ศศินทร์ และ SCGC ลั่นระฆังการแข่งขัน Bangkok Business Challenge 2024 ชูแนวคิด “Growing Impactful Ventures” ดันสตาร์ตอัปสร้างธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

เปิดฉากจัดการแข่งขันโดยมีธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ซึ่งการแข่งขัน Bangkok Business Challenge เป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ตอัประดับโลกภาคภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตและนักศึกษาที่จัดขึ้นมายาวนานที่สุดในเอเชีย โดยในปีนี้การแข่งขันได้ใช้แนวคิดหรือการขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2567 ณ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ โดยจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของ(SasinIEW)กล่าวว่า “เป็นกลไกในการผลักดันผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นให้ลงมือแก้ไขปัญหาระดับโลกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น”เผย “SCGC มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ โดยมุ่งพัฒนานวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลก สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMER™ พร้อมนำเสนอกรีนโซลูชันตามแนวทาง Low Waste, Low Carbon เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนอกเหนือจากการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนแล้ว SCGC ยังเล็งเห็นว่าการผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup ในระดับอุดมศึกษาผ่านการประกวดแผนธุรกิจยังเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในวงกว้าง ซึ่งนับเป็นปีที่ 9 แล้วที่ SCGC ได้ร่วมกับศศินทร์เพื่อพัฒนา Startup ของประเทศไทยให้สามารถอัปสเกลก้าวไกลสู่ระดับโลก ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมให้เกิด Startup Ecosystem ที่มีเครือข่ายทั่วโลกแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการพัฒนาธุรกิจที่ส่งผลกระทบเชิงบวกเพื่อขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมและโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Innovation & Solutions) มาสร้างสรรค์ธุรกิจเพื่อร่วมกันสู่สังคมคาร์บอนต่ำต่อไป”การแข่งขัน Bangkok Business Challenge 2024 มีทีมจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 276 ทีม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 60% โดยมาจาก 62 สถาบันอุดมศึกษา ใน 19 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีป และมีทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทั้งสิ้น 20 ทีม ทั้งนี้การแข่งขันมีเกณฑ์การประเมินที่ให้น้ำหนักในด้านความยั่งยืนและผลกระทบเชิงบวกกว่า 20% โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์จากหลากหลายภาคส่วน อาทิ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด มาร่วมเป็นกรรมการตัดสิน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมที่ดีที่สุดและคู่ควรกับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HM The King’s Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's Sustainability Award จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรับรางวัลเงินสดรวมมูลค่ามากกว่า 42,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 1,500,000 บาทสำหรับ 20 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ได้แก่ทีม Mantra Kombucha จาก Nong Lam University - Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนามทีม SeaNergy จาก Bangladesh University of Engineering and Technology ประเทศบังกลาเทศทีม Kairos จาก Putra Business School ประเทศมาเลเซียทีม ProPika จาก University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกาทีม Cardicare จาก Bangladesh University of Engineering and Technology ประเทศบังกลาเทศทีม Boo จาก Universitas Prasetiya Mulya ประเทศอินโดนีเซียทีม Karobar App จาก Itahari International College ประเทศเนปาลทีม OxyJet จาก Bangladesh University of Engineering and Technology ประเทศบังกลาเทศทีม MetaCycler Bioinnovations จาก University of Waterloo ประเทศแคนาดาทีม Ne.Sense จาก National Yang Ming Chiao Tung University ไต้หวันทีม CARSUP จาก Chulalongkorn University ประเทศไทยทีม MediFind จาก Ho Chi Minh City University of Technology ประเทศเวียดนามทีม Akar จาก Institut Teknologi Bandung ประเทศอินโดนีเซียทีม Allegrow จาก The Hong Kong University of Science and Technology ฮ่องกงทีม Thaniie Wise Wishlor จาก Mahidol University ประเทศไทยทีม JT Space จาก The Hong Kong University of Science and Technology ฮ่องกงทีม Oli จาก Asian Institute of Management ประเทศฟิลิปปินส์ทีม KaseChar จาก Asian Institute of Technology ประเทศไทยทีม XOBIFY จาก Khon Kaen University ประเทศไทยทีม Wicked XR จาก Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลียสำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง https://bbc.sasin.edu/2024 และร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมที่ร่วมแข่งขันผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งบนแพลตฟอร์ม Facebook: Bangkok Business Challenge ( www.facebook.com/bangkokbusinesschallenge