สุดปัง ! จากผู้มีบุตรยากสู่การแชร์ประสบการณ์จริง แบ่งปันความรู้เตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากจากการทุ่มเทศึกษาค้นคว้างานวิจัยด้านการเจริญพันธุ์อย่างหนัก ทั้งโภชนาการและภาวะมีบุตรยากต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์จนสำเร็จตั้งครรภ์จากที่เคยพลาดและเสียใจมาแล้วหลายครั้ง พร้อมคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงเตรียมตั้งครรภ์ตามหลักวิทยาศาสตร์และงานวิจัยเสริมภาวะเจริญพันธุ์ ภายใต้ บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด ครองผู้นำอันดับ 1 ยอดขายทะลุ 204 ล้านบาท ชูโปรตีนเตรียมตั้งครรภ์ “เฟอร์ตี้ิ(Ferty)” โปรตีนบำรุงเตรียมตั้งครรภ์เจ้าแรกในไทยที่มียอดขายอันดับหนี่ง 6 ปีซ้อน พร้อมเปิดตัวโปรตีนรสชาติใหม่ “เฟอร์ตี้รสชาไทย” ผ่านกระบวนการ Decaffeination สกัดคาเฟอีนออก เพิ่มทางเลือกกับผู้บริโภคพร้อมส่งเสริมผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์ให้ได้รับโปรตีนที่พอเพียงโดยเล่าว่า เบบี้แอนด์มัมเป็นผู้นำในด้านแหล่งความรู้ของผู้มีบุตรยาก โดยทุ่มเทกับการค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยด้านโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์ มุ่งเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องการเจริญพันธุ์ และงานวิจัยที่ถูกต้องและทันสมัย คัดกรองและนำมาเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้มีบุตรยาก โดยทีมนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ นำโดยครูวิทยาศาสตร์เจ้าของเเบรนด์ คือเเม่เหล็กและมีตัวตน ผู้บริโภคจับต้องและเข้าถึงได้ เป็นผู้มีบุตรยากและมีประสบการณ์จริง พร้อมแชร์ประสบการณ์จริงและให้ความรู้การเตรียมตั้งครรภ์ เป็นทั้งครูเป็นทั้งเพื่อนของแม่ ๆ ผู้ติดตามทุกคน ทานจริง ทำจริง ศึกษาคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความจริงใจและหวังดีต่อผู้มีบุตรยากท่านอื่นๆ ที่อยากให้ประสบความสำเร็จสมหวังมีบุตรอย่างตั้งใจ พร้อมตอบทุกถามโดยครูก้อยเอง คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักวิทยาศาสตร์และงานวิจัยเสริมภาวะเจริญพันธุ์ด้านเล่าถึงที่มาของเบบี้แอนด์มัมว่า เกิดจากครูก้อยเคยเป็นผู้มีบุตรยากเมื่อ 8 ปีก่อน และผ่านกระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยากมาแล้วทุกขั้นตอน ซึ่งการรักษาภาวะมีบุตรยากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจ่ายสูง โดยเฉพาะการทำอิ๊กซี่ (ICSI) หรือ เด็กหลอดแก้ว ด้วยความเป็นครูวิทยาศาสตร์จึงสนใจศึกษาค้นคว้าสาเหตุของปัญหาอันนำมาซึ่งภาวะมีบุตรยาก เพื่อนำมาแก้ปัญหาของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ และเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการตั้งครรภ์ก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ จึงทุ่มเวลาค้นคว้าอ่านงานวิจัย ศึกษาหาความรู้เรื่องภาวะเจริญพันธุ์อย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากพบว่า การเตรียมโภชนาการก่อนตั้งครรภ์ และการดูแลตัวเองที่ถูกต้องช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จได้ ครูก้อยจึงตั้งปณิธานว่า “จะขจัดความไม่รู้เรื่องการมีบุตรยากให้หมดไป ให้แม่ๆคนไทยที่ท้องยากทุกคนมีความรู้ที่ถูกต้องในการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์” โดยเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากต่างๆ สรุปเป็นความรู้ที่เข้าใจง่ายและแนวทางนำไปปฏิบัติสั้นๆ สำหรับผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากในแต่ละเคสและยังนำความรู้จากงานวิจัยด้านโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์มาคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงเตรียมตั้งครรภ์ควบคู่กับการให้ความรู้แก่ผู้มีบุตรยากจึงทำให้เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) ยืนหนึ่งในใจผู้มีบุตรยากมาตลอด 6 ปี จนทำให้วันนี้ เพจ BabyAndMom.co.th ยืนหนึ่งในใจมีบุตรยาก โดยมีกลุ่มผู้มีบุตรยากติดตามอย่างเหนียวแน่นกว่า 300,000 รายนอกจากนี้ครูก้อยยังไม่หยุดยั้งพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะมีบุตรยาก โดยเข้าร่วมงานสัมมานาทางวิชาการเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์ชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไม่ว่าจะเป็น ประเทศออสเตรเลียและฮ่องกงอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาเผยแพร่ให้กับผู้บุตรยากท่านอื่น ๆ ในเพจ พร้อมนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงเตรียมตั้งครรภ์ที่ตอบโจทย์ปัญหาด้านโภชนาการของผู้มีบุตรยากอีกด้วยล่าสุด ทั้ง ครูก้อย- เจมส์ ได้เปิดตัวโปรตีนรสชาติใหม่ที่ผ่านกระบวนการ Decaffeinationสามารถสกัดคาเฟอีนออกได้มากกว่า 97% ทำให้คุณแม่สามารถดื่มด่ำกับรสชาติหอมกรุ่นของชาไทยแท้ และได้ประโยชน์จากโปรตีนที่ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงเตรียมท้องและมีบุตรยากโดยเฉพาะ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของคาเฟอีนต่อการตั้งครรภ์ เพิ่มทางเลือกกับผู้บริโภคพร้อมส่งเสริมผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์ให้ได้รับโปรตีนที่พอเพียง เป็นโปรตีนจากพืชผสมมัลติวิตามินที่จำเป็นสำหรับสตรีวางแผนตั้งครรภ์ กว่า 33 ชนิด เช่น โฟลิก วิตามินดี วิตามินอี วิตามินบีรวม กรดอะมิโน เบต้ากลูแคน โคเอนไซม์คิวเทน และอิโนซิทอล เหมาะกับสตรีที่เตรียมตัวมีบุตรโดยไม่เสี่ยงแพ้นมวัว เนื่องจากโปรตีนเฟอร์ตี้ไม่ใช่เวย์โปรตีน แต่เป็นโปรตีนจากพืชเจ้าแรกในไทยที่ถูกออกแบบมาเพื่อกลุ่มผู้หญิงท้องยากที่อยู่ในกระบวนการเตรียมตั้งครรภ์ ตลอดจนถึงช่วงให้นมบุตรโดย “ครูก้อย” ได้สรุปผลการศึกษาค้นคว้างานวิจัยว่า จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์พบว่าการบริโภคคาเฟอีนของคุณแม่ตั้งครรภ์ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์ โดยการบริโภคคาเฟอีนในปริมาณ 100 มก.ต่อวัน เพิ่มความเสี่ยงในการแท้งบุตร 14% เพิ่มความเสี่ยงทารกเสียชีวิตในครรภ์ 19% เพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้ทารกมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยลง 7% และยังเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้ทารกมีการโตช้าในครรภ์ 10% อ้างอิงงานวิจัยเรื่อง Maternal caffeine consumption and pregnancy outcomes: a narrative review with implications for advice to mothers and mothers-to-be. ที่ตีพิมพ์ที่วารสาร BMJ evidence-based medicine ปี 2021 ประเทศไอซ์แลนด์และที่สำคัญผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์ควรได้รับโปรตีนที่เพียงพอ 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เพราะในร่างกายมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักถึง 75 % ของน้ำหนักตัว โปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุดในการสร้างและซ่อมแซมเซลล์ รวมถึงไปเซลล์สืบพันธุ์ เซลล์ไข่ ผนังมดลูก โดยมีรายงานวิจัยที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการทานโปรตีนที่เพียงพอช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์หลากหลายฉบับ อาทิ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Frontier in Public Health ปี 2018 ศึกษาพบว่า อาหารที่ถูกหลักโภชนาการส่งผลต่อโอกาสในการตั้งครรภ์ที่เพิ่มขึ้น (Influence of Diet on Fertility) โดย "โปรตีน" เป็นสารอาหารหลักที่ขาดไม่ได้ ที่ช่วยบำรุงเซลล์ไข่ ช่วยให้ไข่ตกปกติ และสำหรับคนที่ทำเด็กหลอดแก้ว การทานโปรตีนเพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์อีกด้วย และงานวิจัยศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่ทานโปรตีนจากพืช ไขมันดี และวิตามินแร่ธาตุครบถ้วนมีความเสี่ยงเรื่องภาวะไข่ไม่ตกลดลงถึง 66% นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเรื่อง Protein intake and ovulatory infertility ของ Harvard School of Public Health ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of obstetrics and gynecology ปี 2008 ศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่เปลี่ยนการรับประทานโปรตีนจากสัตว์มาเป็นโปรตีนจากพืช อาจช่วยลดความเสี่ยงจากการมีบุตรยาก เนื่องปัญหาเรื่องไข่ไม่ตกได้ถึง 50%เฟอร์ตี้รสชาไทย (Ferty Cha Thai Flavour) วางจำหน่ายในราคากล่องละ 2,290 บาท ขนาดบรรจุ 1 กล่อง 12 ซอง ขนาดบรรจุ 1 ซอง 45 กรัม (มีโปรตีน 25 กรัม) ส่วนช่องทางขายนั้น เบบี้แอนด์มัมเน้นโฟกัสช่องทางที่เป็นกลุ่มลูกค้าจริงๆเนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มผู้มีบุตรยากนิยมศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เน้นความรู้ ความเข้าใจ ก่อนตัดสินใจซื้อ โดยเลือกที่จะช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน Line OA: @BabyAndMom.co.th ของบริษัทฯ เพื่อความมั่นใจในการสั่งซื้อและป้องกันของปลอม พร้อมเป็นช่องทางที่ใช้สื่อสารกับผู้ที่เตรียมตั้งครรภ์และผู้มีบุตรยากโดยตรง ในการให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์ตามปัญหาของแต่ละคน รวมถึงเคล็ดลับการบำรุงเตรียมตั้งครรภ์แบบตัวต่อตัว ซึ่งตอบโจทย์ตลาดเตรียมตั้งครรภ์ที่ผู้บริโภคต้องการความรู้ คำปรึกษา และต้องการที่พึ่งจึงทำให้เบบี้แอนด์มัมประสบความสำเร็จจาก “Word of mouth” การบอกต่อแบบปากต่อปาก จากหนึ่งคนที่นำความรู้จากครูก้อยไปปรับโภชนาการตามและสำเร็จ แล้วบอกต่อและแนะนำเพื่อน พี่ น้องที่มีบุตรยากมาติดตามความรู้ และแนวทางการปรับโภชนาการตามครูก้อยต่อกันไปเรื่อย ๆ ที่สำคัญเบบี้แอนด์มัม มี “Success story” ของผู้มีบุตรยากจำนวนมากซึ่งเป็นเคสจริง ไม่มีการจ้าง และเป็นเคสคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเคสยาก เคสไฮโปรไฟล์ต่างๆ เช่น หมอ อาจารย์ ดอกเตอร์ หรือ เซเลบริตี้ อาทิ จุ๋ย - วรัทยา นิลคูหา, บี มาติกาอรรถกรศิริโพธิ์, เชน ธนาตรัยฉัตร และ เจมส์ กณิการ์ ซึ่งทั้งหมดเป็นเคสจริง ไม่ใช่เคสการตลาด จึงผลักดันเบบี้แอนด์มัมเป็นผู้นำในตลาดและทิ้งระยะห่างจากผู้เล่นรายใหม่ๆ ในตลาด ครองผู้นำอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์บำรุงเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยาก ด้วยยอดขาย 204 ล้านบาท อ้างอิงข้อมูลการยื่นงบการเงินปี 2566 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์