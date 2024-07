ทอท.แนะผู้โดยสารเผื่อเวลาไปสนามบิน 4 ชั่วโมง เหตุ Windows ล่มทั่วโลก ไทยเวียตเจ็ทก็โดนด้วย

วันนี้ (19 ก.ค.) จากกรณีที่เกิดปรากฎการณ์ไมโครซอฟต์เอาต์เทจ (Mocrosoft Outage) ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบปฎิบัติการวินโดวส์ (Windows) ประสบปัญหาหน้าจอสีฟ้า หรือ Blue Screen Of Dead (BSOD) ซึ่งเป็นหน้าจอที่จะคอยแจ้งเตือนผู้ใช้งาน ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในระบบปฏิบัติการ และระบบไม่สามารถกู้คืนได้ หลังจากเริ่มอัปเดตเวอร์ชันใหม่ของบริการด้านความปลอดภัยระดับองค์กร จาก CrowdStrike Sensor ที่เกิดความผิดปกติ ส่งผลทำให้ผู้ใช้งานโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อช่วงกลางวันของวันที่ 19 ก.ค. ส่วนในประเทศไทย เริ่มมีข้อมูลว่า ได้รับผลกระทบในภาคธนาคารบางแห่ง ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่ใช้ระบบชำระเงินผ่านไอที ไม่สามารถทำรายการได้ล่าสุด เฟซบุ๊ก AOT Official ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารท่าอากาศยานหลัก 6 แห่ง ระบุว่า ขอความร่วมมือผู้โดยสาร เผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเดินทาง เนื่องจากระบบการให้บริการภาคพื้นขัดข้อง พร้อมเปิดเผยรายละเอียดสายการบินที่ได้รับผลกระทบ โดยพบว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับผลกระทบเบื้องต้น 11 สายการบิน ได้แก่ CEBU PACIFIC AIR (5J) GO AIRLINES (INDIA) PRIVATE LTD. (G8) HONG KONG EXPRESS AIRWAYS (UO) INDIGO AIRLINES (6E) JETSTAR AIRWAYS PTY LIMITED (JQ) JETSTAR ASIA AIRWAYS PTE LTD. (3K) SCOOT (TR) SPICEJET LTD. (SG) THAI AIR ASIA CO.LTD. (FD) THAI AIRASIA X (XJ) และ Norse Atlantic Airways (NO)ท่าอากาศยานดอนเมือง 4 สายการบิน ได้แก่ Thai Air Asia (FD) Air Asia Berhad (AK) Philippines AirAsia (Z2) Indonesia AirAsia (QZ) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1 สายการบิน ได้แก่ Thai Air Asia (FD) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1 สายการบิน ได้แก่ Thai Air Asia (FD) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 2 สายการบิน ได้แก่ Thai Air Asia (FD) Scoot Tiger (TR) และท่าอากาศยานภูเก็ต 6 สายการบิน ได้แก่ Thai Air Asia (FD) Air Asia Berhad (AK) Firefly Airlines (FY) Scoot Tiger (TR) Indigo (6E) Jet Star Asia (3K)นอกจากนี้ สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ ซึ่งมีฐานการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกาศว่า "ข้อแนะนำการเดินทางสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ เนื่องจากระบบ Cloud service เกิดขัดข้อง และส่งผลกระทบต่อบริการของสายการบินทั่วโลก ผู้โดยสารอาจประสบกับความล่าช้าระหว่างสำรองที่นั่ง และระหว่างเช็คอินเพื่อเดินทางกับเรา ขอแนะนำให้ผู้โดยสาร ไม่ทำการสำรองที่นั่งซ้ำ และโปรดรอสักครู่เพื่อให้ระบบอัพเดทสถานะการจอง สายการบินฯ กำลังเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอขอบคุณในความเข้าใจ มา ณ โอกาสนี้"ก่อนหน้านี้ สายการบินแอร์เอเชีย ประกาศว่า แจ้งประกาศสำคัญ เนื่องจากเหตุขัดข้องของระบบ Microsoft Azure ซึ่งส่งผลต่อระบบปฎิบัติการบริการภาคพื้น มีปัญหาทั่วโลกและอยู่ระหว่างการแก้ไข ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการสำรองที่นั่งและระบบเช็คอินในทุกท่าอากาศยานฯ ทั้งนี้ สายการบินได้ดำเนินการใช้ระบบสำรอง manual ในการให้บริการ ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าและไม่สะดวกในการรับบริการ ทางสายการบินขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมาสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง ซึ่งต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้