RS LiveWell เปิดตัว “กลัฟ คณาวุฒิ” พรีเซ็นเตอร์vitanature+ เจาะนิวเจน

หลังจากที่แบรนด์ vitanature+ (ไวตาเนเจอร์พลัส) ภายใต้ RS LiveWell (อาร์เอส ลิฟเวลล์) ในเครือ อาร์เอส กรุ๊ป ได้เปิดตัวนักแสดงชื่อดัง "กลัฟ – คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์" เป็นพรีเซ็นเตอร์คนแรกของแบรนด์ vitanature+ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์แอคทีฟ ใช้ชีวิตเต็มที่ในทุกด้าน ภายใต้แคมเปญใหม่ "GO เต็มที่ ZERO WORRY" กลัฟได้สร้างปรากฏการณ์ดันแฮชแทก #vitanatureplusxGulf ขึ้นเทรนด์ X ด้วยฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่น ทั้งนี้ vitanature+ มุ่งพลิกโฉมแบรนด์เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการดูแลสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ภายใต้แคมเปญ GO เต็มที่ ZERO WORRY แบรนด์ vitanature+ มุ่งขยายฐานลูกค้าจากเดิมที่เป็นกลุ่มผู้บริโภค อายุ 45 ปี ขึ้นไป ให้กว้างขึ้น ด้วยการดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุ 25 ปี ขึ้นไป เป็นอีกกลุ่มลูกค้าหลักที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลาย ต้องการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกด้าน ด้วยเหตุนี้ vitanature+ จึงตัดสินใจดึง กลัฟ คณาวุฒิ เป็นพรีเซ็นเตอร์คนแรกของแบรนด์ ด้วยอาชีพนักแสดง มีตารางงานที่แน่น ไม่ว่าจะเป็นถ่ายละคร ถ่ายแบบ หรือออกอีเวนต์ต่างๆ ประกอบกับในเวลาพักผ่อนก็ยังมีไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟ ชอบเล่นฟุตบอลและแคมปิ้ง แต่ก็ยังไม่ละเลยที่จะดูแลตนเองและครอบครัว ทำให้กลัฟเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ของ vitanature+ ได้เป็นอย่างดีทันทีที่เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการ แฮชแทก #vitanatureplusxGulf ถูกดันขึ้นเทรนด์ X ถือได้ว่าแคมเปญดังกล่าวได้รับผลตอบรับที่ดีและได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากกลุ่มแฟนคลับของ กลัฟ คณาวุฒิ ในฐานะแบรนด์พรีเซ็นเตอร์ พร้อมกันนี้ ยังปรากฏตัวในภาพยนตร์โฆษณา อีเวนต์เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการ และสื่อออนไลน์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น TikTok และ X ครอบคลุมถึงแพลตฟอร์มสตรีมมิง ได้แก่ JOOX และ WeTV รวมถึงช่อง 8 และ COOLfahrenheit นอกจากนี้ กลัฟจะปรากฏตัวในสื่อ Out of Home (OOH) ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ และทั่วประเทศ โดยมีบทบาทในการนำเสนอ 4 ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ได้แก่ vitanature+ Black Sesame Oil (น้ำมันงาดำผสมน้ำมันงาขี้ม้อน) vitanature+ Triphala with Artichoke Extract (ตรีผลาและสารสกัดอาร์ติโชค) vitanature+ Lutein and Zeaxanthin (ลูทีนและซีแซนทิน) และ vitanature+ D-NAX9 ผ่านด้านต่างๆ ของชีวิตกลัฟนางสาววรัญญา ราชพลสิทธิ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส ลิฟเวลล์ จำกัด กล่าวว่า "ในฐานะที่ vitanature+ เป็นแบรนด์สินค้าเพื่อสุขภาพและความงามที่ผสานคุณประโยชน์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาจากทั่วทุกมุมโลกด้วยนวัตกรรมขั้นสูง ภายใต้แนวคิด Living the Wisdom of Nature เรามุ่งส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคทุกวัยด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพของเรา และเมื่อได้ดึง 'กลัฟ คณาวุฒิ' เข้ามาเป็นแบรนด์พรีเซ็นเตอร์คนแรก มั่นใจว่าจะช่วยให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากกิจกรรมต่างๆ ในแคมเปญดังกล่าว ตลอดทั้งปีนี้ แบรนด์จะยังคงดำเนินงานตามแผนการตลาดอย่างเข้มข้น เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดคนรุ่นใหม่ รวมทั้งยังมีแผนการออกสินค้าใหม่ที่มีความแตกต่างโดดเด่นจากเดิม ควบคู่กับการขยายช่องทางการจำหน่าย ทั้งในไทยและต่างประเทศ ทั้งหมดนี้จึงมั่นใจว่าจะเป็นอีกปีที่แบรนด์สามารถเพิ่มยอดขายได้ตามเป้าหมายและจะเสริมความแข็งแกร่งทั้งในแง่ธุรกิจและภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง"