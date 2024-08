สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ยกขบวนร้านใหม่แบรนด์ดังเสริมทัพดึงดูดนักช้อป

ผู้จัดการรายวัน 360 - สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ตอกย้ำการเป็นโกลบอลเดสติเนชั่นใจกลางกรุง เป็นที่หนึ่งในใจของเหล่านักช้อปทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เปิดกลยุทธ์ครึ่งปีหลังระดมแม็กเน็ตใหม่ๆ มาสร้างประสบการณ์เหนือระดับและความแปลกใหม่ สร้างความตื่นเต้นให้กับลูกค้าอยู่เสมอ ระดมแบรนด์ดังและร้านยอดฮิต เปิดเอาใจนักช้อป เร่งเครื่องสร้างยอดขายให้ร้านค้าแบรนด์ดังภายในศูนย์อย่างต่อเนื่องนางสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ครึ่งปีแรกของปี 2567 ที่ผ่านมา สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างยอดขายให้ร้านค้าแบรนด์ดังภายในศูนย์ และสร้างทราฟฟิคได้ทะลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง มีทราฟฟิคนักช้อปเข้ามาจับจ่ายภายใน สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ รวมกว่า 37 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในครึ่งปีหลังโดยล่าสุด สยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ “Travelers’ Choice 2024” จาก Tripadvisor ซึ่งเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของเหล่านักท่องเที่ยวและนักเดินทางจากทั่วโลก ที่ร่วมโหวตให้คะแนน ตอกย้ำการเป็น World Class Shopping Destination ที่ครองใจคนทั่วโลก“เราให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะ มอบประสบการณ์เหนือระดับและสร้างความแปลกใหม่ น่าตื่นเต้น อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ (Extraordinary Experience-Driven) มุ่งดึงดูดลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าประจำ ที่เมื่อก้าวเข้าสู่ศูนย์การค้าของเราจะพบความแปลกใหม่ มีทั้งสินค้าและกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ครบครัน เป็นไปตามแนวคิดในการสร้าง Value Creation ให้ทุกการมาเยือนของลูกค้ามีคุณค่าและเกิดความประทับใจ” นางสรัลธร กล่าวในครึ่งปีหลังของปี 2567 นี้ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ จึงระดมแม็กเน็ตใหม่ๆ เข้ามาอย่างหลากหลาย ตอบรับความต้องการลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ โดย สยามพารากอน ตอกย้ำการเป็นลักซ์ชูรี่เดสติเนชั่น เดือน ก.ค. นี้ เหล่าลักซ์ชูรี่แบรนด์ในสยามพารากอนได้ร่วมพลิกโฉมใหม่สร้างความตื่นตะลึงด้วยร้านแฟล็กชิปสโตร์ใหม่ อาทิ Dolce&Gabbana คอนเซ็ปต์สโตร์ใหม่ ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่คุณสามารถจะสำผัสได้ในประเทศไทย, Gucci ภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ของแบรนด์ซึ่งมีความแตกต่างจากที่เคยมีมา และ Casablanca ช้อปปิ้งสเปซ แรกในประเทศไทยนอกจากนี้ ยังมีร้านเปิดใหม่ ได้แก่ Dyson แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำครบครันที่สุดแบบ Flagship store จากอังกฤษ มาเปิดช็อปใหม่ล่าสุดที่ชั้น 2 สยามพารากอน อัดแน่นด้วยผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสุดล้ำ, Asia Book Concept ใหม่ในรูปแบบใหม่ ที่แรกในประเทศไทยร้านหนังสือนานาชาติที่รวบรวมหนังสือสำหรับทุกความชื่นชอบ, Sandro แบรนด์เสื้อผ้าจากปารีสที่ขึ้นชื่อเรื่องสไตล์ความคลาสสิก มาร่วมเปิดช้อปล่าสุดที่สยามพารากอนสำหรับในครึ่งปีหลังนี้ มีร้านใหม่แบรนด์ดังที่จะเข้ามาเปิดร้านใน สยามพารากอน มากมายหลากหลายทุกกลุ่มสินค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบครันยิ่งขึ้นไปอีกขั้น เตรียมพบกับบูติกสำหรับผู้หญิงโฉมใหม่ของ Prada และ รูปโฉมใหม่ของ Bulgari ลักซ์ชูรี่แบรนด์สุดฮอต , ร้านใหม่ล่าสุดของ Montblanc , Zara Home , Pasaya, Boonlapo , Nespresso, และ ร้าน Loft สาขาใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ใหม่สำหรับสยามพารากอนโดยเฉพาะนอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารใหม่ๆ เข้ามาเปิดในสยามพารากอน อาทิ ร้าน KATEI Shabu พรีเมี่ยมชาบูและยากินิคุจากญี่ปุ่น, นอกจากนี้ เตรียมเปิดพื้นที่ใหม่ล่าสุดบนพื้นที่ชั้น 5 เปิดตัวด้วยร้านแฟล็กชิปสโตร์ของ Karun Thai Tea แบรนด์ชาไทยพรีเมียมที่ตอบโจทย์คนรักชา เป็นร้านยอดฮิตของเหล่านักท่องเที่ยวที่อยู่ในลิสต์ Must Visit Must Try มาในคอนเซ็ปต์ใหม่เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย , และยังมีร้านอาหารและร้านขนมใหม่ๆ ที่เตรียมจะเปิดร้านคือ Pang Cha by Lukkaithong , Ronnies Macaron , Acai Waikiki, Buddhi Belly, และ Hikariสยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ระดมเปิดร้านอาหารและขนมยอดฮิต ตอบสนองกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบและแสวงหาของอร่อย โดยมีร้านใหม่ที่เปิดให้บริการแล้วในไตรมาสที่ 2 บนชั้น 2 สยามเซ็นเตอร์ ได้แก่ ร้าน Zhang Liang Malatang ซุปหม่าล่าเจ้าดังในตำนานที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “The King of Malatang” การันตีความฮอตกว่า 6,000 สาขาทั่วโลก ร้าน BHC Chicken ร้านไก่ทอดเกาหลีตัวจริง ที่ชั้น 2 ไก่ทอดที่คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยโดยการทอดด้วยน้ำมันดอกทานตะวันโอเลอิกคุณภาพสูง ร้าน Sicha Premium Thai Tea เอาใจนักท่องเที่ยวนำร้านชาไทยเจ้าดังจากจตุจักร นำชาชั้นดีมาเสิรฟ์ใจกลางสยามล่าสุด สยามเซ็นเตอร์ เอาใจสายหวาน เปิดพื้นที่ต้อนรับ ร้าน After You คาเฟ่ขนมหวานที่ให้บริการขนมและเครื่องดื่มยอดนิยมหลากหลายมากกว่า 15 ปี มาเปิดสาขาใหม่ล่าสุดใจกลางสยาม พร้อมกับร้าน LUGGAW (ลูกก๊อ) ร้านผลไม้รูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพที่มีคอนเซ็ปต์ "สด สะอาด ปลอดภัย" การเปิดสาขาใหม่ ที่สยามเซ็นเตอร์ เป็นการตอบสนองความต้องการและตอบรับความนิยมของลูกค้าทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชื่นชอบร้านขนมอร่อย นอกจากนั้น ยังมี “FUNDAO” แบรนด์แฟชั่นเครื่องหนังลิมิตเลส โดยฝีมือดีไซเนอร์ไทย ฝันดาว แบ้สกุล ซึ่งได้ร่วมโชว์แฟชั่นโชว์อย่างเฉิดฉาย ณ Paris Fashion Week 2024 มาเปิดร้านกระเป๋าและแอ็กเซสเซอรี่สุดฮอตที่เป็นที่ชื่นชอบของเหล่าเซเลบคนดังสำหรับครึ่งปีหลังนี้ สยามเซ็นเตอร์ มีร้านค้าใหม่ๆ มาร่วมนำเสนอพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจใหม่ๆ มากมาย อาทิ C.P.S. COFFEE ที่พร้อมเสิร์ฟเมล็ดกาแฟคุณภาพชั้นเยี่ยมที่ผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถัน, King Kong Fried Skewer ร้านปิ้งย่างหม่าล่าสุดอร่อย , และ ร้าน Victoria's Secret Full Assortment ที่จะเปิดตัวรูปโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่ด้วยคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด นอกจากนี้ ยังมีร้านใหม่กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์เข้ามาเปิดแฟล์กชิปสโตร์ ได้แก่ TARMAFIA , allur.store เป็นการตอกย้ำเมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ของสยามเซ็นเตอร์ พร้อมความแรงไม่หยุดและต่อเนื่องกับ Pop Mart pop up ที่มีคอลเลคชั่นที่แตกต่างและพิเศษอย่างสม่ำเสมอสยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ตอกย้ำการเป็น The Biggest Arena of Lifestyle Experiments ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์สุดตื่นเต้นเร้าใจ พร้อมให้ทุกคนเข้ามาค้นพบ (Experiment), สร้างสรรค์ (Create) และพัฒนา (Cultivate) ได้อย่างไม่รู้จบ เปิด ป็อบอัพสโตร์ LuLu the Piggy แห่งแรกในประเทศไทย โดยจับมือกับ LuLu the Piggy อาร์ททอยคาแรกเตอร์สุดฮอตที่มาแรงเขย่าวงการ เอาใจคอมมูนิตี้อาร์ททอยเลิฟเวอร์ ตอบรับกระแสความนิยมอาร์ตทอยที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง วันนี้ – 31 สิงหาคม 2567 ณ ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่นอกจากนี้ สยามดิสคัฟเวอรี่ ยังได้ชวน Lulu the Piggy มาร่วมคอลลาบอเรชั่นกับร้านอาหารดัง Babyccino & Co. ร่วมกันเป็นครึ่งแรก สร้างสรรค์เมนูสุดพิเศษทั้งของหวานและเครื่องดื่ม พร้อมเสิร์ฟที่ร้าน Babyccino & co. ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ ให้คนรัก LuLu the Piggy ได้มีความสุขมากขึ้น เป็นการทำการตลาดในหลากหลายมิติ เพื่อสร้างประสบการณ์ประทับใจให้กับลูกค้าเมื่อเดือนมิ.ย. 2567 ที่ผ่านมา MUJI แบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์สัญชาติญี่ปุ่นชั้นนำระดับโลก ได้เปิดร้านมูจิ สยามดิสคัฟเวอรี่โฉมใหม่ ตอบรับกระแสลูกค้าใจกลางสยาม โดยขยายพื้นที่ภายในร้านให้ใหญ่กว่าเดิมถึง 3 เท่า พร้อมดันให้เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนมีไลฟ์สไตล์ใจกลางกรุงเทพมหานคร นำเสนอสินค้าไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันทุกหมวดหมู่อย่างครบครัน กว่า 5,000 รายการ บนพื้นที่กว่า 1,300 ตารางเมตร ที่ชั้น 2 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยมสำหรับแบรนด์ใหม่ที่จะเข้ามาเปิดใน สยามดิสคัฟเวอรี่ มีแบรนด์แฟชั่นสุดฮอตมาร่วมเปิดร้านและแฟล็กชิปสโตร์ ได้แก่ GANNI แบรนด์แฟชั่นสัญชาติเดนมาร์กที่กำลังมาแรงและเป็นกระแสทั่วโลก และ marimekko แบรนด์ไลฟ์สไตล์จากประเทศฟินแลนด์ ที่ขยายพื้นที่เปิดเป็นสไตร์ใหม่ ตอกย้ำกระแสฮอตเพื่อนำเสนอสินค้าได้ครบครันมากขึ้น , EVISU สตรีทแวร์แฟชั่นแบรนด์ดังระดับโลกจากญี่ปุ่น , Moleskin แฟล็กชิปสโตร์แรกในประเทศไทย , Lojel แบรนด์กระเป๋าเดินทางสุดฮอตร้านแรกในไทย , LUXOPTIC ร้านแว่นสาขาใหม่ล่าสุด และยังมีแบรนด์ใหม่ที่เตรียมเปิดตัวอีกเร็วๆ นี้การระดมแบรนด์ใหม่ๆ เข้ามาเสริมแม็กเน็ตในพื้นที่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ เป็นการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลักทั้งลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีความต้องการและติดตามกระแสเทรนด์ ทั้งยังเป็นการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในทุกครั้งที่มาเยือน ตอกย้ำการเป็นศูนย์การค้าที่ครองตำแหน่งที่หนึ่งในใจหรือ Top of Mind ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องต่อไป