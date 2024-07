กลุ่มบางจากปิดซีซั่นแรก“Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ฯ” “มหิดลวิทยานุสรณ์”ชนะเลิศรับถ้วยพระราชทานฯ-ทุนการศึกษา1ล้านบาท

กลุ่มบริษัทบางจากปิดซีซั่นแรก "Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ Presented by Bangchak Group" ควิซโชว์แข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ผู้ชนะเลิศเป็นทีม M Witty จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม รับถ้วยพระราชทาน ฯ พร้อมทุนการศึกษา 1,000,000 บาท ลั่นเดินหน้าจัดการแข่งขันต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไปนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาจากกลุ่มบริษัทบางจากและกล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชนอัจฉริยะพันธุ์ใหม่ว่า ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ผู้ชนะเลิศ และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ที่ได้ใช้ความรู้ด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) รวมทั้งไหวพริบ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ การทำงานและการสื่อสาร ในการไขปริศนาต่าง ๆ ที่ท้าทายในทุกการแข่งขัน และหวังจะได้เห็นน้อง ๆ เยาวชนเหล่านี้ ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยดีใจที่ได้เห็นรายการ "Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ Presented by Bangchak Group" สร้างแรงกระตุ้นให้เยาวชนทั่วประเทศสนใจในสาขาวิชา STEM ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาต่อยอดให้ประเทศในอนาคต “Regenerative Life, Regenerative Happiness” โดยกลุ่มบริษัทบางจากยินดีสนับสนุนจัดการแข่งขัน “Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ Presented by Bangchak Group” อย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป เพื่อเป็นพื้นที่ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการสาขา STEM ซึ่งนอกจากจะเป็นรายการที่ประเทืองปัญญาแล้ว ยังสร้างความบันเทิงให้ทั้งครอบครัว ได้รับชมรายการและพยายามไขปัญหาร่วมกันรายการ "Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ Presented by Bangchak Group" เริ่มออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ 23 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2567 เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทบางจากและเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน เนื่องในโอกาสที่บางจากฯ ครบรอบการดำเนินงาน 40 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ในปีนี้ โดยมี 16 โรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ ได้รับทุนการศึกษา 1,000,000 บาท จากกลุ่มบริษัทบางจาก และจะเข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในลำดับต่อไป โดยมีโรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นผู้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทุนการศึกษา 500,000 บาท