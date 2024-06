‘แดนสาป The Cursed Land’ จากหนองจอกออกอาละวาดเทศกาลหนังระดับโลก บูชอนถึงนิวยอร์ก หนังสยองไทยที่โลกอยากดู

ไม่ใช่เพียงผู้ชมชาวไทยเท่านั้นที่ตื่นเต้นที่จะได้ก้าวเข้ามาพิสูจน์อาถรรพ์ลี้ลับต่างความเชื่อของ ภาพยนตร์เรื่อง “แดนสาป The Cursed Land” แต่เทศกาลภาพยนตร์จากทั่วโลกยังต้อนรับภาพยนตร์สยองขวัญรสชาติแปลกใหม่จากประเทศไทยเรื่องนี้กันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งหลังจากที่เดินสายฉายโชว์ในเทศกาลภาพยนตร์ International Film Festival of Rotterdam ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตามมาด้วย Ho Chi Minh City International Film Festival ประเทศเวียดนาม และ Asian Film Festival Rome ประเทศอิตาลี ล่าสุด ภาพยนตร์ผลงานอำนวยการสร้างโดย นนทรีย์ นิมิบุตร และผู้กำกับ ภาณุ อารี เรื่อง “แดนสาป The Cursed Land” ได้รับเลือกฉายในอีก 2 เทศกาลใหญ่ของแวดวงภาพยนตร์นานาชาติ อย่างเทศกาลภาพยนตร์ Bucheon International Film Festival และสดๆร้อนๆ กับการเข้าร่วมเทศกาล New York Asian Film Festival ร่วมกับผลงานของผู้กำกับแถวหน้าจากเกาหลีใต้ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และไต้หวันนับว่าเป็นการเดินทางที่น่าจับตามองของเรื่องราวลี้ลับของบ้านหลังเก่าในเขตหนองจอกที่ 2 พ่อลูกชาวพุทธอย่าง มิตร (รับบทโดย อนันดา เอเวอริงแฮม) และ เมย์ (รับบทโดย เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ) ทั้งสองขอมาลงหลักปักฐานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังสูญเสียคนที่พวกเขารักในบ้านเก่าแก่กลางชุมชนคนมุสลิม แต่ไม่เพียงที่ทั้งคู่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและผู้คนที่ต่างความเชื่อต่างความศรัทธา แต่ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาต้องรับมือกับอาถรรพ์ลี้ลับที่ตามรังควานไม่จบไม่สิ้นร่วมพิสูจน์เรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติบนเส้นแบ่งความเชื่อของศาสนาพร้อมได้เห็นพิธีกรรมไสยศาสตร์ ต่างถิ่นนับได้ว่าเป็นประสบการณ์ความสยองขวัญในโรงภาพยนตร์ที่ต้องมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาสักครั้ง อย่าสวดผิดคาถา อย่าบูชาผิดเจ้าที่ “แดนสาป The Cursed Land” มีกำหนดเข้าฉาย 11 กรกฎาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์