การบินไทย คว้ารางวัล 1 ใน 10สายการบินที่ให้บริการภาคพื้น และ พนักงานต้อนรับดีที่สุดในโลก

การบินไทยรับรางวัล 1 ใน 10 สายการบินที่ให้บริการภาคพื้นที่สนามบินที่ดีที่สุดในโลก พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ดีที่สุดในโลก และรางวัลพนักงานที่ให้บริการดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2567 จากสกายแทรกซ์บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลสายการบินที่ให้บริการภาคพื้นในสนามบินที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Airport Services) อันดับ 6 สายการบินที่มีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Airline Cabin Crew) อันดับ 8 และรางวัลสายการบินที่มีพนักงานให้บริการที่ดีที่สุดในเอเชีย (Best Airline Staff in Asia) อันดับ 8 จากการประกาศรางวัลจากสกายแทรกซ์ ประจำปี 2567 (The 2024 Skytrax World Airline Awards) รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการให้บริการของการบินไทยอยู่ในระดับที่นานาชาติยอมรับและพึงพอใจ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้โดยสารที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการบินไทยมาโดยตลอด การบินไทยจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาทั้งการให้บริการและผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในทุกด้าน เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจสูงสุดต่อไปSkytrax World Airline Awards จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักเดินทางทั่วโลก โดยในปี 2567 นี้ ได้รวบรวมผลสำรวจระหว่างเดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567 นำมาประเมินผลความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกๆ ด้าน ของสายการบินต่างๆ กว่า 350 สายการบิน