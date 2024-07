หมายความว่าไง!? นักแสดงจาก Inside Out 2 บอกตัวเองไม่เหมือน "วิน ดีเซล" เพราะเขา "เข้าถึงง่าย และไม่มาสาย"

พอล วอลเตอร์ เฮาเซอร์ จาก "Inside Out 2" วัย 37 ปี ได้ให้สัมภาษณ์กับ Cinemablend ซึ่งนักข่าวได้เปรียบเทียบตัวละครของ เฮาเซอร์ ในภาพยนตร์แอนิเมชันของ ดิสนีย์ กับตัวละคร "กรูท" ของ ดีเซล ใน "Guardians of the Galaxy" มีความคล้ายกัน"คุณเหมือนกับวิน ดีเซลเลยตอนนี้" นักข่าวกล่าว ทำให้เฮาเซอร์รู้สึกไม่ค่อยพอใจนัก"กรุณาอย่าพูดแบบนั้น" เฮาเซอร์ตอบ "ผมคิดว่าผมตรงต่อเวลานะ แล้วก็เป็นคนเข้าถึงง่ายด้วย"เฮาเซอร์กล่าวต่อว่า "เวลาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับนักแสดงฮอลลีวูดที่ค่าตัวสูง แต่ปฏิบัติกับคนอื่นไม่ดี ผมจะเปิดโปงพวกเขาเสมอ และมันสนุกดี"แม้ว่า เฮาเซอร์ จะไม่ลงรายละเอียด แต่มีรายงานมาหลายปีเกี่ยวกับดราม่าหลังฉากระหว่างดาราในแฟรนไชส์ "Fast & Furious" โดยเฉพาะประเด็นระหว่าง ดีเซล และ ดเวย์น “เดอะ ร็อค” จอห์นสัน เกี่ยวกับพฤติกรรมไม่มืออาชีพของดีเซลความขัดแย้งเริ่มขึ้นหลังจากที่ จอห์นสัน วิจารณ์เพื่อนร่วมงานชายคนหนึ่งใน "Fast 8" ว่าปฏิบัติตัวแบบ "ไม่เป็นมืออาชีพ" เดอะ ร็อก เรียกนักแสดงคนนั้นว่า "ไก่อ่อน" และ "ขี้ขลาด" ด้วยแม้จอห์นสันจะไม่เปิดเผยชื่อ แต่แหล่งข่าวบอกกับ Entertainment Tonight บอกชัดเจนว่าเขาหมายถึง ดีเซล"หลายครั้งที่วินมาช้าถึงกองถ่ายและทำให้ดเวย์นและสมาชิกทีมงานคนอื่น ๆ หงุดหงิดมาก" แหล่งข่าวกล่าวกับ ET "ดเวย์นมาตรงเวลาตลอดการถ่ายทำ สำหรับ วิน เขาจะมากกองถ่าย เมื่อรู้สึกอยากมา แต่ ดเวย์นตรงข้ามโดยสิ้นเชิง ... ในช่วงท้ายของการถ่ายทำ ดเวย์นรู้สึกเบื่อกับเรื่องไร้สาระของวินจริง ๆ"