“ไมเร็กซ์” จัดเต็มแผนรุกเครื่องครัว ส่งรุ่นใหม่ไมย์เออร์ชิงตลาด 3.5 หมื่นล.

ผู้จัดการรายวัน 360 -ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) บุกตลาดเครื่องครัว 3.5 หมื่นล้าน ส่ง MEYER (ไมย์เออร์) รุ่น White Steel Series และ Luna Series เสริมทัพ กลุ่มสแตนเลสสตีล ครั้งแรกในรอบ 25 ปี วางแผนเจาะกลุ่ม Home Cooking ที่กำลังโตต่อเนื่อง ตั้งเป้าสิ้นปี 67 ปิดยอดขายเพิ่ม 15%นายโจเซฟ โล ผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการ บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด และ บริษัท ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตอกย้ำภาพผู้นำด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Cookware and Bakeware ระดับโลก ที่มีศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายแบรนด์เครื่องครัวคุณภาพหลายแบรนด์ชั้นนำ ซึ่งประเทศไทยถูกยกให้เป็นศูนย์กลางพัฒนาสินค้าของเครือที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มีกำลังการผลิตกว่า 150,000 ชิ้นต่อวันโดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเหล่าแฟนคลับ MEYER หรือกลุ่มลูกค้าใหม่นิวเจน ทำให้บริษัทฯ ปิดยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 30% โดยความสำเร็จดังกล่าว มาจากผลวิเคราะห์เชิงลึก Consumer Insight, การตอบโจทย์ความต้องการแบบ Outside-In, การเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพหลากหลายแพลตฟอร์ม, การใช้กลยุทธ์ Partnership Collaboration Marketing เปิดตัวเครื่องครัวคอลเลกชั่นพิเศษ มิคกี้และมินนี่เม้าส์ ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี Disney, การจัดแคมเปญแลกซื้อร่วมกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ตลอดจนมุ่งสร้าง Branding และวางแผนสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์ทั้ง Online และ Offline ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริงทั้งนี้ ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) เดินหน้าคิดค้น พัฒนา ต่อยอดนวัตกรรม Cookware พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจในการเข้าครัว สร้างโมเม้นท์แห่งความสุข สนุก อบอุ่น ให้การทำอาหารเป็นเรื่องง่าย ปลอดภัย ได้สุขภาพดี ภายใต้แนวคิด If you cook, you’re chef โดยครั้งนี้ส่งแบรนด์แม่ทัพ MEYER บุกตลาดกลุ่มเครื่องครัวสแตนเลสสตีลอีกครั้งในรอบ 25 ปี ด้วยการเปิดตัวสินค้า 2 รุ่นใหม่ล่าสุด White Steel Series และ Luna Series วัสดุขึ้นรูปพรีเมียมเกรด ทรงคลาสสิค เรียบหรู สามารถใช้งานได้ดีกับเตาทุกประเภท โดยวางเป้าหมายสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น 15% ภายในสิ้นปี 67 จากการวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ และโชว์รูมไมย์เออร์ 80% และช่องทางออนไลน์อื่นๆ อีก 20% ซึ่งคาดว่าภายในปี 68 จะเน้นสัดส่วนช่องทางการขายอยู่ที่ Offline 50% และ Online 50% ตามทิศทางตลาดออนไลน์ที่เติบโตต่อเนื่องในขณะที่ ภาพรวมตลาดเครื่องครัวไทยในปัจจุบัน มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท และในปี 2568 บริษัทฯ คาดว่าตลาดจะมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้น 2-5 % จากปัจจัยบวกด้านการใช้วิถีชีวิตปกติหลังเกิดโรคระบาด ผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ สุขอนามัย ใส่ใจเลือกรับประทานอาหารและวัตถุดิบที่ดี มีประโยชน์ สะอาด ปลอดภัย ส่งผลให้กลุ่ม Home Cooking ได้รับความนิยมต่อเนื่อง และยังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว ด้วยแรงกระตุ้นจากโซเชียลมีเดียของเหล่าดารา ศิลปิน อินฟลูเอ็นเซอร์ ต่างๆ ที่หันมาสร้างตัวตน ผ่านการโชว์เครื่องครัว ทำอาหาร ขนมหวาน เบเกอรี่ เป็นต้นนอกจากนี้ยังเห็นแนวโน้มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจอยากเป็นเชฟทำอาหารเพิ่มขึ้น โดยมีแรงสนับสนุนจากรายการแข่งขันทำอาหารทั้งไทยและต่างประเทศ ส่งผลให้ตลาดเครื่องครัวไทย มีทิศทางสดใสและดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตั้งงบประมาณกว่า 30% ของเป้าหมายยอดขาย เจาะกลุ่มลูกค้าฐานใหม่ รวมไปถึงรักษาลูกค้ากลุ่มเดิมที่ต้องการอัพเกรดเครื่องครัวที่ตอบโจทย์การใช้งานยิ่งขึ้น โดยวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ ตอกย้ำ Branding ทั้ง Mass Media และ Social Media ในทุกช่องทางได้แก่ Facebook : meyercookware, Instagram: meyerthai, Web site : potsandpans.in.th และ Line : @meyercookwareรวมทั้งยังให้ความสำคัญกับพลังการบอกต่อผ่านโซเชียลมีเดีย โดยอาศัย Influencer ที่น่าเชื่อถือเป็นหลักอีกด้วย ทั้งนี้ ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม และยังมุ่งเน้นการผลิตแบบ Net Zero รักษาสิ่งแวดล้อม Reduce GHG emission, Reduce waste to landfill, and Corporate Social Responsibility (CSR)