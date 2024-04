“สนามบินฮามัด” กาตาร์ คว้าแชมป์สนามบินดีที่สุดในโลกปี 67 ส่วนสุวรรณภูมิของไทย ติดอันดับ 58

1.สนามบินฮาหมัด กาตาร์ (2)

2.สนามบินชางงี สิงคโปร์ (1)

3.สนามบินอินชอน เกาหลีใต้ (4)

4.สนามบินฮาเนดะ ญี่ปุ่น (3)

5.สนามบินนาริตะ ญี่ปุ่น (9)

6.สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ฝรั่งเศส (5)

7.สนามบินดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (17)

8.สนามบินมิวนิก เยอรมนี (7)

9.สนามบินซูริค สวิตเซอร์แลนด์ (8)

10.สนามบินอิสตันบูล ตุรกี (6)

(Skytrax) บริษัทจัดอันดับสายการบินและสนามบินทั่วโลก ประกาศรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2567 (Skytrax World Airport Awards 2024) จากการประเมินของนักเดินทางทั่วโลก โดยพิจารณาจากเกณฑ์ประสิทธิภาพหลักของสนามบิน จากรายชื่อสนามบินที่ส่งเข้าท้างชิงทั่วโลกกว่า 500 แห่ง โดยปีนี้จัดขึ้นที่ Passenger Terminal Expo 2024 ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนีผลรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2567 (World’s Best Airports of 2024) อันดับ 1 ได้แก่ “ซึ่งปีนี้แซงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ แชมป์เก่าปีที่แล้ว ขึ้นมาครองอันดับ 1 อีกครั้ง ส่งผลให้สนามบินฮาหมัด สามารถคว้ารางวัลสนามบินที่ดีที่สุดในโลก มาครองได้ถึง 3 ครั้งในรอบ 4 ปี คือ ปี 2564 ปี 2565 และปี 2567 (ปี 2566 คว้าอันดับ 2)นอกจากนี้ในปีนี้ (2567) สนามบินฮาหมัด ยังคว้าตำแหน่ง “” เป็นปีที่ 2 และ” เป็นปีที่ 10 ติดต่อกันวิศวกร บาดร์ โมฮัมเหม็ด อัล-เมียร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ผู้นำการพัฒนาและการเติบโตของท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัดในทศวรรษที่ผ่านมา กล่าวว่า “ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด ที่เราได้ฉลองครบรอบ 10 ปีของความเป็นเลิศในการบริการ การเชื่อมต่อผู้โดยสารจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างราบรื่น ซึ่งสะท้อนถึงความทุ่มเทของทีมงานและพันธมิตรของเราที่มีส่วนช่วยให้ผู้โดยสารมีประสบการณ์การเดินทางที่ดีเยี่ยม การลงทุนอย่างต่อเนื่องในการอำนวยความสะดวกและการเปิดตัวนวัตกรรมด้านร้านค้าและบริการ ภายในอาคารผู้โดยสารพื้นที่กว้างขวางที่ได้ช่วยให้พวกเราทุกคนได้บรรลุความสำเร็จนี้อย่างไร้สมบูรณ์แบบ”วิศวกร บาดร์ โมฮัมเหม็ด อัล-เมียร์ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตอบสนองต่อความต้องการและแนวโน้มการเดินทางของผู้โดยสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเสมอ โดยได้กล่าวเสริมว่า “ผู้โดยสารเป็นจุดศูนย์กลางของกลยุทธ์การพัฒนาของเรา และเรายังคงมุ่งมั่นให้บริการเกินความคาดหวังของพวกเขาอยู่เสมอ เราได้นำเสนอประสบการณ์ที่หลากหลายภายในสนามบิน เช่น 'Souq Al Matar' ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผสมผสานระหว่างร้านค้าปลีกและร้านอาหาร มอบบรรยากาศที่สะท้อนวัฒนธรรมของกาตาร์ได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมี ‘Orchard’ ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนที่เหมาะสำหรับการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจระหว่างเที่ยวบิน รวมถึงห้องรับรองระดับหรูอีกหลายแห่ง เรามุ่งมั่นในการผลักดันขอบเขตของอุตสาหกรรมเพื่อรักษาตำแหน่งของเราในฐานะสนามบินชั้นนำของโลก”ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัดประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในปี 2566 ด้วยการต้อนรับผู้โดยสารมากกว่า 45 ล้านคน เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง 31% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งแซงหน้าช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ สนามบินยังได้ต้อนรับสายการบินพันธมิตรใหม่ ๆ เพื่อขยายบริการไปยังจุดหมายปลายทางกว่า 250 แห่ง รวมถึงเที่ยวบินโดยสาร เที่ยวบินขนส่งสินค้าและเที่ยวบินเช่าเหมาลำในขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัดกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของการดำเนินงานในปี 2567 ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีกปีที่มีความคึกคักและสดใส สนามบินได้เตรียมกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อรองรับนักเดินทางจากทุกภูมิภาค รวมถึงการต้อนรับพันธมิตรสายการบินรายใหม่ การยกระดับการเชื่อมต่อ และการสนับสนุนความพยายามของกาตาร์ในการจัดงานกิจกรรมระดับโลกมากมาย ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัดมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์แห่งชาติกาตาร์ปี 2573 โดยมีเป้าหมายในการยกระดับความยั่งยืนผ่านการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ และการบุกเบิกความคิดริเริ่มที่จะนำพาอุตสาหกรรมการบินไปสู่ความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับ 10 อันดับสนามบินที่ได้รับรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดประจำปี 2567 จากการจัดอันดับของสกายแทร็กซ์ มีดังนี้ (ในวงเล็บคืออันดับเมื่อปีที่แล้ว)ด้านสนามบินสุวรรณภูมิของไทย ปีนี้ติดอันดับ 58 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก (ปีที่แล้วอันดับ 68) ทั้งนี้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้ตั้งเป้าหมายผลักดันท่าอากาศยานของไทยให้ติดอันดับ 1 ใน 50 สนามบินที่ดีที่สุดในโลกภายใน 1 ปี และติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลกภายใน 5 ปีส่วนสนามบินดอนเมือง ติดอันดับ 10 ของสนามบินสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Low-Cost Airline Terminals)