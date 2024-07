OR-เวียตเจ็ทเติมSAFเที่ยวบินปฐมฤกษ์กรุงเทพฯ-ดานัง แย้มPTTGCเตรียมผลิตน้ำมันSAF6ล้านลิตรม.ค.นี้

OR - เวียตเจ็ทไทยแลนด์ เติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) เที่ยวบินนำร่อง กรุงเทพฯ – ดานังที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ แย้มPTTGC ปรับยูนิตโรงกลั่นรองรับการผลิตน้ำมันSAF คาดผลิตเชิงพาณิชย์ม.ค.68 เบื้องต้นราว 6 ล้านลิตรต่อปีวันนี้ (10กรกฎาคม) นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) และ นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบิน เวียตเจ็ทไทยแลนด์ ร่วมพิธีเปิดเที่ยวบินนำร่องของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) เส้นทาง กรุงเทพฯ - ดานัง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม นายวุทธิชัย แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการศูุนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจักรภพ จรัสศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) และ หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บาฟส์ : BAFS) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมินายดิษทัต กล่าวว่า OR ได้จัดหาและให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) ให้กับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ เส้นทาง กรุงเทพฯ - ดานัง เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการร่วมลงมือดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยน้ำมัน SAF สำหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์นี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ ผู้ผลิตโดยบริษัท Neste ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนชั้นนำของโลก และ บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด บริษัทในกลุ่ม ปตท. ร่วมกับบริษัท PETCO TRADING LABUAN COMPANY LIMITED (PTLCL) ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้จัดหาและนำเข้า เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการผลิตน้ำมันSAFนอกจากนี้ ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ ยังสอดประสานกับวิสัยทัศน์ OR SDG โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในมิติ "G" หรือ "GREEN" ซึ่งมุ่งสร้างโอกาสเพื่อสังคมสะอาด และมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) อันเป็นรากฐานสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย OR 2030 อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่โลกที่สะอาด และยั่งยืนนายดิษทัต กล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มปตท.เตรียมการผลิตน้ำมัน SAF ขึ้นในประเทศ โดยบมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)มีการปรับยูนิตโรงกลั่นน้ำมันเพื่อรองรับการผลิตน้ำมัน SAF ใช้วัตถุดิบจากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว(Used Cooking Oil :UCO)คาดว่าจะผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2568 มีกำลังการผลิตเบื้องต้น 6 ล้านลิตรต่อปี โดย SAF ที่ผลิตได้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM1665 เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ช่วยเพิ่มพันธมิตรให้กับORในการป้อนน้ำมันSAFให้สายการบินเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันOR ได้จำหน่ายน้ำมันSAFให้สายการบิน 3รายคือ การบินไทย(THAI) บางกอกแอร์เวย์ (BA) และเวียดเจ็ท ไทยแลนด์สำหรับช่องทางการจัดหาน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วในประเทศไทย ORมีช่องทางEco Systemที่เรามีการขายก๊าซหุงต้ม( LPG)ให้บ้านเรือนและร้านอาหารโดยจะขอรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วโดนว่งเป้าหมายในปี2573 ORจะเป็นผู้นำในการซัพพลายน้ำมันSAFทั้งนี้ SAFเป็นน้ำมันที่ผลิตจากน้ำมันทำอาหารที่ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติทางเคมีที่คล้ายคลึงกับน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Jet A-1)และสามารถผสมเข้ากับน้ำมัน Jet A-1เพื่อให้ใช้ในเครื่องบินได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหรือปรับปรุงเครื่องยนต์ใดๆมีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดวงจรชีวิตน้อยกว่าเชื้อเพลิงอากาศยานโดยทั่วไปด้านนายวรเนติ กล่าวว่าเที่ยวบินที่ปฏิบัติการบินด้วยเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนในวันนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของเวียตเจ็ทไทยแลนด์และเวียตเจ็ทกรุ๊ปที่มุ่งมั่นทำตามภารกิจเพื่อความยั่งยืนซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกิจกรรมนี้ไม่เพียงตอกย้ำความเป็นเลิศในการปฏิบัติการบินแต่ยังเป็นไปตามนโยบายของประเทศไทยที่มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2050ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพนี้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายระดับโลกที่ตั้งขึ้นโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)เพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมการบินปัจจุบันเวียตเจ็ทไทยแลนด์เป็นสายการบินโลว์คอสที่เติบโตเร็วที่สุดในปี2563เปิดให้บริการครอบคลุม 11เส้นทางบินภายในประเทศได้แก่เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)สู่เชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตกระบี่อุดรธานีหาดใหญ่ขอนแก่นอุบลราชธานีและสุราษฎร์ธานีรวมถึงเส้นทางบินข้ามภูมิภาคจากภูเก็ตสู่เชียงใหม่และเชียงรายพร้อมกันนี้สายการบินฯได้ขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศสู่หลากหลายจุดหมายปลายทางในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเชื่อมต่อประเทศไทยกับเวียดนามจีนสิงคโปร์กัมพูชาญี่ปุ่นไทเปและอีกหลายจุดหมายปลายทางทั่วทั้งภูมิภาค