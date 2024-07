AWS ปั้น “WELOVEGOLF Alliance” ผนึก 100 สนามมอบสิทธิ์ 1 หมื่นราย

บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนา WELOVEBOOKING ระบบบริหารและจัดการการจองตั๋วในรูปแบบ Digital Ticket แบบครบวงจร รวมไปถึงพัฒนาระบบจัดการสนามกอล์ฟและ Caddies Registration ระบบบริการลงทะเบียน และลงเวลาเข้างาน ผ่าน LINE Official Account (LINE OA) เพื่อให้สนามสามารถบริหารจัดการการจองออกรอบของนักกอล์ฟและบริหารการทำงานของแคดดี้ให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุด บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาแพลตฟอร์ม ‘WELOVEGOLF Alliance’ ความร่วมมือของบริษัทฯ กับสนามกอล์ฟทั่วประเทศ ในการจัดตั้งโปรแกรม Privilege Club สำหรับนักกอล์ฟ ให้สามารถเข้าถึงกีฬากอล์ฟได้ง่ายขึ้นผ่านสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกที่บริษัทฯ ร่วมออกแบบกับสนามกอล์ฟ โดยไม่คิดค่าส่วนต่าง ทำให้สาวกนักหวดได้รับจากสิทธิประโยชน์ของสนามกอล์ฟหรือสนามไดร์ฟและพาร์ทเนอร์แต่ละแห่งได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ Community ในวงการกอล์ฟอีกด้วย ทั้งนี้ WELOVEGOLF Alliance ยังมีแผนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกระชับมิตรระหว่างสมาชิกใน Privilege Club เพื่อให้นักกอล์ฟทุกวัยสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรื่องราวอื่นๆ แก่กันได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนพาร์ทเนอร์ร้านค้าหรือแบรนด์กีฬาที่เข้าร่วมในโปรเจกต์ WELOVEGOLF Alliance ให้สามารถขยายโอกาสการรับรู้และเข้าถึงลูกค้าใหม่ได้ง่ายขึ้น โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าขยายการบริการส่วนของสนามกอล์ฟที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า 100 สนาม และขยายการรับสมัครสมาชิกนักกอล์ฟที่เข้าร่วม WELOVEGOLF Alliance กว่า 10,000 ราย ภายในไตรมาสแรกของปี 2568 โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการดังกล่าว ที่สนามกอล์ฟ ธนาซิตี้ คันทรี คลับ และได้รับเกียรติจาก คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI (เอ็มเอไอ) และ Live Exchange ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานดร.วิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราเป็นบริษัทพัฒนาแพลตฟอร์ม IT Solution ภายใต้แบรนด์ WELOVEBOOKING โดยให้บริการระบบจองตั๋ว แก่กลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มากว่า 10 ปีแล้ว รวมถึงบริษัทในกลุ่มกีฬาด้วย“เราเริ่มเข้ามาพัฒนาระบบจองให้กับสนามกอล์ฟได้เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีหลาย Solution ที่ตอบโจทย์ เช่น Mini ERP, ระบบ Member,ระบบ Cashless, ระบบบริหารจัดการแคดดี้ Caddies Registration ฯลฯ ต้นปีที่ผ่านมาเราได้มีการคุยกับสนามหลายที่ซึ่งอยากได้ระบบสมาชิก จึงเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดีย WELOVEGOLF Alliance ขึ้นมา ซึ่งทางบริษัทเองได้มีการชักชวนและสรรหาผู้บริหารใหม่ที่ทำงานอยู่วงการ IT มานาน บวกกับเคยเป็นผู้บริหารสนามกอล์ฟด้วย เพื่อจัดตั้งบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจทางด้านกอล์ฟโดยตรง ทั้ง Software และระบบจัดการต่าง ๆ”โดยแนวคิด Project WELOVEGOLF Alliance จะมารองรับ Pain Point จากทั้งฝั่งสนามและฝั่งนักกอล์ฟ โดยเอาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาให้กับ Golfer เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์เรื่องราคาพิเศษต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเรื่องประกันกอล์ฟ ที่พัก โรงแรม เพื่อให้นักกอล์ฟถือบัตรเพียงใบเดียวแล้วใช้สิทธิประโยชน์ได้ทุกอย่างคุ้มค่า ส่วนฝั่งสนามเอง ก็ได้ลูกค้าเพิ่มได้สมาชิกเพิ่มโดยไม่ต้องไปนั่งทำบัตรเอง เก็บข้อมูลสมาชิกเองทั้งหมด พอเราใช้เทคโนโลยี ทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นและช่วยลดต้นทุนของสนามไปด้วย ได้ลูกค้าเพิ่มโดยเฉพาะในช่วง Low Season และประหยัดต้นทุน ไม่ต้องออก Voucher ไปขายตามงานต่าง ๆนอกจากตัวระบบตรงนี้แล้ว เรายังมีการโปรโมท กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การจัดกิจกรรมแข่งในสนาม และมีการสนับสนุนสนามในด้านต่างๆอีกด้วย สนามกอล์ฟหรือพาร์ทเนอร์ร้านค้าเองก็จะมีข้อมูลตามความต้องการจริงของลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าหรือบริการของตัวเองได้อย่างแม่นยำ ยังไม่รวมถึงระบบจองที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อรวบรวมสนามกอล์ฟที่อยู่ใน WELOVEGOLF Alliance ทั้งหมดมานำเสนอให้นักกอล์ฟสามารถเช็กและเลือกจองเวลาเข้าเล่นอย่างสะดวกได้ทุกเวลาด้วย“เรามีความเชื่อมั่นว่า WELOVEGOLF Alliance จะเป็นที่ยอมรับของนักกอล์ฟและสนามกอล์ฟที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ และร่วมกันสร้าง community ให้แข็งแรง สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับวงการกอล์ฟ โดยทางบริษัทมีแผนจะขยายจำนวนสนามกอล์ฟและสนามไดร์ฟกอล์ฟในโครงการ WELOVEGOLF Alliance ให้ได้ 100 สนาม และรับสมัครสมาชิกนักกอล์ฟให้ได้จำนวน 10,000 ราย ภายในไตรมาสแรกของปี 2568” ดร.วิโรจน์ กล่าวนาย สุวัฒน์ อมรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท วีเลิฟกอล์ฟ จำกัด ภายใต้การบริหารของบริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เนื่องจากผมอยู่ธุรกิจอยู่ในวงการกอล์ฟมานาน และมองมาตลอดว่าจะทำยังไงที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับสนามกอล์ฟได้ บวกกับเรามีประสบการณ์ทำงานด้านไอทีกับสนามกอล์ฟมากกว่า 20 ปี“ในฐานะผู้บริหารสนามกอล์ฟ จึงได้มีการคุยกับทาง ดร.วิโรจน์ ว่านอกจากมี Software แล้ว เราควรมีระบบอะไรอีก ที่จะพัฒนาให้เป็น one stop service เพื่อตอบโจทย์และสามารถช่วยให้นักกอล์ฟเล่นสนามกอล์ฟได้ในราคาพิเศษ ได้รับส่วนลดในการไปเล่นสนามต่างๆ จึงครีเอทแพลตฟอร์ม WELOVEGOLF Alliance นี้ขึ้นมา โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการระบบแก่สมาชิกในการรวบรวมราคาพิเศษจากสนามต่าง ๆ เสมือน WELOVEGOLF Alliance เป็นตัวแทนของนักกอล์ฟในการบริหารจัดการให้ไม่ว่าจะเป็นการจองสนาม จองแคดดี้ หรือรับส่วนลดต่างๆ จากร้านภายในสนามกอล์ฟ โดยไม่มีการหักกำไรค่าส่วนต่าง แต่สมาชิกได้รับสิทธิพิเศษในส่วนลดเต็มๆในราคาพิเศษ ซึ่งปัจจุบันมีสนามที่ตอบรับเข้าร่วมกับเราแล้วประมาณ 42 สนาม”ส่วนอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ของเราคือเราต้องการที่จะสร้าง community ของนักกอล์ฟเพื่อให้เขามีกิจกรรมในการที่จะไปใช้ในสนามต่าง ๆ โครงการเราใช้แอปฯ LINE OA เป็นแพลตฟอร์มกลางที่ให้นักกอล์ฟสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก ซึ่งเราสามารถแท็กโลเคชั่นของนักกอล์ฟที่ไปเล่นกอล์ฟตามสนามต่างๆ ได้ สิ่งนี้คือตัวอย่างข้อดีที่เรามีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สามารถนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการตลาดค้นหานักกอล์ฟใน Location นั้นเพื่อไปใช้บริการเล่นในสนามนั้นๆ และสนามเองยังได้โปรโมทโปรแกรมโปรโมชั่นต่างๆ ในราคาพิเศษให้กับนักกอล์ฟได้ตรงกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย ซึ่งเราจะมี Service รับรองการจองสนามผ่านระบบ Line OA โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับสนามต่างๆ โดยที่นักกอล์ฟไม่ต้องจองสนามเอง WELOVEGOLF เองเราถนัดเรื่องเทคโนโลยีก็สามารถทำเรื่องการจองของนักกอล์ฟง่ายขึ้น ได้ประโยชน์ทั้งฝั่งนักกอล์ฟและสนาม ที่สำคัญคือได้ข้อมูลที่ถูกต้องของลูกค้าตามความต้องการ และสามารถลดต้นทุนในการบริหารจัดการเองด้วย ทำให้เกิดโครงการ WELOVEGOLF Alliance ขึ้นมาสิทธิประโยชน์ที่ทางสนามกอล์ฟจะได้รับ ก็คือจะได้จำนวนนักกอล์ฟที่มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถขายอุปกรณ์กอล์ฟในร้าน Pro Shop และร้านอาหารคลับเฮ้าส์ในราคาพิเศษ ในส่วนของนักกอล์ฟ สามารถสมัครมาเป็น member รายปีได้ในราคาไม่ถึงหมื่น แต่ประโยชน์ที่เขาจะได้รับ คือเขาสามารถเล่นกอล์ฟในราคาพิเศษกับ 42 สนามที่เข้าร่วมโครงการกับ WELOVEGOLF Alliance ซึ่งเราวางเป้าไว้ว่าจะมีสนามเข้าร่วมโครงการเราไม่ต่ำกว่า 100 สนามทั่วประเทศ นอกจากนี้เราจะมีจัดการแข่งขันให้กับสมาชิกในสนามกอล์ฟระดับ 6 ดาว คือเป็นสนามกอล์ฟปิด ในราคาพิเศษ ซึ่งไม่มี Privilege Club ไหนสามารถทำได้ เพราะเราเป็น WELOVEGOLF Privilege Club ที่เอาใจนักกอล์ฟสำหรับผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ สนามไดร์ฟกอล์ฟ หรือร้านค้าและแบรนด์กีฬากอล์ฟ ที่สนใจเข้าร่วมกับโครงการ WELOVEGOLF Alliance สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอเป็นพันธมิตรและรับสิทธิประโยชน์พิเศษได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยนักกอล์ฟที่สนใจเข้าเป็นสมาชิกของ WELOVEGOLF Alliance เพื่อรับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่าง ๆ