จีนจัดมาตรการใหม่หนุนอัตราเกิด ตกรางวัลเงินสด ‘คู่สมรส’ ที่มีเจ้าสาวอายุ 25 หรือต่ำกว่า

หลายพื้นที่ในจีนได้ระดมมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นอัตราเกิด ล่าสุด ทางการอำเภอฉังซัน มณฑลเจ้อเจียง ประกาศให้รางวัลแก่คู่สมรส เป็นเงินสด 1,000 หยวน หรือ ราว 5,000 บาท หากเจ้าสาวอายุ 25 ปี หรือต่ำกว่าประกาศมาตรการส่งเสริมการแต่งงานเผยแพร่ในบัญชีโซเชียล มีเดีย เวยปั๋ว ของอำเภอฉังซันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยระบุว่าการตกรางวัลนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนแต่งงานและมีบุตรในวัยที่เหมาะสม และยังมีชุดมาตรการสนับสนุน เช่น การมีบุตร การดูแลบุตร และการศึกษาของบุตรในประเทศจีน กำหนดอายุคู่รักที่สามารถแต่งงานกันตามกฎหมาย คือ ชาย 22 ปี หญิง 20 ปี แต่อัตราการแต่งงานในจีนมีแต่ตกต่ำลงๆ ยิ่งซ้ำเติมอัตราเกิด ขณะที่จำนวนประชากรลดลงในรอบ 60 ปี และจำนวนผู้สูงอายุพุ่งทะยานสูงอย่างรวดเร็ว รัฐบาลกลางจึงออกนโยบายส่งเสริมการอัตราเกิด มณฑล/ท้องถิ่นต่างหาวิธีการต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายการมีบุตรกันอย่างสุดฤทธิ์ข้อมูลสถิติทางการเผยเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ระบุว่า ระหว่างปี 2022 อัตราการแต่งงานของคู่รักในจีน ทำสถิติต่ำสุด ที่ 6.8 ล้าน ต่ำที่สุดนับจากปี 1986 โดยการแต่งงานในปีที่แล้ว (2022) น้อยกว่าปี 2021 เท่ากับ 800,000 คู่ขณะเดียวกัน สื่อของรัฐจีนเผยว่า อัตราเจริญพันธุ์ในจีนจัดอยู่ในระดับต่ำที่สุดของโลก จากการประมาณการระบุอัตราเจริญพันธุ์ของจีนตกต่ำเท่ากับ 1.09 ในปี 2022ทว่า ค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูบุตรและความไม่มั่นคงในอาชีพการงานทำให้หญิงจีนจำนวนมากในปัจจุบันต้องคิดหนักเรื่องการมีบุตรนอกจากนี้ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ต่ำและความวิตกกังวลต่อเศรษฐกิจจีนก็กลายมาเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้หนุ่มสาวจีนคิดหนักเรื่องการแต่งงานมีบุตรที่มา สำนักข่าวรอยเตอร์ : Chinese county offers 'cash reward' for couples if bride is aged 25 or younger