พีทีที สเตชั่น- คาเฟ่ อเมซอน ได้รับรางวัลแบรนด์แห่งปีต่อเนื่องปีที่ 7

พีทีที สเตชั่น และคาเฟ่ อเมซอน ได้รับรางวัล เวิลด์ แบรนดิ้ง อวอร์ด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในฐานะแบรนด์แห่งปี โดยเป็นแบรนด์ไทยเพียงแบรนด์เดียวที่ได้รับรางวัลในหมวด Petrol/Gas Stations และ Retailer – Coffeeนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานบริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า พีทีที สเตชั่น และ คาเฟ่ อเมซอน ได้รับรางวัลเวิลด์ แบรนดิ้ง อวอร์ด (World Branding Awards) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับแบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในฐานะแบรนด์แห่งปีในระดับชาติ (Brand of the Year: National Tier 2023-2024) โดยเป็นแบรนด์ไทยเพียงแบรนด์เดียวที่ได้รับรางวัลในหมวด Petrol/Gas Stations และ Retailer – Coffee ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ OR ที่มุ่งมั่นพัฒนาและผลักดันความสำเร็จของธุรกิจในประเทศให้เป็นที่ยอมรับบนเวทีโลก รวมทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกด้วยOR จะยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการทั้ง พีทีที สเตชั่น ที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางที่จะร่วมเติมเต็มทุกความสุขให้กับทุกคน ตามแนวคิด Living Community เช่นเดียวกับ คาเฟ่ อมเซอน ที่จะคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนเพื่อคนไทย รวมถึงขยายสาขาทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนทั้งนี้ งานประกาศและมอบรางวัล เวิลด์ แบรนดิ้ง อวอร์ด (World Branding Awards) เป็นรางวัลที่มอบให้กับแบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลก มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ครอบคลุมและเป็นธรรม โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือก 3 ด้าน คือการประเมิณคุณค่าของแบรนด์ การได้รับการยอมรับจากสาธารณชน ผ่านการโหวตออนไลน์ และการวิจัยผู้บริโภคในตลาดนั้น ๆ