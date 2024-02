‘บาจา’ รุกต่อเนื่องทรานส์ฟอร์มแบรนด์ หลังยอดขายเติบโตสูงสุดในตลาด 2 ปีซ้อน

ผู้จัดการรายวัน 360 - บาจา (ประเทศไทย) รุกต่อเนื่อง เพิ่มไลน์สินค้าตอกย้ำจุดยืน shoes for all เปิดตัว red collection - born in Italy, worn locally ตามคอนเซ็ปต์ ‘style with comfort’ ซึ่งเป็นกลุ่มรองเท้าแฟชั่นกับความสวยมีสไตล์และใส่สบายคุณภาพมาตรฐานยุโรป แต่มาในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น รวมทั้งยังเสริมประสบการณ์การซื้อสินค้าอย่างไร้ขีดจำกัดผ่านเซอร์วิสใหม่ “You Shop We Ship” สนุกกับการชอปที่ร้านและสามารถสั่งสินค้าส่งตรงถึงบ้าน รวมถึงรีลอนช์ Bata Club ที่อัปฟีเจอร์ใหม่เพื่อสร้างลอยัลตีกับสมาชิกบัตรมากกว่า 2 ล้านคน พร้อมเปิดตัว Pocket Franchise ให้สมาชิกสามารถรับค่าคอมมิชชันจากการแนะนำสินค้า หวังดันมาร์เกตแชร์ขึ้นอีก หลังจากที่ผ่านมากวาดยอดขายพุ่งถึง 17% ขึ้นแท่นแบรนด์ที่โตมากที่สุดในตลาด 2 ปีซ้อนวิลาสินี ภาณุรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บาจา (ประเทศไทย) ยังคงมีอัตราการเติบโตเป็นที่น่าพอใจ โดยโตเร็วกว่าตลาดเกือบ 2 เท่าในปี 2023 ซึ่งมาจากการขยายตัวทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ปัจจัยส่งเสริมการเติบโตนี้มาจากการที่เราทำการตลาดและขยายธุรกิจอย่างเข้มข้นตั้งแต่กลางปี 2022 ไม่ว่าจะเป็นการปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัยขึ้น ขยายช่องทางในด้านโซเชียลมีเดียมากขึ้น และกระตุ้นการขายด้วยแบรนด์แอมบาสซาเดอร์คนดังอย่าง “เบลล่า-ราณี แคมเปน” เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง เสริมทัพด้วยเหล่า Friends of Bata ซี-พฤกษ์ พานิช, นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์, โบกี้ไลอ้อน และ เดอะทอยส์พร้อมทั้งนำสินค้าใหม่ๆ เข้ามาเพื่อให้สอดรับกับเทรนด์แฟชั่นที่ทันสมัย และปรับปรุงหน้าร้านเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมให้ลูกค้าชอปสนุกและเป็นกันเองมากขึ้น รวมทั้งยังมี Automatic Tool ที่ทำให้เราทำงานและเข้าถึงลูกค้าได้เร็วขึ้นกว่าเดิม การปรับตัวครั้งใหญ่นี้เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้บาจากลับเข้ามาเป็นผู้เล่นที่แอ็กทีฟและดีดตัวกลับมาเป็นบริษัทที่โตมากที่สุดติดกัน 2 ปีซ้อนสำหรับตลาดรองเท้าในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เคลื่อนไหวเหวี่ยงตัวเป็นพิเศษ จากปลายปี 2022 ที่ตลาดกลับมาเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากคลายล็อกดาวน์ Covid-19 ทุกแบรนด์กลับมาคึกคัก ต่อเนื่องจนถึงครึ่งปีแรกของปี 2023 โดยที่ตลาด Sneakers ยังคงเป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมและส่งผลให้ตลาดรวมโตคู่กับกลุ่มรองเท้าเด็ก แต่ผลกระทบจากเศรษฐกิจทั่วโลกทำให้ตลาดเริ่มชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลังในปี 2024 นี้เราคาดว่าจะเห็นกลุ่มรองเท้าอื่น เช่น Dress Shoes จะกลับมาได้รับความนิยมขึ้น แต่จะเป็นเทรนด์ที่รองเท้าจะต้องมากับความใส่สบายและมีความแคชชวลขึ้น เช่น รองเท้าบัลลาลิน่า แมรี่เจน ความสบายที่ลูกค้าได้รับจากการใส่สนีกเกอร์ในปีที่ผ่านมาจะกลายเป็นความต้องการรองเท้าที่ทุกกลุ่มต้องมี และเป็นสิ่งที่คล้องจองกับแนวทางการทำสินค้าของบาจาทั้งนี้ กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าปีนี้จะยังคงตามคอนเซ็ปต์ “Style with Comfort” ที่รองเท้าทุกคู่ทุกกลุ่มต้องใส่สบายเป็นหลักแต่มีการเพิ่มสไตล์และดูเทรนดี้ขึ้น หลังจากที่เราเปิดตัว Red Label ซึ่งเป็นสินค้าไลน์แฟชั่น และได้รับการตอบรับอย่างดี ช่วยให้ขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มไปสู่กลุ่ม Younger ที่มี Style Conscious คือรักแฟชั่นอย่างแท้จริงและรู้จักเลือกในสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง ในปีนี้เราจะขยายไลน์กลุ่มนี้ให้ไปสู่กลุ่มที่กว้างยิ่งขึ้น ตามเจตนาจุดยืนของเราคือ ‘Shoes for All’ ต้องการให้ทุกคนเข้าถึงรองเท้าสวย คุณภาพดี ใส่สบาย ด้วยการเปิดตัว “Red Collection” ที่ได้แรงบันดาลใจจากไลน์ Red Label แต่ทำให้ใส่ง่ายขึ้น และราคาจับต้องได้มากขึ้น สินค้ากลุ่มนี้จะมีจำหน่ายในช่องทางร้านค้าของเราที่มากขึ้นด้วยนอกจากนี้ หลังจากความสำเร็จในการเปิดตัว North Star สนีกเกอร์สายสตรีท และ Power สนีกเกอร์สายกีฬา ซึ่งปีนี้ก็จะยังมีสินค้าใหม่ๆ เข้ามาเสริมทุกเดือน แต่ปีนี้เราจะกลับมาเน้นทำกลุ่มรองเท้าที่เป็น Heritage และคุ้นชินกับแบรนด์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะใส่สบายไลน์ Comfit ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าหลัก ทุกคู่มากับเทคโนโลยี Comfort เราจะมีสินค้าแตะดีไซน์สวยๆ มาเพิ่ม และความพิเศษปีนี้คือจะมี Comfit ที่ไม่ใช่แค่รองเท้าแตะ จะมี Ballerina Moccasin Loafer Mary Jane ให้กลุ่มคนทำงานได้มีรองเท้าใส่สบาย ทนทานให้เลือกอีกมาก รวมถึงรองเท้ากลุ่ม Dress Working Shoes Uniform รองเท้าสำหรับหลากหลายอาชีพ ทุกสถานการณ์ และยังมีแพลนมีการเปิดตัวรองเท้าเด็ก แบรนด์ บับเบิ้ลกัมเมอร์ ทั้งหมดนี้เพื่อให้บาจาเป็นจุดหมายปลายทางที่มีรองเท้าทุกแบบสำหรับทุกคนทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกการใช้งาน ภายใต้ข้อกำหนดว่าต้องสวยมีสไตล์ นุ่มใส่ง่าย สบายกระเป๋า และแน่นอนว่าในปีนี้เราจะยังคงเดินหน้าโปรเจก Surprisingly Bata ต่อไป โดยทุ่มงบการตลาดเพิ่มเติม และตั้งเป้าจะเปลี่ยนโฉมทุกร้านให้เสร็จ เพื่อทำให้ภาพลักษณ์ใหม่ที่เราต้องการสื่อสารชัดเจนยิ่งขึ้นด้าน Automation Tool ที่จะใช้เพิ่มประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าในการชอปที่ดียิ่งขึ้น เราได้เปิดตัวแคมเปญ You Shop We Shipซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Omni-Channel รองรับในกรณีที่ลูกค้าไปหน้าร้านแล้วไม่มีสินค้าตามต้องการ พนักงานจะแนะนำให้สั่งซื้อผ่านหน้าร้าน และจะจัดส่งสินค้าไปให้ที่หน้าบ้าน เป็นการเชื่อมต่อการชอปทั้งออฟไลน์และออนไลน์อย่างครบวงจร เสริมประสบการณ์การซื้อสินค้าอย่างไร้ขีดจำกัดพร้อมเสริมด้วย Bata Pocket Franchise Share & Chill แค่แชร์สินค้าที่ลูกค้าชื่นชอบผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลของตัวเอง แล้วรับค่าตอบแทน 15% จากยอดขายเมื่อมีคนสั่งซื้อสินค้าผ่านลิงค์ พร้อมปรับปรุง Bata Club เพิ่มสิทธิพิเศษของเมมเบอร์ต่างๆ ขึ้นอีกกลุ่มเป้าหมายของบาจายังคงต่อเนื่องในการคุยกับคุณแม่สาวๆ หนุ่มๆ เนื่องจากเป็นคนตัดสินใจรองเท้าให้คนทั้งบ้าน และคนวัยทำงาน กลุ่ม Millennials ซึ่งเป็นกลุ่มที่เรายึดถือจากการพัฒนารองเท้ามาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากลุ่มนี้ คาดการณ์ว่าปีนี้จะดันการเติบโตขึ้นอีก 12% เพื่อสามารถกลับขึ้นเป็นที่ 1 อีกครั้งในอีก 3 ปีข้างหน้า