Vitanature+ ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ตอกย้ำความสำเร็จอีกขั้น พร้อมเปิดตัว “กลัฟ คณาวุฒิ” แบรนด์พรีเซนเตอร์คนแรก

หลังจาก vitanature+ คว้ารางวัล "สุดยอดแบรนด์แห่งปี" จากเวที Superbrands Award โดย Superbrands Thailand แบรนด์ vitanature+ ยังคงเดินหน้าบุกตลาดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ยกระดับความสำเร็จไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัวนักแสดงสุดฮอต "กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์" เป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์คนแรก พร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในแคมเปญ GO เต็มที่ ZERO WORRY ที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายของคนรักสุขภาพโดยแคมเปญล่าสุด "GO เต็มที่ ZERO WORRY" ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่ต้องการความมั่นใจและต้องการมีสุขภาพที่ดีตลอด 24 ชั่วโมง และการที่แบรนด์ได้เลือก "กลัฟ คณาวุฒิ" เป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ เพราะด้วยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ GO ได้สุดทุก PART ของชีวิตของคุณกลัฟ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงาน ความฝัน และครอบครัว vitanature+ พร้อมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่ ไร้กังวลในทุกๆ จังหวะของชีวิต"vitanature+" เป็นแบรนด์ที่มีความมุ่งมั่นในการนำวิถีธรรมชาติ ผสานกับการใช้นวัตกรรมชั้นสูง เพื่อสกัดสารสำคัญเข้มข้นจากสมุนไพรนานาชนิด ผ่านองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากทั่วมุมโลก แล้วพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สำหรับดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัว ในทุกๆ วัน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้าง มีหลายผลิตภัณฑ์หลากหลายที่พร้อมตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิตได้นอกจากแบรนด์ vitanature+ จะเน้นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องแล้ว แบรนด์ยังคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ ไปจนถึงกระบวนการผลิต และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แบรนด์ vitanature+ เป็นแบรนด์สินค้าเพื่อสุขภาพและความงามที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงโดย "vitanature+" ได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งทุ่มงบการตลาด ดันแฮชแทก #vitanatureplusxGulf ขึ้นเทรน X สื่อออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และขยายฐานกลุ่มลูกค้า ในทุกจุด ไม่ว่าจะเป็น TikTok , X Trend Take Over รวมถึงสื่อบนแพลตฟอร์มอย่าง JOOX , WeTV ,ช่อง 8 รวมไปถึง COOLfahrenheit และสื่อบิลบอร์ดครอบคลุมทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งนี้แบรนด์ Vitanature+ ซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือบริษัท RS Livewell ภายใต้ RS Group ได้มีการรีเฟรชการสื่อสาร การขยายช่องทางการขาย พร้อมกับแผนการตลาดเข้มข้นตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดอีกด้วย โดยในปีนี้ คุณวรัญญา ราชพลสิทธิ์ ผู้บริหาร RS LiveWell จึงมั่นใจว่า กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ครั้งนี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ที่ทำให้ปีนี้ เป็นปีที่ดีอีกปีของ vitanature+ สามารถคว้าใจผู้บริโภค พร้อมบุกขยายช่องทางการขาย ทั้งในไทยและต่างประเทศได้อย่างสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้อย่างแน่นอน