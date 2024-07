สบพ. จับมือ Qatar Airways จัดกิจกรรมให้ความรู้ เตรียมพร้อมสู่อาชีพสายการบิน

สบพ. จับมือ Qatar Airways จัดกิจกรรมให้ความรู้ เตรียมพร้อมสู่อาชีพ ในบริบทสายการบินเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) โดยกองวิชาวิทยาการการบิน จับมือกับ สายการบิน Qatar Airways จัดกิจกรรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการเข้าสู่อาชีพในบริบทของสายการบิน โดยมี ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาวิทยาการการบิน พร้อมด้วยคณาจารย์ สบพ. ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สายการบิน Qatar Airways ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สบพ. กรุงเทพฯซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของ สบพ.เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสายการบิน Qatar Airways อาทิ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรช่างอากาศยาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน และเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา พร้อมทั้งได้รับความรู้ความมั่นใจ ในการประกอบอาชีพในธุรกิจสายการบิน เพื่อพัฒนาการเรียนและวางแนวทางการประกอบอาชีพของตนเอง ให้ประสบผลสำเร็จต่อไปสำหรับ Qatar Airways เป็นสายการบินที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในระดับโลก อาทิ "รางวัลสายการบินที่ดีที่สุดในโลก" ติดต่อกัน 7 สมัย จาก Skytrax ในปี 2554, 2555, 2558, 2560, 2562, 2564 และ 2565 “รางวัลสายการบินชั้นธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Business Class) ประจำปี 2566” โดยองค์กรจัดอันดับสายการบินระดับนานาชาติ Skytrax “รางวัลสายการบินที่ดีที่สุดในตะวันออกกลาง (Best Airline in the Middle East)” “รางวัลห้องรับรองสายการบินชั้นธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก (World's Best Business Class Lounge)” และ “รางวัลสายการบินที่มีเลานจ์รับประทานอาหารชั้นธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก (World's Best Business Class Lounge Dining)” ณ งานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ Paris Air Show ประจำปี 2566