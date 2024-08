“Wrangler” โหมชิงตลาดยีนส์ 2 หมื่นล. ดึง“เกรท วรินทร”แบรนด์แอมบาสเดอร์

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป หรือ CMG ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายและบริหารแบรนด์สินค้าชั้นนำระดับโลกกว่า 40 แบรนด์ดัง ทั้งในกลุ่มสินค้าแฟชั่น ความงาม และเทคโนโลยี รุกตลาดแฟชั่นยีนส์ 20,000 ล้านบาท ผ่านกลยุทธ์ “Celebrity Marketing” ด้วยการเปิดตัว “เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์” ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดของ Wrangler เจาะกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบความ Vintage Heritage พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ “Legend of Wrangler New Collection” ยกทัพเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายครบทุกไลน์สินค้าให้ได้ช้อปตามความชอบ ตั้งเป้าหมายโกยยอดขาย 20%นางสาวจิตรฤดี พนิตพล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินค้าแฟชั่นและนาฬิกา บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด (CMG) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า CMG ผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายและบริหารสินค้าแบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับโลก ที่ประกอบด้วยหลากหลายแบรนด์ดัง ครอบคลุมทุกทาร์เก็ต ตั้งแต่สตรีทแบรนด์ไปจนถึงลักซ์ซูรีแบรนด์ ทำให้วันนี้ CMG ขึ้นแท่นเป็นผู้นำวงการสินค้าแฟชั่นของเมืองไทย ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศ“เมื่อเจาะเฉพาะตลาดสินค้าแฟชั่นประเภทเดนิมหรือยีนส์ในประเทศไทยแล้ว พบว่า ในปีที่ผ่านมากลุ่มสินค้ายีนส์นับว่าเป็นพอร์ตใหญ่ของกลุ่มแฟชั่นของไทยเพราะมีมูลค่าทางการตลาดสูงเกือบ 20,000 ล้านบาท ซึ่งคาดการณ์ว่าปีนี้ ตลาดแฟชั่นยีนส์จะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ราว 5 - 10% จากปีที่แล้ว ด้วยปัจจัยการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยว”ด้วยเหตุนี้ CMG จึงเตรียมกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ 360 องศา ที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรักษาฐานลูกค้าเก่าและเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ให้กว้างมากยิ่งขึ้น ผ่านการนำเสนอคอลเลกชันใหม่ๆ ที่เน้นเรื่องดีไซน์ การผู้จัดการรายวัน 60- ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน ควบคู่กับการขยายช่องทางขายทั้งหน้าร้านและพัฒนาระบบของช่องทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมทัพด้วยแบรนด์ใหม่เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดแฟชั่นรีเทลที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ทั้งนี้ Wrangler เป็นหนึ่งแบรนด์ในเครือ CMG ที่มีศักยภาพและมีมูลค่าทางการตลาดสูงที่จะทำให้กลุ่มสินค้าแฟชั่นยีนส์ของ CMG เติบโตอย่างแข็งแกร่งนายอำนาจ สุเมธาศร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินค้าเดนิม และ Owned brands บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด (CMG) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “Wrangler เป็นแบรนด์ยีนส์ระดับตำนานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องยีนส์ตั้งแต่ปี 1947 หรือกว่า 77 ปี ถือได้ว่าเป็นหนึ่งแบรนด์ในตลาดยีนส์ ที่ Collector หาและซื้อไปสะสม Wrangler ไม่ได้นำเสนอแค่สินค้ายีนส์ แต่นำเสนอคุณภาพและความพรีเมี่ยมของสินค้าที่เป็น Limited Edition สำหรับคนเล่นยีนส์”อีกทั้งตลาดยีนส์ในประเทศไทยมีการแข่งขันด้านราคาสูง ทาง Wrangler ได้ตระหนักว่า การแข่งขันในเรื่องราคานั้นไม่สามารถทำให้แบรนด์เติบโตอย่างยั่งยืนได้ ดังนั้นแบรนด์จึงมีแนวทางในการพัฒนาสินค้าและคุณภาพ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างยั่งยืน นอกจากนี้เรายังต้องการให้ลูกค้าของ Wrangler สวมใส่ยีนส์ของเราด้วยความมั่นใจและความสุขโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพและความมีเอกลักษณ์ของสินค้าอีกด้วยที่ผ่านมา Wrangler ได้นำกลยุทธทางการตลาดต่างๆ มาใช้ในการสร้าง Brand Image เพื่อให้แบรนด์เป็นที่จดจำ โดดเด่นเหนือคู่แข่ง และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษ การทำคอลเลกชันเอ็กซ์คลูซีฟ หรือการจับมือกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ อาทิ Wrangler X Carabao ที่ร่วมกันจัดแคมเปญพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย ซึ่งมีลูกค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทำให้แบรนด์สามารถเข้าถึงลูกค้าในวงกว้างมากขึ้น รวมถึงการใช้คนดังมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เพื่อตอกย้ำ Brand Identity ของ Wrangler“ล่าสุด เราได้นำกลยุทธ์ “Celebrity Marketing” มาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างกระแสและเชื่อมต่อกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยการดึงนักแสดงชื่อดังมากความสามารถ อย่าง ‘เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์’ มาเป็น Brand Ambassador ด้วยคาแรกเตอร์และไลฟ์สไตล์ที่สอดคล้องกับ DNA ของแบรนด์คือ ผู้ชายที่มีความเท่ ทะมัดทะแมงคล่องตัว รักการผจญภัย และเป็นผู้ที่ชื่นชอบการใส่ยีนส์ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ‘เกรท วรินทร’ ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความพรีเมียมมากขึ้น รวมทั้งช่วยขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มYounger Customer ได้ดีอีกด้วย”ในปีนี้ Wrangler เตรียมบุกตลาดยีนส์เต็มสูบ ตั้งเป้าหมายธุรกิจเติบโต 20% ด้วยการนำคอลเลกชันใหม่ และเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลกชันมาเอาใจคนรักยีนส์ อย่าง Bluebell Collection ที่ทางแบรนด์ได้ลิขสิทธิ์ เป็นคอลเลกชันที่หายากและเป็นพรีเมียมคอลเลกชันเหมาะกับนักสะสมยีนส์ตัวจริง พร้อมเตรียมขยายช่องทางจำหน่ายที่มีมากกว่า 140 สาขาครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ นอกจากนี้ ยังมีช่องทางจัดหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์อีกหลากหลายทั้ง https://wrangler.co.th, Central.co.th, Lazada, Shopee รวมถึง wranglerthailand tiktok shop และ Line Official : @wranglerthailand ซึ่งเป็นช่องทาง Chat & Shop ให้ลูกค้าสามารถช้อปสินค้าได้อย่างสะดวกสบายและเป็นการรองรับการขยายตัวของตลาด” อำนาจ กล่าวนอกจากการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่แล้ว ครั้งนี้ Wrangler ยังเปิดตัวคอลเลกชันFall/Winter 2024 กับคอลเลกชัน “Legend of Wrangler New collection” ที่ได้วางจำหน่ายสินค้าทั้งหน้าร้านและออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 โดยคอลเลกชันนี้มาพร้อม 4 ความพิเศษ ได้แก่1.ผ้าคอตตอนจากสหรัฐอเมริกา: ใช้คอตตอนที่ดีที่สุด ซึ่งมีเส้นใยยาว แข็งแรง และระบายอากาศได้ดี โดยผ้าคอตตอน 100% จะถูกนำมาผลิตในสินค้ากลุ่มเสื้อยืด2.ผ้าญี่ปุ่นสำหรับกางเกงยีนส์รุ่นWRANGLER PREMIUM AUTHENTIC:ซึ่งเป็นLimited Edition ด้วยการนำวิธีการตัดเย็บสุดปราณีตแบบดั่งเดิมของ Wrangler ในสไตล์Authentic Western Jeans มารวมกับการเลือกใช้ผ้าที่สั่งทอพิเศษจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีทั้งผ้ายีนส์ริมน้ำเงิน (Blue Selvedge) และผ้าทอทางซ้าย (Left hand twill) ที่ถูกทอและย้อมคราม (indigo) อย่างพิถีพิถันตามแบบฉบับFabric From Japanพร้อมเลือกใช้ป้ายติดกางเกงที่ทำจากยางNeoliteซึ่งผลิตจากยางรีไซเคิล นับเป็นผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติที่นุ่ม ยืดหยุ่น กันน้ำ และดูแลรักษาง่าย จึงทำให้มีความทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทั้งยังแสดงถึงความยั่งยืน (Sustainable)อีกด้วย โดยป้ายกางเกงนี้เป็นป้ายที่ใช้กับกางเกงแบบดั่งเดิมซึ่งยังใช้มาจนถึงทุกวันนี้3.ยีนส์สีออฟไวท์รุ่น13 MWZ:ยีนส์ทรงดั้งเดิมที่สามารถแมตช์กับเสื้อได้ทุกสี พร้อมกับเครื่องแต่งกายอื่นๆ เช่น เดนิมเชิ้ต และกางเกงChinoผ้าCotton Twillที่มีให้เลือกถึง4สี สามารถแมตช์กับเสื้อยืดในวันสบายหรือเสื้อเชิ้ตสำหรับวันทำงาน ยีนส์สีออฟไวท์รุ่น13 MWZ:ยีนส์ทรงดั้งเดิมที่สามารถแมตช์กับเสื้อได้ทุกสี พร้อมกับเครื่องแต่งกายอื่นๆ เช่น เดนิมเชิ้ต และกางเกงChinoผ้าCotton Twillที่มีให้เลือกถึง4สี สามารถแมตช์กับเสื้อยืดในวันสบายหรือเสื้อเชิ้ตสำหรับวันทำงาน และกางเกงCorduroyผ้าลูกฟูกสวมใส่สบายกับ4สี ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์แฟชั่นโลกในคอลเลคชันนี้ เป็นต้น4เอกลักษณ์ระดับตำนาน: 7 ซิกเนเจอร์ (7 Icons)ที่โดดเด่น ได้แก่4.1 ป้ายหนังWranglerโลโก้เชือก ที่มีมานานกว่า77ปี เป็นตัวแทนความคงทนของสินค้าคุณภาพสูง4.2กระดุมโลโก้ลายเชือก แสดงออกถึงความเป็น Western Jeansลายปักตะเข็บรูปตัวอักษร"W"ที่กระเป๋าหลังทั้ง2ด้าน ที่แสดงออกถึงความเป็น Wrangler4.3การเย็บตะเข็บตัดต่อด้านหลังแบบคว่ำลงเพื่อป้องกันการหลุด หล่นของสิ่งของในกระเป๋าหลัง4.5 หูเข็มขัด7หู ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยพยุงเอว และ เข็มขัดให้แน่นกระชับอยู่ทรง4.6กระเป๋าใส่นาฬิกา แบบพกพา Style Western ที่มีขนาดใหญ่กว่าแบรนด์ทั่วไป มีรูปทรงโค้งมนไปตามสรีระ4.7. หมุดหน้าเรียบช่วยป้องกันการขีดข่วน 