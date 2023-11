ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์เบลเยี่ยม (ตอนที่ ๕๗)

รัฐธรรมนูญเนเธอร์แลนด์ ค.ศ. 1814 เป็นหนึ่งในรัฐธรรมนูญที่มีอิทธิพลต่อรัฐธรรมนูญเบลเยี่ยม ค.ศ. 1831 ทั้งรัฐธรรมนูญเนเธอร์แลนด์ ค.ศ. 1814 และรัฐธรรมนูญเบลเยี่ยม ค.ศ. 1831 เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นจุดตั้งต้นให้เนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยมเข้าสู่การปกครองระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญความแตกต่างจะอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เคยมีการปกครองแบบราชาธิปไตยของตัวเองมาก่อน ส่วนเบลเยี่ยมนั้นก้าวเข้าสู่การปกครองระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญโดยไม่เคยเป็นอิสระและมีสถาบันกษัตริย์ของตัวเองมาก่อน แต่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอื่นมาโดยตลอด ส่วนเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ระบอบการปกครองที่น่าสนใจมาก เพราะก่อนที่จะเป็นรัฐเดี่ยวและปกครองด้วยระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ เนเธอร์แลนด์ผ่านการปกครองแบบสมาพันธรัฐ-สาธารณรัฐและสาธารณรัฐ และกลับมาเป็นเป็นราชาธิปไตย แต่ปกครองโดยชาวฝรั่งเศส และจากราชาอาณาจักรได้กลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของจักรวรรดิของจักรพรรดินโปเลียน และเปลี่ยนมาเป็นราชอาณาจักรและปกครองด้วยระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญหลังจากที่นโปเลียนแพ้ “สงครามสหพันธมิตรครั้งที่หก” (the Sixth Coalition War) สงครามสหพันธมิตรครั้งที่หกส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญในหลายประเทศในยุโรป อาทิ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์เมื่อเนเธอร์แลนด์ต้องปกครองด้วยระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ บรรดาชนชั้นนำในเนเธอร์แลนด์ได้จัดตั้งรัฐบาลรักษาการเพื่อเตรียมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ การเตรียมการที่ว่านี้คือหนึ่ง สรรหาตัวผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐหรือการสถาปนาสถาบันกษัตริย์ขึ้นสอง การเตรียมร่างรัฐธรรมนูญที่กำหนดหลักการการปกครองในระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญในการที่จะได้มาซึ่ง “รัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นด้วยภูมิปัญญา” (a wise constitution) วิลเลียม เฟรดริค ทรงแต่งตั้งคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1813 และให้เป็นประธานอย่างที่ได้กล่าวไปในตอนที่แล้วว่า หลังจากที่ฝรั่งเศสแพ้สงครามสหพันธมิตรครั้งที่หก อันส่งผลให้เนเธอร์แลนด์หลุดออกจากจักรวรรดิฝรั่งเศส รัสเซียและปรัสเซียได้กดดันให้เนเธอร์แลนด์ปกครองด้วยระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และให้วิลเลียม เฟรดริคบุตรของวิลเลียมที่ห้าขึ้นเป็นกษัตริย์ และชนชั้นนำเนเธอร์แลนด์ได้จัดตั้งรัฐบาลรักษาการขึ้น ชนชั้นนำกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เคยเคลื่อนไหวขับไล่วิลเลียมที่ห้าและสถาปนาสาธารณรัฐขึ้นภายใต้อิทธิพลการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ดังนั้น ในแง่นี้ วิลเลียม เฟรดริคจึงต้องหาผู้ที่พระองค์ไว้ใจให้เป็นประธานคณะร่างรัฐธรรมนูญ และฟาน โฮเคนดอร์ปคือบุคคลผู้นั้นเมื่อกลับมาถึงเนเธอร์แลนด์ วิลเลียมที่ห้าได้แต่งตั้งให้เขาผู้บังคับกองร้อยทหารราบรักษาพระองค์ในเมืองเบรดา (ถ้าผู้อ่านยังจำได้ ผู้เขียนเคยกล่าวถึงเมืองเบรดาในเนเธอร์แลนด์ว่าเป็นเมืองที่พระเจ้าชาร์ลสที่สองของอังกฤษเสด็จลี้ภัยมาประทับ หลังจากที่ฝ่ายรัฐสภาได้ชัยชนะในสงครามกลางเมือง และตัดสินสำเร็จโทษพระเจ้าชาร์ลสที่หนึ่งพระราชบิดาของพระองค์ในปี ค.ศ. 1649)ต่อมา เขาได้ลาออกจากการเป็นทหารและสมัครเข้าศึกษาด้านกฎหมายจนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยไลเดน (University of Leiden) ในปี ค.ศ. 1786 และในหน้าคำอุทิศในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเขา เขาได้อุทิศการเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกให้กับ วิลเลียมที่ห้าต่อมาเมื่อเกิดความแตกแยกร้าวลึกในการเมืองเนเธอร์แลนด์ระหว่างกลุ่มปิตุภูมิดัทช์ (Dutch Patriots) ที่ต่อต้านรัฐบาลของวิลเลียมที่ห้า กับ กลุ่ม” ที่สนับสนุนวิลเลียมที่ห้า ผู้มีเชื้อสายราชวงศ์โอรันจ์ (Orange) (ผู้สนใจโปรดดูตอนที่ 53) คงได้กันได้ว่า ฟาน โฮเคนดอร์ปอยู่ในกลุ่ม “the Orangists” และเป็นผู้ที่แข็งขันในการปกป้องวิลเลียมที่ห้าหลังจากที่กองทัพปฏิวัติฝรั่งเศสได้รุกเข้าเนเธอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1795 และส่งผลให้ได้ชัยชนะและสถาปนาสาธารณรัฐบาตาเวีย (Batavian Republic) ขึ้น ฟาน โฮเคนดอร์ปได้ลดบทบาททางการเมือง และหันไปสืบทอดกิจการการค้าของบิดาที่แอมสเตอร์ดัม แต่ด้วยประสบการณ์ที่เขาได้มีโอกาสพบปะผู้นำทางการเมืองและได้เรียนรู้การเมืองของอเมริกาและอังกฤษ รวมทั้งประสบการณ์ทางการเมืองที่เข้มข้นในบ้านเกิดเมืองนอนของเขา และการศึกษากฎหมายจนจบระดับปริญญาเอก ทำให้เขาตกผลึกทางความคิดและวิสัยทัศน์ทางการเมือง เขาได้เผยแพร่ความคิดทางการเมืองของเขาผ่านงานเขียนต่างๆสู่สาธารณะ อาทิ ข้อเขียนในปี ค.ศ. 1799 เรื่อง The Union of Utrecht revised ที่เสนอให้มีกฎหมายควบคุมการใช้อำนาจของกษัตริย์และในช่วงนี้เองที่เขาหมกมุ่นกับการขบคิดการร่างรัฐธรรมนูญเตรียมไว้สำหรับใช้ปกครองเนเธอร์แลนด์เมื่อพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศสขณะเดียวกัน ในปี ค.ศ. 1812 ที่นโปเลียนพ่ายแพ้ในการบุกรัสเซีย ฟาน โฮเคนดอร์ปก็ได้คิดแผนการณ์ที่จะทำให้เนเธอร์แลนด์พร้อมสำหรับที่จะปกครองตัวเองหลังจากที่ฝรั่งเศสหมดอิทธิพลลง โดยไม่ให้เนเธอร์แลนด์ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัสเซียและปรัสเซียด้วยและเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลรักษาการขึ้น หลังจากที่เนเธอร์แลนด์เป็นอิสระจากการอยู่ภายใต้จักรวรรดิฝรั่งเศสหลังจากที่นโปเลียนพ่ายแพ้สงครามสหพันธมิตรครั้งที่หก ฟาน โฮเคนดอร์ปก็ได้เข้าสู่กการเมืองอีกครั้ง โดยได้เข้าเป็นหนึ่งในคณะรัฐบาลรักษาการ โดยมีสมาชิกกลุ่มปิติภูมิเดิมร่วมอยู่ด้วย และในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะรัฐบาล เขาเป็นคนเขียนจดหมายเชิญ วิลเลียม เฟรดริค ที่ลี้ภัยอยู่ที่อังกฤษให้กลับเนเธอร์แลนด์เพื่อดำรงตำแหน่งโดยขณะนั้น วิลเลียม เฟรดริคมีอายุได้ 41 ปีจากประวัติการรับราชการของฟาน โฮเคนดอร์ปภายใต้วิลเลียมที่ห้าที่กล่าวไปข้างต้น เห็นได้ว่า ฟาน โฮเคนดอร์ปและวิลเลียม เฟรดริคย่อมรู้จักกันมาเป็นเวลาอย่างน้อย 30 ปี ตั้งแต่ฟาน โฮเคนดอร์ปอายุ 21 ปีและวิลเลียม เฟรดริคอายุได้ 10 ปี แม้ว่าทั้งสองจะรู้จักกันมานาน แต่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองแย่ลง เมื่อฟาน โฮเคนดอร์ปพยายามที่จะโน้มน้าววิลเลียม เฟรดริคให้กลับมาเป็นกษัตริย์ของเนเธอร์แลนด์ แต่ต้องเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ