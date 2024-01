ไม่ไปแล้วอวกาศ! Fast 11 เตรียมคืนสู่สามัญแบบภาคแรก

ว่ากันว่า วิน ดีเซล จะกลับมารับบทเป็น ดอมินิค ทอเร็ตโต เป็นครั้งสุดท้ายใน Fast 11 ซึ่งข่าวบอกว่าหนังจะ Back To Basic ของหนังชุดนี้ด้วยการ "ตัด" องค์ประกอบที่ดู "หลุดโลก" ออกไปให้หมด"จะไม่มีการไปอวกาศ หรือตัวละครเก่งแบบยอดมนุษย์อีกแล้ว" คนวงในบอก และเปิดเผยว่าหนังจะเล่าเรื่องการ "ภารกิจ" สุดท้ายของทีม Fast ซึ่งอาจจะเป็นการปล้นครั้งสุดท้าย หรือการแข่งขันครั้งสำคัญด้วยผลตอบรับของ Fast 10 ที่น่าผิดหวัง ข่าวบอกว่า Fast 11 จะใช้ทุนสร้างน้อยลง และไม่ทะลุไปถึง 200 ล้านดอลลาร์ เหมือนหนังหลาย ๆ ภาคหลังอีกแล้วFast & Furious กลายเป็นแฟลนไชน์ระดับโลก และใช้ทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ ข่าวบอกว่า Fast X ใช้ทุนสร้างที่น่าตกใจถึง 340 ล้านดอลลาร์ โดยยังไม่ได้รวมค่าการตลาดเลยด้วยซ้ำไปขณะที่ F9 ก็ใช้ทุนสร้างถึง 200 ล้านดอลลาร์ มากกว่าอย่างเปรียบเทียบไม่ได้กับ The Fast and the Furious ภาคดั้งเดิมที่สร้างด้วยทุนเพียง 38 ล้านดอลลาร์