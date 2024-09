“สุริยะ”หารือญี่ปุ่น เล็งขอหนุนด้าน ODA โครงการพัฒนา”สุวรรณภูมิ-ระบบราง”

“สุริยะ”หารือญี่ปุ่น เล็งสนับสนุนด้าน ODA โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมหารือการพัฒนาคมนาคมขนส่งทุกมิติ เชื่อม บก-ราง-น้ำ-อากาศ ดันไทยสู่ฮับอาเซียนวันที่ 3 กันยายน 2567 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่น นำโดย นายนากานิชิ ยูสุเกะ สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดโทกุชิม่า และจังหวัดโคจิ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย และเยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคมที่ได้รับการสนับสนุนด้าน Official Development Assistance (ODA) จากรัฐบาลญี่ปุ่นนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก เป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีระดับโลกจึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้ให้การต้อนรับและหารือกับสมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย และเยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคมที่ได้รับการสนับสนุนด้าน ODA จากรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือด้าน ODA ทางวิชาการจากญี่ปุ่นผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ครั้งแรกเมื่อปี 2497 ซึ่งเป็นเวลากว่า 70 ปี ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมมีแผนพัฒนาท่าอากาศยานทั่วประเทศ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ (ทิศใต้) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 3 (Terminal 3) ของท่าอากาศยานดอนเมือง โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานล้านนา เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาท่าอากาศยานจะทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการเพิ่มนักท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยในอนาคตอาจมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุน ODA จากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานของประเทศไทยด้านระบบราง ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าในเขตเมือง และมีนโยบายปรับเปลี่ยนระบบการขนส่งจากถนนมาสู่ระบบราง จึงได้มีการเร่งพัฒนาโครงการรถไฟใต้ดินและรถไฟทางคู่ การสนับสนุนองค์ความรู้และเงินกู้จากญี่ปุ่นถือเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านในระบบการขนส่งของไทยจากถนนไปสู่ระบบรางเป็นไปอย่างราบรื่น โดยที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนโครงการด้านระบบรางของประเทศไทย เช่น สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (เฉลิมรัชมงคล) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ) เป็นต้นสำหรับ ODA หมายถึง ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance) ซึ่งเป็นความช่วยเหลือที่ประเทศพัฒนาแล้วมอบให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ความช่วยเหลือแบบเงินให้เปล่า และความร่วมมือทางวิชาการ (Grant and Technical Cooperation) 2) ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือเงินกู้ผ่อนปรน (Financial Assistance and Soft Loan) และ 3) เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนแก่องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพหุภาคี และองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Contribution to International Organizations) โดยประเทศที่มอบความช่วยเหลือด้าน ODA มักเป็นประเทศในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development) หรือ OECD เนื่องจากมีข้อบังคับในการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนานายสุริยะ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมขอขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่ให้ความช่วยเหลือประเทศไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงินกู้ เงินให้เปล่า ผ่านทางผู้เชี่ยวชาญหรือความช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ มายังหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคม ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อการพัฒนาไปสู่เป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน