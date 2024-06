"กาตาร์ แอร์เวย์ส" คว้าแชมป์สุดยอดสายการบินแห่งปี 67" ควบสายการบินชั้นธุรกิจยอดเยี่ยม 5 ปีซ้อน

รางวัล Airline Ratings ประจำปี ประกอบไปด้วยหลายหมวดหมู่ ได้แก่ บริการสื่อสาระบันเทิงบนเครื่องยอดเยี่ยม บริการอาหารชั้นเยี่ยม สมาชิกลูกเรือยอดเยี่ยม สายการบินที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม และ สายการบินภูมิภาคแห่งปี โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ได้แก่ อายุของฝูงบิน รีวิวจากผู้โดยสาร ความสามารถในการทำกำไร ความปลอดภัย ระดับของผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และแผนการสั่งซื้อฝูงบินล่วงหน้าGeoffrey Thomas บรรณาธิการบริหาร Airline Ratings เผยว่า “จากการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน กาตาร์ แอร์เวยส์มีคะแนนเป็นอันดับแรกในหลายด้าน แม้ว่าห้าอันดับแรกจะมีคะแนนที่สูสีกันมาก แต่กาตาร์ แอร์เวย์สมีคะแนนจากผู้โดยสารสูงที่สุด สามารถเห็นได้จากความคิดเห็นที่กล่าวถึงการให้บริการที่มีมาตรฐานสูงและมีความมั่นคงเสมอมา”ทำให้ปีนี้ (2567) กาตาร์ แอร์เวยส์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ สายการบินแห่งปี รางวัลสายการบินที่ให้บริการอาหารยอดเยี่ยม และรางวัลสายการบินชั้นธุรกิจยอดเยี่ยม เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน รวมถึงคว้ารางวัล จาก Airline Ratings มาครองวิศวกร บาดร์ โมฮัมเหม็ด อัล-เมียร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส กล่าวว่า “พวกเรายึดมั่นในการมอบประสบการณ์ชั้นเยี่ยมให้กับลูกค้า โดยรางวัล "สายการบินแห่งปี" จาก Airline Ratings ได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการบริการชั้นเยี่ยมมาโดยตลอด และถือเป็นพลังในการสานต่อพันธกิจของเราที่มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมและการดูแลลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่นิยามความเป็นกาตาร์ แอร์เวย์ส”สำหรับ กาตาร์ แอร์เวย์ส เป็นสายการบินแรกในตะวันออกกลางที่ได้รับการรับรองระดับสูงสุดจากโครงการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (IEnvA) ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) โดยอิงตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับ เช่น ISO 14001ในฐานะผู้ลงนามครั้งแรกในปฏิญญาพระราชวังบักกิงแฮมในเดือนมีนาคม 2559 กาตาร์ แอร์เวย์สได้กลายเป็นสายการบินแรกของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมในการป้องกันการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในการบินที่ผ่านมากาตาร์ แอร์เวย์สได้รับรางวัลต่าง ๆ ในระดับโลกมากมาย อาทิรางวัล "สายการบินที่ดีที่สุดในโลก" ติดต่อกัน 7 สมัย จากสกายแทร็กซ์ ในปี 2554, 2555, 2558, 2560, 2562, 2564 และ 2565 รางวัลสายการบินชั้นธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Business Class) ประจำปี 2566 โดยองค์กรจัดอันดับสายการบินระดับนานาชาติสกายแทร็กซ์ รางวัลสายการบินที่ดีที่สุดในตะวันออกกลาง (Best Airline in the Middle East) รางวัลห้องรับรองสายการบินชั้นธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก (World's Best Business Class Lounge) และ รางวัลสายการบินที่มีเลานจ์รับประทานอาหารชั้นธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก (World's Best Business Class Lounge Dining) ณ งานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ Paris Air Show ประจำปี 2566 เป็นต้นนอกจากนี้กาตาร์ แอร์เวย์สยังได้รับการโหวตให้เป็น "เว็บไซต์สายการบินที่ดีที่สุดในโลก" จาก World Travel Tech Awards อีกด้วยปัจจุบัน กาตาร์ แอร์เวย์ส มีเที่ยวบินที่เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางกว่า 170 แห่งทั่วโลก ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด (HIA) ในกรุงโดฮา ซึ่งได้รับการโหวตจากสกายแทร็กซ์ให้เป็น "สนามบินที่ดีที่สุดในโลก" ในปี 2564, 2565 และ 2567 โดยในปี 2567 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัดยังได้รับรางวัล "สนามบินที่ดีที่สุดในตะวันออกกลาง (Best Airport in the Middle East)" ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 และรางวัล "สนามบินที่มีประสบการณ์การชอปปิ้งที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Airport Shopping)" ติดต่อกันเป็นปีที่สอง