ยังป่วนหนัก! ระบบเช็กอินล่ม ตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติเดี้ยง ทอท.ระดมเจ้าหน้าที่ช่วยทุกส่วน

ยังแก้ไม่ได้! ทอท.ให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาล่วงหน้าเป็น 4 ชม. เหตุระบบเช็กอิน Navitaire ล่ม ต้องใช้แบบ Manual "แอร์เอเชีย, Scoot Tiger" กระทบหนัก อาจจะกระทบอีก 14 แอร์ไลน์ตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติเดี้ยงหมด จัดเจ้าหน้าที่ ตม.ประจำเต็มกำลังนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. กล่าวถึงกรณี Host Data Center ของระบบ Navitaire ขัดข้อง จึงทำให้ทุกสายการบินทั่วโลกที่ใช้ระบบดังกล่าวในทุกท่าอากาศยานไม่สามารถทำการเช็กอินผู้โดยสารและสำรองที่นั่งได้ โดยมีสายการบินหลักที่ได้รับผลกระทบแล้ว ได้แก่ 1. Thai Air Asia (FD) 2. Scoot Tiger (TR) และสายการบินที่อาจได้รับผลกระทบ ได้แก่ 1. Air Asia Berhad (AK) 2. Philippines AirAsia (Z2) 3. Indonesia AirAsia (QZ) 4. Air Asia Berhad (AK) 5. Firefly Airlines (FY) 6. INDIGO AIRLINES (6E) 7. Jet Star Asia (3K) 8. CEBU PACIFIC AIR (5J) 9. GO AIRLINES (INDIA) PRIVATE LTD. (G8) 10. HONG KONG EXPRESS AIRWAYS (UO) 11. JETSTAR AIRWAYS PTY LIMITED (JQ) 12. SPICEJET LTD. (SG) 13. THAI AIRASIA X (XJ) และ 14. Norse Atlantic Airways (NO)จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้โดยสารใช้เวลาเช็กอินนานกว่าปกติ ทอท. จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า 4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน ทั้งนี้ จากกรณีดังกล่าวส่งผลให้ระบบตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic channels) ไม่สามารถใช้งานได้ ทอท.จึงได้ประสานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้จัดกำลังพลเต็มทุกช่องตรวจในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในส่วนของ ทอท. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สนามบินเข้าดำเนินการโดยให้ความสะดวกในเรื่องการดูแลผู้โดยสารผ่านการเช็กอินแบบ Manual ส่วนผู้โดยสารที่ได้ทำการเช็กอินล่วงหน้ามาก่อนแล้วและไม่มีกระเป๋าสัมภาระโหลด สามารถใช้ระบบ Biometric ผ่านเข้าสู่จุดตรวจค้นได้เลย สำหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย ณ ทดม.ทางสายการบินแจ้งว่าจะไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินในวันนี้แต่อาจมีความล่าช้าในบางเที่ยวบิน ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลื่อนเที่ยวบินได้ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ AOT จะดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและแจ้งให้ทราบต่อไป