“เอ็น.ไอ.ซี ไอวีเอฟ คลินิก” จัดงานฉลองครบรอบ 4 ปีชวนว่าที่คุณแม่คนบันเทิง แชร์ประสบการณ์ตรงกับการสานฝันผู้หญิงทุกคนที่พร้อมเป็นคุณแม่ให้เป็นจริง!

​เรียกว่าเข้าใจและยืนหยัดอยู่ข้างผู้หญิงทุกคน มาตลอด 4 ปีเต็ม สำหรับร่วมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านพันธุศาสตร์และตัวอ่อนมายาวนานกว่า 20 ปี ล่าสุดจัดงาน “The 4th Anniversary of N.I.C IVF Clinic” ฉลองครบรอบ 4 ปี ชวนเหล่าว่าที่คุณแม่ทั้งคนบันเทิง อาทิ “แอริน ยุกตะทัต เบญจรงคกุล” ที่ควงคู่คุณสามี “เบญจ เบญจรงคกุล”, “บี มาติกา”, “ต่าย ชุติมา”, “ใบเฟิร์น นพจิรา”, “ลิตา คาลิยา”, “คิมมี่ เฌอมารินท์” ฯลฯ พร้อมคุณแม่ที่มีบุตรยาก มาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงและร่วมฟังข่าวดีจากเจ้าตัว! โดยมี “อั๋น ภูวนาท คุนผลิน” รับหน้าที่พิธีกรภายในงาน ณ N.I.C IVF CLINIC ชั้น 11 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ถ.พระราม 3​งานนี้ รศ.พญ.มัธชุพร สุขประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก และเป็นผู้ก่อตั้ง N.I.C IVF CLINIC กล่าวว่า “เอ็น.ไอ.ซี ไอวีเอฟ คลินิก แห่งนี้ก่อตั้งมา 4 ปีแล้ว จึงตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการตอกย้ำพันธกิจหลักของคลินิก ซึ่งได้แก่ Our Patient, Our Passion, Your Possibility โดยเราจะมุ่งเน้นการทำความเข้าใจปัญหาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และความต้องการของคู่สมรส ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละครอบครัว ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ การรักษาภาวะมีบุตรยากและการปฏิบัติการทางพันธุศาสตร์ที่ทันสมัย นอกเหนือไปจากเทคนิคต่างๆ ที่คู่มรสแต่ละคู่จะได้รับการรักษาจากเรา ทาง N.I.C IVF CLINIC เราตระหนักถึงปัญหาเฉพาะด้านที่พึงมีได้ในแต่ละคู่สมรส และด้วยความจริงใจ มุ่งมั่น รวมถึงความพิถีพิถัน เราจึงนำเทคนิคที่ทันสมัย มีความพิเศษเฉพาะด้าน และครอบคลุมสำหรับทุกๆ ปัญหามีบุตรยาก มาประยุกต์ใช้ในแต่ละคู่สมรสอย่างเต็มความสามารถ โดยมุ่งหวังว่าทุกคนจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุด ถูกต้องตรงตามปัญหาที่แตกต่างกันของแต่ละครอบครัว อีกทั้งเราเชื่อว่า ความใส่ใจต่างๆ เหล่านี้ จะนำมาถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไปสู่การมีอัตราการตั้งครรภ์ที่ดีอีกด้วย”​รศ.พญ.มัธชุพร กล่าวเพิ่มเติม “ความพิเศษอยู่ที่การดีไซน์การรักษาตั้งแต่การเริ่มกระตุ้นไข่ ให้เหมาะสมกับแต่ละคน เรียกว่าเป็นการ tailor-made แบบเฉพาะ เพราะปัญหาของแต่ละคู่มีความละเอียดอ่อน รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่ต้องอาศัยประสบการณ์สูงมาก นอกจากนั้น นักวิทยาศาสตร์ของ N.I.C แห่งนี้ มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคขั้นสูง โดยนักวิทยาศาสตร์ของเราได้รับ European Certificate คนแรกในเมืองไทย ดังนั้น สามารถมั่นใจในเรื่องของเทคนิคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ความตั้งใจของหมอเอง เรามองว่าทุกคนที่มาหาเรา จะมีความคาดหวังสูง ฉะนั้น เราต้องตั้งมั่นในการทำงาน โดยจะเสาะหาปัญหาของทุกคู่อย่างละเอียด เพราะแต่ละคู่จะมีปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป เราไม่ได้มองว่าเราเป็นแค่หมอ แต่เราช่วยเป็นคนวางแผนแต่ละครอบครัวให้พวกเขาสามารถมีครอบครัวที่สมบูรณ์ โดยมีลูกเข้ามาเติมเต็มได้”​ภายในงาน เรียกว่าได้ฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ที่มาใช้บริการจริง ไม่ว่าจะเป็น ลิตา คาลิยา นิฮุต นักแสดงจากช่อง 3 ที่มาใช้บริการในการฝากไข่ นอกจากนั้น ยังมีเคสที่มาปรึกษาคุณหมอด้านการมีบุตร อาทิ บี มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์ จุฬางกูร รวมทั้งอีก 1 นักแสดงมากความสามารถ ที่เพิ่งประกาศข่าวดีตั้งท้อง แอริน ยุกตะทัต เบญจรงคกุล ที่ควงคู่สามี เบญจ เบญจรงคกุล มาร่วมบอกเล่าประสบการณ์การตั้งครรภ์ของตนเอง และบอกเล่าถึงบริการที่เรียกว่าประทับใจในทุกสเต็ปที่ N.I.C IVF CLINIC