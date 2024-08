“แม็คยีนส์” เร่งเพิ่มฐานกลุ่มนิวเจน ระดมแบรนด์แอมบาสเดอร์เสริมทัพ

ผู้จัดการรายวัน 360- แม็คยีนส์เดินเกมส์บุกปีงบ 68 ทุ่มเงินมากกว่า 30 ล้านบาท รีโนเวตช้อปสู่แฟล็กชิฟสโตร์ไม่ต่ำกว่า 30 สาขา อัดคอลเลกชั่นใหม่ต้อนลูกค้า 3 คอลต่อปี รุกคืบเพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มนิวเจน ซุ่มเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์เสริมทัพอีกหลายราย ล่าสุดเปิดตัวคอลเลกชั่น “Mc x Ananda” ซูกลยุทธ์ Collaboration แรงบันดาลใจจาก "ลายยันต์ไทย" มั่นใจปี 68 รายได้โตไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมานายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC "แม็คยีนส์" เปิดเผยว่า แม็คยีนส์พึ่งปิดรายได้ของปีงบประมาณ 2567 ไปเมื่อเดือนมิ.ย. ที่ผ่านมา โดยมั่นใจว่าจะปิดปีบัญชี 67 (ก.ค 66-มิ.ย 67) ด้วยรายได้ทะลุ 4,000 ล้านบาท ตามที่เคยให้ข่าวไว้ก่อนนี้ส่วนในปีงบประมาณ 2568 มองว่าจะเติบโตได้ไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา เห็นได้จากช่วง 1 เดือนนี้ยอดขายยังโตต่อเนื่อง ซึ่งเรามองว่าตลาดยีนส์ยังไงก็ขายได้ เพราะปัจจุบันยีนส์สวมใส่ได้ทุกโอกาส จึงไม่ได้กังวลเรื่องกำลังซื้อ แต่กังวลเรื่องต้นทุนมากกว่า หากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกผันผวน อาจมีผลกระทบกับราคาวัตถุดิบ เราจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุน รวมถึงการทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์อย่างไรก็ตาม แผนการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 นี้ จะเน้นใน 3 ส่วนหลัก คือ 1. ช่องทางจำหน่าย จากทั้งหมด 600 สาขา แบ่งเป็น สแตนอะโลน 300 สาขา, เอาท์เลท 155 สาขา และดีพาร์ทเม้นสโตร์ 145 สาขา ปีนี้พร้อมใช้งบมากกว่า 30 ล้านบาท เพื่อรีโนเวทร้านสแตนอะโลนให้เป็นแฟล็กชิฟสโตร์ราว 30 สาขา ซึ่งทำไปแล้ว 5 สาขา เช่น เมกาบางนา, ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต และเซ็นทรัล เวสเกต เป็นต้น ซึ่งยังเหลืออีก 20-30 สาขาที่จะรีโนเวตในปีนี้ เฉลี่ยแต่ละสาขาใช้เงินไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท2.กลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันลูกค้าหลักของแม็คยีนส์ เป็นเจน Y, Z สัดส่วน 70% และเบบี้บูม 30% แบ่งเป็นหญิง 40% และชาย 60% จากนี้จะมุ่งเพิ่มฐานกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้น จากปัจจุบันแม็คยีนส์มีฐานลูกค้าที่เป็นสมาชิกอยู่ที่ 1.8 ล้านราย ด้วยกลยุทธ์แบรนด์แอมบาสเดอร์ ไม่ต่ำกว่า 1-2 คน เข้ามาเสริมทัพ จากปัจจุบันที่มี "อนันดา เอเวอริงแฮม“ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อยู่แล้ว3.สินค้า ปีนี้จะมีการออกคอลเลกชั่นใหม่อย่างน้อย 3 คอลเลกชั่น เพื่อตอบโจทย์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ล่าสุดแม็คยีนส์ ได้เปิดตัวคอลเลกชั่น “Mc x Ananda” (แม็ค x อนันดา) ผลงานการคอลลาบอเรชั่น ระหว่าง "แม็คยีนส์" และ "อนันดา เอเวอริงแฮม" ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ จากลายยันต์ไทยที่สะท้อนความเชื่อ ผสานกลิ่นอายสตรีทแฟชั่นในสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ ต่อยอดแคมเปญ My Mc My Way และสร้างสรรค์ลุคที่ดีที่สุดในแบบฉบับของตัวเอง ด้วยผลิตภัณฑ์จากแม็คยีนส์สำหรับคอลเลกชั่น "Mc x Ananda" แรงบันดาลใจจากลายยันต์ไทย พบกับลวดลายที่สะท้อนความอาร์ตดั้งเดิมที่สื่อสารความเชื่อแบบไทยที่ล้วนแล้วแต่มีความดึงามซ่อนอยู่ในความเชื่อเหล่านั้น ถูกถ่ายทอดลงบนไฮไลต์ไอเท็มอย่าง เสื้อเดนิมเชิ้ตทรงโอเวอร์ไซส์ ลิมิเต็ดอิดิชั่น ผลิตจำนวนจำกัด มาพร้อมกับดีเทลลายปักแม็คยีนส์โลโก้ ลายยันต์ไทยและลายเสือ มิกซ์แอนด์แมทช์ง่าย ใส่ได้ทั้งชายและหญิง ผลิตจากผ้าคอตตอน 100% ผ่านกระบวนการซิลค์กี้ (Silky) เพื่อให้เนื้อผ้าสัมผัสนุ่ม ลื่น เบา สบาย และสาวกมินิมัลสไตล์ห้ามพลาด ความเรียบโก้ที่ดูดีของเสื้อรีสอร์ทเชิ้ต ผ้าทวิล ทรงเรกูล่าฟิต กับงานพิมพ์รับเบอร์เพิ่มความโดดเด่นให้ลายกราฟฟิก มีมิติมากกว่าเคย“มั่นใจว่าคอลเลกชั่น Mc x Ananda จะเข้ามาสร้างสีสันให้กับลูกค้า และสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งใหม่ๆ ในสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์แม็คยีนส์ และอนันดา เอเวอริงแฮมได้เป็นอย่างดี ซึ่งพบว่าคนจีนให้ความสนใจอย่างมาก หรือเชื่อว่าในช่วง 6 เดือนนี้ คอลเลกชั่น Mc x Ananda จะช่วยเพิ่มยอดขายจากปกติอีก 60% ซึ่งทำออกมาเพียง 10,000-20,000 ตัวเท่านั้น” นายเจมส์ ริชาร์ด กล่าว.