่วยบำรุงเซลล์ไข่ ช่วยให้ไข่ตกปกติ และสำหรับคนที่ทำเด็กหลอดแก้ว การทานโปรตีนเพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์อีกด้วยและงานวิจัยศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่ทานโปรตีนจากพืช ไขมันดี และวิตามินแร่ธาตุครบถ้วนมีความเสี่ยงเรื่องภาวะไข่ไม่ตกลดลงถึง 66% นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเรื่อง Protein intake and ovulatory infertility ของ Harvard School of Public Health ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of obstetrics and gynecology ปี 2008 ศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่เปลี่ยนการรับประทานโปรตีนจากสัตว์มาเป็นโปรตีนจากพืช อาจช่วยลดความเสี่ยงจากการมีบุตรยาก เนื่องจากปัญหาเรื่องไข่ไม่ตกได้ถึง 50%สำหรับเฟอร์ตี้รสชาไทย (Ferty Cha Thai Flavour) ผ่านกระบวนการ Decaffeination ที่สามารถสกัดคาเฟอีนออกได้มากกว่า 97% ทำให้คุณแม่สามารถดื่มด่ำกับรสชาติหอมกรุ่นของชาไทยแท้ และได้ประโยชน์จากโปรตีนที่ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงเตรียมท้องและมีบุตรยากโดยเฉพาะ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของคาเฟอีนต่อการตั้งครรภ์ เป็นโปรตีนจากพืชผสมมัลติวิตามินที่จำเป็นสำหรับสตรีวางแผนตั้งครรภ์ กว่า 33 ชนิด เช่น โฟลิก วิตามินดี วิตามินอี วิตามินบีรวม กรดอะมิโน เบต้ากลูแคน โคเอนไซม์คิวเทน และอิโนซิทอล เหมาะกับสตรีที่เตรียมตัวมีบุตรโดยไม่เสี่ยงแพ้นมวัว เนื่องจากโปรตีนเฟอร์ตี้ไม่ใช่เวย์โปรตีน แต่เป็นโปรตีนจากพืชเจ้าแรกในไทยที่ถูกออกแบบมาเพื่อกลุ่มผู้หญิงท้องยากที่อยู่ในกระบวนการเตรียมตั้งครรภ์ ตลอดจนถึงช่วงให้นมบุตรทั้งนี้เฟอร์ตี้รสชาไทย (Ferty Cha Thai Flavour) วางจำหน่ายในราคากล่องละ 2,290 บาท ขนาดบรรจุ 1 กล่อง 12 ซอง ขนาดบรรจุ 1 ซอง 45 กรัม (มีโปรตีน 25 กรัม) ส่วนช่องทางขายนั้น บริษัทโฟกัสช่องทางที่เป็นกลุ่มลูกค้าจริงๆ เนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มผู้มีบุตรยากนิยมศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เน้นความรู้ ความเข้าใจ ก่อนตัดสินใจซื้อ โดยเลือกที่จะช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน Line OA: @BabyAndMom.co.th ของบริษัทเพื่อความมั่นใจในการสั่งซื้อและป้องกันของปลอม พร้อมเป็นช่องทางที่ใช้สื่อสารกับผู้ที่เตรียมตั้งครรภ์และผู้มีบุตรยากโดยตรง ในการให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์ตามปัญหาของแต่ละคน รวมถึงเคล็ดลับการบำรุงเตรียมตั้งครรภ์แบบตัวต่อตัว ซึ่งตอบโจทย์ตลาดเตรียมตั้งครรภ์ที่ผู้บริโภคต้องการความรู้ คำปรึกษา และต้องการที่พึ่งจึงทำให้เบบี้แอนด์มัมประสบความสำเร็จจาก “Word of mouth” การบอกต่อแบบปากต่อปาก จากหนึ่งคนที่นำความรู้จากครูก้อยไปปรับโภชนาการตามและสำเร็จ แล้วบอกต่อและแนะนำเพื่อน พี่ น้องที่มีบุตรยากมาติดตามความรู้ และแนวทางการปรับโภชนาการตามครูก้อยต่อกันไปเรื่อยๆจนทำให้วันนี้ เพจ BabyAndMom.co.th มีกลุ่มผู้มีบุตรยากติดตามอย่างเหนียวแน่นกว่า 300,000 ราย โดยใช้งบพรีเซนเตอร์ 0 บาท เนื่องจากผู้บริโภคในตลาดนี้ ต้องการข้อมูลที่ลึกและถูกต้อง และมี Success story ของผู้มีบุตรยากจำนวนมากซึ่งเป็นเคสจริง ไม่มีการจ้าง และเป็นเคสคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเคสยาก เคสไฮโปรไฟล์ต่างๆ เช่น หมอ อาจารย์ ดอกเตอร์ หรือเซเลบริตี้ ทั้งหมดเป็นเคสจริง ไม่ใช่เคสการตลาด จึงทำให้เบบี้แอนด์มัมมีการบริหารต้นทุนการตลาดที่ต่ำ ผลักดันเบบี้แอนด์มัมเป็นผู้นำในตลาดและทิ้งระยะห่างจากผู้เล่นรายใหม่ๆ ในตลาด“ผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส 2 ปี 2567 มียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้น 5% เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน และตั้งเป้าครองส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงเตรียมตั้งครรภ์ 80% ในปี 2568 และจะเป็นผู้นำในการขยายก้อนเค้กนี้ให้เพิ่มเป็น 500 ล้านบาท ตามลำดับ” นายเรืองศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย.