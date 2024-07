“ยุทธศักดิ์”เปิดทิศทางใหม่ I-EA-T Next Move: Fast & Furious สู่ผู้นำนิคมฯ พลังงานสะอาด

“ ยุทธศักดิ์”ประธานกรรมการกนอ.ชูทิศทางใหม่ “ก้าวต่อไปที่รวดเร็วและดุดันของ กนอ.: I-EA-T Next Move: Fast & Furious ” มุ่งเน้นใช้พลังงานสะอาดและระบบไฟฟ้าที่มั่นคงในนิคมฯ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย( กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ประกาศทิศทางใหม่เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ภายใต้แนวคิด "I-EA-T Next Move: Fast & Furious" ที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดและระบบไฟฟ้าที่มั่นคง เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยสู่การเป็นผู้ด้านอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนในภูมิภาคนี้ทั้งนี้โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะมลพิษ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ล้วนเป็นผลกระทบจากรูปแบบเศรษฐกิจเดิมที่เน้นการผลิต การใช้ และการทิ้งของเสียโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกนอ. ตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมI-EA-T Next Move: Fast & Furiousเป็นแผนงานเชิงรุกที่ครอบคลุมการดำเนินงานในหลายด้าน ได้แก่ 1.พลังงานสะอาด ทาง กนอ. จะเร่งเปลี่ยนผ่านแหล่งพลังงานในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือมาบตาพุด สู่การเป็น "นิคมพลังงานสะอาด" โดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดที่หลากหลาย เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล ก๊าซธรรมชาติ ไฮโดรเจน และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล (SMR) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน2.ระบบไฟฟ้ามั่นคง กนอ. จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน3.เทคโนโลยี AI ขับเคลื่อนอนาคต ทางกนอ. จะนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารจัดการสาธารณูปโภค การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน ไปจนถึงการพัฒนา Smart Port ที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด4.ดึงดูดการลงทุน กนอ. จะปรับเปลี่ยนบทบาทจาก Regulator สู่ Facilitator เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ EEC ด้วยการสร้าง Fast Track ช่วยประเทศทำการตลาด และเปิดพื้นที่รองรับการลงทุนใหม่ พร้อมทั้งจัดงาน I-EA-T Expo หรือ RISE Thailand เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และ5.ความยั่งยืนเป็นหัวใจ กนอ. จะมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission เพื่อให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ"I-EA-T Next Move: Fast & Furious เป็นก้าวสำคัญที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนในภูมิภาค ด้วยการขับเคลื่อนที่รวดเร็วและดุดัน กนอ. มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย และสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม" นายยุทธศักดิ์ กล่าว