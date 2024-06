เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ รุกตลาดกาแฟสุขภาพ ทรูสเลน สร้างจุดแข็ง Healthy & Tasty

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกาแฟทรูสเลน (TRUSLEN) ผู้นำตลาดกาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพยาวนานมากว่า 10 ปี ทุ่มงบการตลาดครั้งยิ่งใหญ่ บุกตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รุกตลาดกาแฟสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท เปิดตัวแคมเปญใหม่พร้อม คว้า “แจ๊สซี่ - กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์” ดีกรีนางงาม นางแบบ และนักแสดงชื่อดัง นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์กาแฟทรูสเลนทุกสูตร ได้แก่ TRUSLEN COFFEE PLUS ORIGINAL, TRUSLEN PLUS COLLAGEN, TRUSLEN PLUS CAPPUCCINO พร้อมสูตรใหม่ TRUSLEN KERVE PLUS (ทรูสเลน เคอร์ฟพลัส) เพื่อเป็นตัวแทนในการส่งเสริมและสื่อสารภาพลักษณ์ภายใต้ตราสินค้าทรูสเลน เชื่อมต่อการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยผลักดันกลยุทธ์ขยายกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่น และวัยทำงานที่ดูแลใส่ใจรูปร่างทั้งนี้ พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการ ในงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga Asia 2024 ที่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 โดยมีผู้บริหาร Mr. Thomas Paul Gerard Laroque (คุณโธมัส พอล เจฮาร์ด ลาฮ็อค ) หัวหน้าสายงานปฏิบัติการ ให้เกียรติเป็นประธานในงานโดย Mr. Thomas Paul Gerard Laroque (คุณโธมัส พอล เจฮาร์ด ลาฮ็อค ) หัวหน้าสายงานปฏิบัติการ เปิดเผยถึงกลยุทธ์ทางการตลาดว่า “ในปี 2567 กาแฟทรูสเลนตั้งเป้ายอดขายเติบโตขึ้นไม่น้อยกว่า 18% และ จะขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศแถบ Middle east และ Asia pacific มากขึ้นภายในปีนี้ จากเดิมที่มีครอบคลุมอยู่แล้วมากกว่า 15 ประเทศทั่วโลก และยังได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ TRUSLEN KERVE PLUS (ทรูสเลน เคอร์ฟพลัส) เพื่อขยายตลาดไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มองหากาแฟเพื่อสุขภาพ โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ อะมิโนเอซิด 7 ชนิด เวย์ โปรตีน โกโก้ อร่อยกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลและไขมันต่ำ อีกทั้งยังมีใยไฟเบอร์ที่ช่วยในการลดอาการท้องผูกได้อีกด้วยนอกจากนี้ Mr. Thomas Paul Gerard Laroque ยังกล่าวอีกว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดของเราในปี2567 กาแฟทรูสเลนจึงทุ่มงบการตลาดแบบจัดเต็มผ่านกลยุทธ์การสื่อสาร โดยเน้นที่จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ด้าน Healthy & Tasty ซึ่งเราให้ความสำคัญในการพิถีพิถันคัดสรรส่วนประกอบที่ดีที่สุดในการดูแลรูปร่างและสุขภาพ พร้อมการันตีความอร่อยรางวัลระดับโลก Superior Taste Awards ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน รับรองจากสถาบัน iTQi ซึ่งรับรองด้านรสชาติและคุณภาพอาหารโดยเฉพาะจาก Chef & Sommelier สถาบันชื่อดังและร้านอาหารติดดาวมิชลิน กว่า 200 ท่าน ใน 20 ประเทศทั่วยุโรปพร้อมการสรรหาพรีเซ็นต์เตอร์คนใหม่ที่ตอบโจทย์สามารถเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของแบรนด์กาแฟทรูเสลน ในที่สุดเราได้คุณแจ๊สซี่ - กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์ ดีกรีนางงาม นางแบบ และนักแสดงชื่อดัง มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ของผลิตภัณฑ์กาแฟทรูสเลนทุกสูตรในปีนี้ ด้วยกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ ดูแลรูปร่างผ่านการทานอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งคุณแจ๊สซี่เองก็มีไลฟ์สไตล์ และคุณสมบัติที่เราต้องการแบบครบถ้วน ทางเราจึงคิดว่าเป็นการเหมาะสมที่สุด ที่จะให้คุณแจ๊สซี่เป็นพรีเซ็นเตอร์ของเราครบทั้ง 4 สูตร จึงมั่นใจได้ว่าในปีนี้ จะบรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่วางไว้ได้อย่างแน่นอนกาแฟทรูสเลน “ทรูสเลน” ที่สุดของกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพและรูปร่าง พร้อมให้คุณดื่มด่ำกับรสชาติกาแฟที่แตกต่างจากกาแฟ 3 in 1 ทั่วไป ด้วยมาตรฐานของคุณภาพและรสชาติ คุณสัมผัสรสชาติสุดแสนพรีเมียมของกาแฟ เพื่อการดูแลรูปร่างในแบบที่ไม่เคยสัมผัสจากที่ใดมาก่อน ซึ่งแต่ละสูตรมีความโดดเด่นที่แตกต่าง- Coffee Plus สูตร Original เข้มข้น ได้รสชาติกาแฟสด การันตี Superior Taste Award 4 ปีซ้อน- Plus Collagen ไฮโดรไลท์ฟิช คอลลาเจน หุ่นสวย พร้อมดูแลผิว การันตี Superior Taste Award 2 ดาว- Cappuccino หอมนุ่ม ละมุน มีอินนูลินที่ช่วยใน การขับถ่าย การันตี Superior Taste Award 2 ดาว- Kerve Plus หอม ละมุน อร่อยเข้มข้น 7อะมิโนเอซิด เวย์ โปรตีน โกโก้ และไฟเบอร์โดยกาแฟทรูสเลนมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าชั้นนำ อาทิเช่น 7-Eleven, Big C, Lotus, CJ Express เป็นต้น ด้วยความยึดมั่นในคุณภาพ มาตรฐานและมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นผู้นำด้านกาแฟเพื่อการดูแลรูปร่างให้ดียิ่งขึ้นต่อไป